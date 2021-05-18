Обозреватель National Interest призвала США учиться на своих ошибках для борьбы с пандемией

На фоне роста недоверия к вакцинам от коронавируса для возвращения к «нормальной жизни» США должны разработать скоординированную кампанию по информированию граждан о необходимости прививаться, пишет обозреватель National Interest Джулия Зигель. В настоящее время страна не только посылает противоречивые сигналы относительно пандемии, но и проводит непоследовательную политику в рамках борьбы с коронавирусом.

На данный момент в США вакцинацию от коронавируса прошли уже более 115 млн человек, то есть около 34,8% населения страны. Однако, как отмечает обозреватель National Interest Джулия Зигель, несмотря на успех кампании вакцинации, самое сложное впереди и до возвращения к нормальной жизни ещё далеко.

В частности, низкий уровень распространения вируса обеспечивает развитие коллективного иммунитета. При этом иммунитет у тех, кто сделал прививку от COVID-19, формируется лишь через две недели после второй дозы, и даже тогда эффективность вакцины составляет 95%. Более того, появление новых штаммов вируса грозит перечеркнуть весь достигнутый прогресс.

Зигель призывает США учиться на своих ошибках и на ошибках европейских партнёров в области коммуникации и стратегии общественного здравоохранения, для того чтобы в дальнейшем сдерживать пандемию.

В частности, с самого начала пандемии как США, так и ЕС, принимали весьма непоследовательные ответные меры, не сумев выработать скоординированную международную реакцию. В зависимости от изменений стратегии борьбы с распространением коронавируса число случаев заболевания и количество погибших увеличивалось или уменьшалось.

Кроме того, страны Евросоюза и США посылают смешанные сигналы своим гражданам. В частности, различные штаты и местные органы власти в США преждевременно сворачивают политику обязательного ношения масок и соблюдения социальной дистанции, несмотря на рекомендации по сохранению ограничительных мер. Более того, разные штаты избрали разные стратегии распространения вакцин. Разрыв между рекомендациями и текущей государственной политикой оставляет американцев в состоянии замешательства, а также способствует формированию недоверия к вакцинам, полагает Зигель.

Ещё один полезный урок Соединённые Штаты могут извлечь из процесса внедрения вакцин в ЕС. Как отмечает обозреватель National Interest, в Европе исторически сложилось подозрительное отношение к вакцинам и существует сильное движение против вакцинации.

При этом пандемия лишь усилила теории заговора против вакцинации как в США, так и в ЕС. Ещё больше усугубили недоверие комментарии европейских лидеров, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал препарат AstraZeneca «квази-неэффективным». На протяжении долгого времени из-за неэффективной коммуникации ЕС не развенчал дезинформацию.

Опыт США и ЕС показывает необходимость чёткой коммуникации, которая является необходимым инструментом возвращения к «нормальной жизни». Так, в дальнейшем Соединённые Штаты должны разработать скоординированную кампанию по информированию общественности, для того чтобы повысить осведомлённость о коллективном иммунитете и укрепить доверие к вакцине.

В своей статье для National Interest Зигель настаивает, что впереди американцев ждёт «трудный путь по борьбе с коронавирусом», когда обеспечить дорожную карту для выхода из пандемии позволит улучшение информированности о необходимости вакцинации.