Украинский дипломат: для вступления в НАТО Киеву нужно договариваться с США и Великобританией

Россия сегодня делает всё от неё зависящее, чтобы Украина продвигалась к вступлению в НАТО, уверен дипломат Александр Потехин. При этом, как передаёт «Главред», Потехин считает, что Киеву на пути присоединения к альянсу вряд ли удастся договориться с Францией и Германией, поэтому в решении данного вопроса следует сделать ставку на США и Великобританию.

Угрозы со стороны России в адрес Украины и действия Москвы на международной арене способствуют интеграции Киева в НАТО, уверен дипломат Александр Потехин. Как пишет «Главред», Потехин добавил, что украинское государство должно предпринимать максимально возможные меры для реализации данной задачи. Однако для того, чтобы достичь успеха на этом направлении, нужно договариваться не с Германией или Францией, а с США и Великобританией.

Потехин отметил, что часто озвучиваемая проблема, согласно которой интеграция Киева в Североатлантический альянс спровоцирует Россию, не является правильным подходом. Именно Москва провоцирует Запад своими действиями, а Украина должна работать над тем, чтобы достичь успеха в процессе присоединения к коллективному блоку безопасности.

«Как это ни странно звучит, Россия сегодня делает всё от неё зависящее, чтобы мы продвигались в НАТО. Потому что своими угрозами, своим поведением в целом на международной арене она всё больше доказывает свои агрессивные намерения. Россию нельзя спровоцировать, так как именно она провоцирует весь мир. Украина должна занимать очень активную позицию в том смысле, что мы делаем всё от нас зависящее, чтобы стать полноправным членом НАТО», — заявил дипломат.

Кроме того он добавил, что Киеву на пути присоединения к НАТО вряд ли удастся договориться с Францией и Германией, поэтому Украине в решении данного вопроса следует сделать ставку на США и Великобританию.

«Во-первых, Франция. Макрон сегодня пытается играть на поле правого электората, а правые во Франции — это пророссийская сила. Поэтому Макрон будет пытаться разыгрывать именно эту карту. С Германией тоже не совсем всё ясно. Сегодня нам нужен сильный промоутер. И роль нашего промоутера могут играть США и Великобритания», — подчеркнул Александр Потехин.