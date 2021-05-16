Le Figaro: «свалка под открытым небом» — парижане из квартала Шато-Руж чувствуют себя жителями страны третьего мира

Жители квартала Шато-Руж в Париже вынуждены находиться дома с закрытыми ставнями и боятся выходить на улицу, пишет Le Figaro. Как отмечает газета, район становится непригодным для жизни из-за гор мусора, бесконечного шума и преступности. Парижане, не имеющие возможности переехать из этого африканского квартала, чувствуют себя покинутыми властями, подчёркивает издание.

В самом центре района Шато-Руж в 18-го округа Парижа Эмма живёт с закрытыми ставнями и днём, и ночью, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, это своего рода «барьер» для защиты от внешнего мира, поскольку вид из её окна, откровенно говоря, не слишком заманчив. «Торговцы оставляют целую кучу говна под моими окнами. Это свалка под открытым небом», — негодует 51-летняя жительница района.

Действительно, под окнами дома Эммы, где размещается социальное жильё, и на нескольких улицах поблизости всё усеяно мусором — коробки, поддоны, матрасы, куски пластика и арахисовая скорлупа, местами превращающиеся в небольшие мусорные горы, к величайшему счастью голубей, которые приходят клевать объедки. «Неприглядное зрелище, больше напоминающее тротуар города Tретьего мира, чем открыточный Париж», — констатирует газета.

«Главная проблема — это магазины, которые не соблюдают график доставки, правила чистоты и гигиены, а также отсутствие коммерческого разнообразия», — рассказывает собеседница издания. Так, из мясной лавки поблизости кровь вытекает прямо на улицу и образует лужи на проезжей части.

Кроме того, начиная с 17 часов в район стекаются десятки продавцов товаров из-под полы — как только бригады, призванные бороться с ними, исчезают. Арахис, контрафактные товары, косметика, солнцезащитные очки — всё это можно найти на импровизированных стендах, установленных в спешке.

«Наш район — это ад, ничто не сдвигается с места и никто ничего не делает. Ситуация ухудшается, бывают дни, когда совсем нет сил. Даже в доме трудно отключиться, учитывая непрекращающийся гул снаружи», — жалуется соседка Эммы. Прямо под окнами в это время шесть нелегальных продавщиц кричат и ругаются, а напротив промоутер телефонной компании целыми днями агитирует клиентов.

Ночью жителям также не удаётся насладиться затишьем — власть переходит к проституткам и бездельникам, которые высыпают на улицу, чтобы выпить. «18-й округ превращается в район третьего мира. Здесь сконцентрировано всё самое отвратительное. Когда ты живёшь с этими беспардонными людьми, которые мочатся и срут под твоим окном, это, откровенно говоря, убивает, тебя охватывает чувство покинутости и несчастья», — продолжает Эмма со свойственной ей прямотой. Не говоря уже о потасовках и грабежах со стороны беспризорных подростков — часто находящихся под воздействием наркотиков.

Находиться в районе становится особенно невыносимо по выходным, когда покупатели стекаются в этот африканский квартал со всего Парижского региона в поисках экзотических товаров, которые трудно найти в других местах, рассказывает собеседница газеты.

Тем не менее, покинуть район и обосноваться в другом месте Эмме не так просто. Бывшая сиделка уже год без работы. Кроме того, прожив в 18-м округе 30 лет, она глубоко привязана к этому району, несмотря на все его недостатки. «Мне нравится 18-й округ, разнообразие и контакт с людьми, но я хочу находиться в приятном месте для жизни. Я живу в социальном жилье, так что же: я должна молчать? Скромные люди имеют право жить в приличных условиях и чтобы их улица попросту была чистой», — негодует парижанка.