Обозреватель Washington Examiner отдал должное «артистическим способностям» Сергея Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров — не просто рупор Владимира Путина на международной арене, он — проводник его пропаганды, где России отводится роль вечной жертвы, считает обозреватель Washington Examiner Том Роган. Однако он уверен, что хотя Лавров играет свою роль «с апломбом, упиваясь своей способностью сбивать с толку коллег по цеху», он является всего лишь «артистом разговорного жанра».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров — буквальное воплощение известного изречения Уильяма Шекспира «Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все актёры». Как пишет обозреватель Washington Examiner Том Роган, его любимая роль — разочарованного центриста. Он уверяет, что Россия стремится к глобальному сотрудничеству и миру, но беда в том, что Запад дурно с Москвой обращается.

Как продолжает автор статьи, Лавров — не просто рупор Владимира Путина на международной арене, он — проводник его пропаганды, где России отводится роль вечной жертвы. И роль свою российский министр «играет с апломбом, упиваясь своей способностью сбивать с толку коллег по цеху и сдвигать ход дискуссии к вымыслам, более выгодным Москве».

Так было и в минувшую пятницу, когда Лавров принял участие в виртуальном саммите министров иностранных дел. Темой стала многосторонность и международный порядок, и Лаврову снова показалось, что его несправедливо обидели.

«Министр посетовал, что США, Великобритания и, в меньшей степени, Европейский союз несправедливо сдерживают Россию и Китай. Западные державы якобы продвигают «тоталитарную» повестку и сосредоточены на «незаконных односторонних санкциях». По мнению Лаврова, проблематичен и план администрации Байдена провести саммит демократий. Он якобы «обострит международную напряжённость» и «углубит разделительные линии в мире», — пишет Том Роган.

Однако, уверен он, госсекретарь Энтони Блинкен «справедливо осудил это нелепое преувеличение». Он отметил склонность Китая и России пользоваться своим правом вето в Совете Безопасности ООН в защиту нарушителей прав человека, таких как Сирия и Мьянма. Лавров любит провозглашать приверженность России уставу ООН, однако, пишет Роган, «как свидетельствует отношение России к суверенным границам и сирийским больницам, это лицемерие поражает — как масштабами, так и страданиями».

«За кулисами в тех редких случаях, когда интересы Запада и России совпадают, во встречах с Лавровым есть смысл. И, конечно же, дипломатический обмен самоценен уже тем, что позволяет понять национальные позиции друг друга по важным вопросам. Но в пятничном выступлении Лавров проявил себя в излюбленном амплуа: артиста разговорного жанра. Шекспир бы таким гордился», — заключает автор материала.