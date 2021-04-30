СТРАНА: годовалый сын украинского депутата стал владельцем медцентра и четырёх квартир

22:06
Автоэксперт дал советы по безопасному вождению
Эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков дал советы по безопасному вождению.
22:06
Главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал поражение от Швейцарии
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин отреагировал на поражение от национальной команды Швейцарии в матче Еврочелленджа.
22:05
Учения армейского корпуса Балтфлота прошли в Калининградской области
Более тысячи военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота приняли участие в командно-штабных учениях в Калининградской области.
22:02
Минобороны опубликовало расписание мероприятий к 76-й годовщине Победы
Минобороны России опубликовало на своём официальном сайте информацию о проведении в городах России праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
22:00
«Зенит» победил «Барселону» и сравнял счёт в серии плей-офф Евролиги
Петербургский «Зенит» одержал победу над «Барселоной» в четвёртом матче серии плей-офф Евролиги.
21:56
Политический аналитик прокомментировал удаление страницы проекта RT Redfish в Facebook
Политический аналитик Крис Бамбери прокомментировал удаление модераторами Facebook страницы проекта телеканала RT Redfish за два поста с историческими фотографиями.
21:52
Эксперт предупредил о похолодании в Центральной России в майские праздники
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Центральной России в майские праздники.
21:46
В Петербурге задержали четырёх подозреваемых в телефонном мошенничестве
В Санкт-Петербурге задержали четырёх подозреваемых в телефонном мошенничестве.
21:40
Спикер Европарламента ответил цитатой Толстого на запрет въезда в Россию
Председатель Европейского парламента Давид Сассоли, которому запретили въезд в Россию, заявил, что это «не заставит Европарламент молчать».
21:40
Биатлонистка Васильева расплакалась, узнав зарплату за апрель
Российская биатлонистка Маргарита Васильева расплакалась на видео из-за размера заработной платы за прошедший месяц.
21:38
Эксперт оценил перспективы использования ИИ в экономике
Профессор кафедры менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Валерий Масленников оценил перспективы использования искусственного интеллекта в экономике.
21:34
В Петербурге предупредили о закрытии вестибюлей двух станций метро в праздники
Режим работы вестибюлей двух станций Петербургского метрополитена изменится во время майских праздников.
21:34
«Монако» победил УНИКС и стал обладателем баскетбольного Еврокубка
Казанский УНИКС потерпел поражение от «Монако» во втором матче финальной серии Еврокубка.
21:31
Независимый журналист рассказал о тесной связи соцсетей США с разведслужбами
Независимый журналист Мартин Саммерс прокомментировал удаление модераторами Facebook страницы проекта телеканала RT Redfish за два поста с историческими фотографиями.
21:26
Приезжающим из Абхазии и Южной Осетии не нужно сдавать тест на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что приезжающие в Россию из Абхазии и Южной Осетии не должны сдавать тест на коронавирус после пересечения границы.
21:19
Женская сборная России победила Германию на ЧМ по кёрлингу
Женская сборная России одержала победу над национальной командой Германии на чемпионате мира по кёрлингу в Калгари.
21:17
МИД России вновь призвал ОБСЕ и СЕ добиваться расследования трагедии в Одессе
МИД России в очередной раз призвал ОБСЕ и Совет Европы продолжать добиваться от властей Украины расследования «кровавой расправы» в Одессе в 2014 году, где в результате поджога Дома профсоюзов украинскими радикалами погибли десятки людей, выступавших против госпереворота в стране.
21:13
Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Кировской области
В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за непогоды.
21:11
Шестеро юных баскетболисток, пострадавших в ДТП под Ставрополем, находятся в тяжёлом состоянии
Шестеро детей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии под Ставрополем, находятся в тяжёлом состоянии.
21:02
В Москве запустили онлайн-проект «Слово солдата Победы»
На портале mos.ru запустили проект «Слово солдата Победы».
21:02
Сборная России уступила Швейцарии в матче Еврочелленджа
Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Швейцарии в матче Еврочелленджа.
21:01
В Севастополе рассказали о программе мероприятий на Сапун-горе в честь Дня Победы
Музей обороны Севастополя рассказал о программе мероприятий на Сапун-горе в честь Дня Победы.
20:57
Попова назвала число случаев британского штамма коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» назвала число выявленных случаев британского штамма коронавируса в России.
20:50
Боярский и Фрейндлих получили госнаграды в Петербурге
Актёры Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих получили государственные награды в Санкт-Петербурге.
20:50
Дело о ДТП на Ставрополье передано в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал уголовное дело о ДТП в Ставропольском крае, где погибли пятеро детей, в центральный аппарат ведомства.
20:43
Матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдут при заполняемости трибун 50%
Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил о вместимости стадиона «Санкт-Петербург» на предстоящие матчи турнира.
20:40
Посол Украины заявила об «ускоренном развитии партнёрства» с США
Стратегическое партнёрство между Украиной и США «развивается по ускоренному плану», заявила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.
20:36
Певица Линда прокомментировала проведение фестиваля «Нашествие» в Серпухове
Певица Линда прокомментировала проведение фестиваля «Нашествие» в подмосковном Серпухове.
20:34
Александрова уступила Азаренко в первом круге турнира WTA в Мадриде
Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от белоруски Виктории Азаренко в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
20:34
Эксперт прокомментировал идею освободить будущих первокурсников от оплаты общежития
Первый зампредседателя профсоюзной организации МГУ им. Ломоносова Владимир Марченко прокомментировал предложение освободить от оплаты общежития первокурсников, которые поступят в вузы летом 2021 года.
20:30
Генсек ООН готов помочь урегулированию между Киргизией и Таджикистаном
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов оказать содействие в урегулировании ситуации на границе Киргизии и Таджикистана.
20:29
Лидер группы «Наив» поделился ожиданиями от фестиваля «Нашествие»
Лидер группы «Наив» Александр Иванов поделился ожиданиями от фестиваля «Нашествие», который состоится в подмосковном Серпухове.
20:28
Онищенко прокомментировал работу по тестированию на COVID-19 в России
Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал работу Роспотребнадзора по расширению сети тестирования на COVID-19.
20:26
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
20:17
«Сиэтл Кракен» официально стал 32-й командой НХЛ
«Сиэтл Кракен» завершил процедуру лицензирования и присоединился к Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
20:16
В Госдуму поступило приглашение отправить наблюдателей на выборы в САР
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в Госдуму поступило приглашение от Народного совета Сирии направить наблюдателей на выборы президента САР.
20:15
Следить за пожарной безопасностью в Москве с 1 мая будут с помощью вертолётов
Вертолёты Московского авиационного центра начнут мониторинг пожароопасной обстановки в столице и соседних регионах с 1 мая, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
20:07
Четырёх российских легкоатлетов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила четырёх российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
20:05
Лидеры таджикской и киргизской диаспор призвали сохранить межнациональный мир в Москве
Лидеры и представители киргизских и таджикских диаспор и национальных общин призвали сохранить межнациональный мир в Москве.
20:01
В Албании одобрили применение «Спутника V»
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) сообщили о регистрации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» Министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания.
20:00
Минздрав взял под контроль оказание медпомощи пострадавшим на Ставрополье
Минздрав России взял под контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Ставропольском крае, в результате которого погибли пятеро детей.
20:00
Губернатор Ставрополья сообщил о гибели пяти юных баскетболисток в ДТП
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил количество жертв дорожно-транспортного происшествия с участием детской баскетбольной команды.
19:59
МИД России вручил послу ЕС ноту об ответных шагах на санкции
МИД России вручил послу ЕС Маркусу Эдереру ноту об ответных шагах Москвы на антироссийские санкции от 2 марта и 22 марта этого года.
19:58
Проезд в метро Москвы оплатили банковскими картами рекордное количество раз
Проезд в Московском метрополитене оплатили банковскими картами рекордное количество раз.
19:50
С 30 апреля ещё пять госуслуг в Москве полностью перешли в электронный формат
С 30 апреля ещё пять социальных госуслуг в Москве полностью перешли в электронный формат.
19:49
Суд избрал адвокату Павлову меру пресечения
Басманный суд Москвы избрал адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении данных следствия, меру пресечения в виде запрета определённых действий.
19:48
«Спартак» составил кроссворд с вопросами на актуальные темы
Московский «Спартак» опубликовал кроссворд, состоящий из трёх вопросов.
19:48
Граждане Казахстана смогут въехать в республику с документом о вакцинации
Граждане Казахстана и лица, имеющие вид на жительство в этой стране, смогут при въезде в республику из-за рубежа вместо обязательного ПЦР-теста на коронавирус показать документ о полном курсе вакцинации от COVID-19.
19:43
Байден провёл переговоры с Нетаньяху
Президент США Джо Байден провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после инцидента на горе Мерон. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
19:36
Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к странице RT Redfish
Роскомнадзор потребовал от Facebook снять все ограничения со страницы проекта телеканала RT Redfish и объяснить причины блокировки аккаунта, у которого более чем 800 тыс. подписчиков.