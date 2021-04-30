France 24: Франция представила новый законопроект по борьбе с терроризмом

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен представил законопроект для усиления антитеррористических законов, введённых после серии терактов в 2015 году. Новые меры делают ставку на использование современных методов и технологий — например, мониторинг интернет-сайтов и соцсетей, — однако эксперты сомневаются, что это поможет предупреждать атаки экстремистов, передаёт France 24.

Во Франции подготовили законопроект для усиления законов против терроризма. Этот текст составили после серии терактов в стране, включая нападение на полицейский участок на прошлой неделе. По словам министра внутренних дел Франции, новый закон позволит модернизировать методы контрразведки.

ЖЕРАЛЬД ДАРМАНЕН, министр внутренних дел Франции: Кроме наблюдения, есть также важные методы и технологии, которые чрезвычайно важны для этого законопроекта. Необходимо отслеживать новые существующие технологии, которые используют террористы. Они всё меньше используют так называемые стационарные телефоны или СМС и всё больше прибегают к интернету и, главным образом, мобильным приложениям.

Законопроект включает предписания увеличить срок домашнего ареста для подозреваемых в терроризме и использование алгоритмов для мониторинга веб-сайтов. По мнению экспертов по информационным технологиям, такой шаг со стороны французского правительства нанесёт вред демократии и почти не поможет в борьбе с терроризмом.

ФАБРИC ЭПЕЛЬБУЕН, профессор в Институте политических исследований, Париж: Они не понимают информационные технологии, они никогда их не изучали, даже у их ближайших советников нет абсолютно никакого понимания технологий, но они искренне верят, что в технологиях есть что-то, что даст им окончательный ответ на эту политическую проблему.

Четыре года назад во Франции приняли антитеррористический закон, пришедший на смену чрезвычайному положению, которое ввели после серии терактов в 2015 году. По словам правительства, усиление существующих законов поможет предупреждать атаки: так, девять из последних нападений во Франции совершили личности, которые не находились под наблюдением властей.