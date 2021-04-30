CNN: армия России — «угроза существованию» США, считает глава американской военной разведки

Возглавляющий Разведывательное управление минобороны США (РУМО) генерал-полковник Скотт Берриер предупредил американских сенаторов о том, что российские вооружённые силы представляют «угрозу для существования» Соединённых Штатов, сообщает CNN. По словам генерала, Москва активно вкладывает средства в развитие своих ядерных средств и поддержание боеготовности обычных сил.

Глава Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) генерал-полковник Скотт Берриер заявил в ходе слушаний Комитета сената США по вооружённым силам в четверг, что российская армия является «угрозой существованию» Соединённых Штатов, передаёт CNN.

«Российские вооружённые силы представляют собой угрозу существованию США», — подчеркнул Берриер, добавив, что Москва применяет свои войска, чтобы сохранять влияние на государства «на собственной периферии, бросать вызов верховенству Соединённых Штатов в мире и принуждать противников, угрожающих национальным интересам России, к уступкам». «Москва по-прежнему вкладывает средства в развитие своих стратегических ядерных сил и разработку новых средств для укрепления своего стратегического аппарата сдерживания, а это создаёт риск для внутренней территории США», — цитирует генерала сайт CNN.

В ходе слушаний, которые были посвящены угрозам, стоящим перед США, Берриер подчеркнул, что мощь российских вооружённых сил является результатом вложений в разработку ядерного оружия, а также в развитие обычных войск, которые вместе с тем главным образом готовятся к оборонительным и региональным операциям. «Россия развивает свои возможности по демонстрации силы при помощи высокоточных крылатых ракет большой дальности и ограниченных экспедиционных мероприятий», — заявил генерал, также отметив, что российское военное командование «внедряет уроки, усвоенные в ходе операции страны в Сирии, в подготовку войск и учения».

Как отмечает обозреватель американского канала, на фоне подобных заявлений со стороны главы РУМО в отношениях между Москвой и Вашингтоном продолжает сохраняться высокая напряжённость. Ранее в этом месяце США объявили о введении санкций против России в связи с «вмешательством» в президентские выборы 2020 года, масштабной кибератакой против компании SolarWinds, а также «оккупацией» Крыма и «серьёзных нарушений прав человека» на полуострове, напоминает журналист.

Вместе с тем, американский президент Джо Байден на днях заявил о том, что США и Россия всё же могут сотрудничать в тех областях, в которых их интересы пересекаются — и, как стало известно CNN, в Белом доме сейчас обсуждают детали возможной встречи между Байденом и российским лидером Владимиром Путиным в Европе. Впрочем, официального ответа на предложение Вашингтона о такой встрече Кремль пока не дал, говорится в материале канала.

На прошлой неделе Россия, судя по всему, «сделала шаг назад, чтобы избежать возможной конфронтации с Западом»:министр обороны страны Сергей Шойгу объявил о возвращении войск, участвовавшие в учениях рядом с украинской границей, к местам постоянной дислокации, подчёркивает автор материала. Ранее в рамках упомянутых учений Москва нарастила военное присутствие в регионе до максимального с 2014 года уровня, пишет журналист. Между тем, в российском обороны так и не уточнили, сколько военнослужащих останется у границы после завершения манёвров, отмечает он.