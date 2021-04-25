DT: если Россия и Китай скоординируются, то Запад не сможет дать им отпор

По мнению обозревателя Daily Telegraph, Россия хотела бы аннексировать Донбасс, а Китай — установить контроль над Тайванем. И если они эти действия согласуют между собой, Запад не будет знать, на что отвечать, его солидарность разобьётся и он не сможет дать отпор.

После двух недель нарастающей напряжённости вокруг украинского вопроса Россия объявила, что завершает манёвры и отводит войска. Учитывая, что при этом Вашингтон изменил своё решение отправить в Чёрное море два военных корабля, аналитики гадают, кто же из них первый решил идти на снижение напряжённости. Однако, как пишет в своей статье для Daily Telegraph обозреватель Марк Элмонд, вместо того, чтобы втягиваться в новое соревнование с Россией и выяснять, «кто моргнул первым», лучше задуматься, кто, наоборот, «моргнёт последним».

В отношениях у России и США не исчезло ни одной причины для конфликта. Но при этом вдобавок появился Китай: если у Штатов отношения с ним портятся, то Россия, наоборот, увидела в этом возможность укрепить свои стратегические позиции. Полвека назад Вашингтон разыграл китайскую карту, чтобы изолировать Россию, теперь Россия и Китай рассчитывают, что их сотрудничество обрушит Америку.

По словам автора статьи, предлагая Китаю стратегические земли, полные природных ресурсов, Россия может укрепить свои позиции перед лицом Европы. Переориентация экспорта газа и нефти на Китай даёт России прибыль, на которую не могут повлиять санкции США. В свою очередь, это даёт и Китаю защиту в случае таких же санкций из-за проблем на Тайване или с уйгурами.

Как отмечает обозреватель, Путин дважды заставал Запад врасплох: при присоединении Крыма и при «вмешательстве» в Сирию. При этом он считает, что при удобном случае Россия может и Донбасс «аннексировать». Таким кризисным моментом могут быть, например, активные действия Китая против Тайваня. В таком случае Запад начнёт разрываться между двумя кризисами и не справится ни с одним.

Учитывая то, что Запад сейчас ставит здравоохранение в приоритет внешней политике, впереди могут быть ещё сложные времена. Пусть Великобритания и Штаты показывают хорошие темпы вакцинации, некоторые их коллеги по НАТО пребывают на карантине. Некоторые европейские страны присматриваются к российской вакцине. Комбинация этого фактора с экономическими сложностями Европы дают Кремлю надежду, что НАТО не сможет действовать единым фронтом, если возникнет кризис. И об этом свидетельствует, в частности, невысокая солидарность европейцев с Чехией в нынешней ситуации с выдворением дипломатов.

Все эти кризисы представляют собой вызовы для администрации Байдена. Нынешний американский президент часто, кажется, перефразирует Теодора Рузвельта, отмечает автор статьи, который обращает внимание на его жёсткую риторику, но отсутствие действий. По его словам, он правильно делает, что пытается избежать конфликта с ядерными державами, однако если позволить России или Китаю самостоятельно определять, где пролегают «красные линии», то они могут нарушить определённые Западом границы дозволенного, поскольку подумают, что Байден блефует.

Что по Украине, что по Тайваню сложно соотнести слова с намерениями Вашингтона. А Россия и Китай, которых автор статьи называет не такими сильными, но трезвомыслящими противниками, ищут возможности, как укрепить свои позиции. По словам обозревателя Daily Telegraph, если они скоординируются и одновременно нападут, то солидарность стран Запада и его контроль за мировыми событиями могут оказаться на нуле.