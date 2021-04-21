Die Welt: дестабилизация Чада может ударить по всей Европе

Убийство президента Чада Идрисса Деби может стать большой проблемой для ЕС, пишет Die Welt: Деби был многолетним партнёром Брюсселя и активно помогал бороться с нелегальной миграцией. Издание отмечает, что весь регион остаётся нестабильным, что угрожает положению Европы, поскольку лишь стабилизация позволит ЕС наконец взять в свои руки контроль над миграцией.

В минувшие выходные повстанческая группировка «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT) вторглась в Чад с территории Ливии, пишет Die Welt. Вчера повстанцам удалось убить президента Чада Идрисса Деби, правившего страной уже 30 лет.

Как пишет издание, страна погрузилась в хаос. Между тем, Чад является стратегически важным для Европы государством. На территории бывшей французской колонии находится контингент французских солдат. Сам Деби был многолетним партнёром Запада и считался в Брюсселе и Берлине важным союзником в борьбе против нелегальной миграции. Чад не является единственным примером, отмечает Die Welt: весь регион Сахель, куда входят Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Мавритания и Чад, становится угрозой безопасности Запада. В этих странах торговля людьми, наркотиками и оружием, террор и коррумпированные элиты стали обычным делом.

ЕС не может оставаться в стороне от этих проблем, пишет издание. Во-первых, страны Сахеля становятся источником новых кадров для террористических организаций. Во-вторых, эти страны являются важными транзитными путями для мигрантов. Подводя итог, лишь стабилизация Сахеля поможет ЕС окончательно взять под свой контроль вопрос с миграцией.

Именно поэтому в Сахель сейчас отправился верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель. По его словам, в прошлом ЕС многое сделал для улучшения ситуации в регионе, однако сейчас нужно пойти ещё дальше, обеспечив политический и общественный прорыв региона. Ожидается, что ЕС теперь более активно примется за обучение сил безопасности, целевую финансовую помощь и меры по укреплению прав человека.

Как пишет Die Welt, за прошедшие 7 лет ЕС инвестировал в Сахель €4,5 млрд. Несмотря на это, обстановка в регионе с точки зрения безопасности только ухудшилась. Кроме того, на территории Сахеля находится 12 тыс. военных из международных сил. Из них 1500 солдат являются служащими бундесвера, однако в боях немецкие военные участия не принимают, что вызывает раздражение у Эммануэля Макрона.

Издание отмечает, что требования более активного военного вмешательства со стороны ФРГ будут звучать всё громче. При этом эксперты отмечают, что бои против местных террористов должны вестись по-другому. Поначалу французские солдаты воспринимались местным населением в качестве освободителей, однако сегодня их всё чаще сравнивают с оккупантами. ЕС намерен увеличить инвестиции в здравоохранение, образование и создание новых рабочих мест, пишет Die Welt. Как отмечает политолог Денис Туль, проблемы региона не решатся одной борьбой с терроризмом.