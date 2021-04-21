Daily Wire: «последний раз предупреждаем» — канадцам пригрозили арестом за отказ оставаться дома

В Канаде, в провинции Онтарио, власти наделили полицию дополнительными полномочиями: теперь правоохранители имеют право потребовать у любого лица, находящегося не по месту жительства, объяснить причину, почему он или она сейчас не дома. «Последний раз предупреждаем: оставайтесь у себя дома в заточении, иначе мы вас арестуем из-за кашля», — иронично прокомментировал эту новость ведущий Daily Wire Майкл Ноулз.

Давайте поговорим о Канаде. Эта страна, по сути, объявила о введении такого режима в системе здравоохранения, который приостанавливает действие всех политических прав, противоречащих тем или иным образом капризам и причудам экспертов.



ДУГ ФОРД, премьер-министр провинции Онтарио: Мы ввели строгие меры по всей Северной Америке. И неприятная правда состоит в том, что каждая введённая нами норма в сфере здравоохранения крайне дорого обходится людям и сильно отражается на их жизни. Но мы никогда не боялись делать то, что необходимо.



СИЛЬВИЯ ДЖОУНС, генеральный прокурор провинции Онтарио: Мы приняли обдуманное решение временно расширить полномочия полицейских на время действия указа о необходимости оставаться дома. В результате у полиции будет право потребовать у любого лица, находящего не по месту своего проживания, вначале объяснить причину, почему они не дома, а затем сообщить свой адрес. У полиции также будет право остановить транспортное средство, чтобы узнать, по какой причине человек покинул своё место жительства.



МОНТЕ МАКНОТОН, министр труда провинции Онтарио: А наши инспекторы будут следить за тем, чтобы люди, которым обязательно нужно ходить на работу, строго следовали мерам общественного здравоохранения. Обращаюсь к работодателям и работникам, примите к сведению: это последнее предупреждение.



Вот такое видение будущего у умников, которые сидят в плохо подогнанных костюмах, с очками на абсолютно каменных лицах и говорят: «Слушай, общество. Последний раз предупреждаем: оставайтесь у себя дома в заточении, иначе мы вас арестуем из-за кашля. И ничего, что год назад мы называли это проблемой всего на две недели. Если вы не будете исполнять все наши капризы, ваша жизнь будет разрушена. А ваш политический строй уже разрушен, поскольку теперь мы руководим этим шоу».



Вы думаете, ничего подобного у нас произойти не может? Чтобы поверить в то, что происходящее сейчас в Канаде не может произойти или вряд ли произойдёт в Соединённых Штатах, нужно иметь серьёзные проблемы с воображением и огромные пробелы в знании не только истории античности, но истории последних 12 месяцев.



Все политические меры, которые нам обещали: всего две недели (локдауна. — ИноТВ), чтобы замедлить распространение, нам просто нужно выйти на плато, нам просто нужно найти лекарство. Все обещания, которые давали нам эти люди, были нарушены. Все сроки, которые они нам предоставляли, не соблюдены. Меры стали лишь жёстче и суровей.



Посмотрите на англо-саксонские страны: Англию, Австралию, Новую Зеландию, Канаду, Соединённые Штаты. Посмотрите, что делают наши друзья по англосфере. Думаете, до нас это не дойдёт? Единственный способ сделать так, чтобы до нас это не дошло, — дать очень жёсткий отпор, приложить всё имеющееся у нас политическое влияние. Всё это уже идёт к нам. Да, идёт к нам.



Дата выхода в эфир 20 апреля 2021 года.