ABC: гонка со временем — британский штамм коронавируса начал доминировать в США

Более заразный и летальный британский штамм коронавируса стал основным источником заражений в США, передаёт ABC. По мнению экспертов, причина кроется в преждевременном снятии коронавирусных ограничений и увеличении числа поездок. Развернулась настоящая гонка со временем: чтобы остановить распространение инфекции, американцы штурмуют центры вакцинации в надежде сделать прививку.

ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС, ведущий: Около 110 миллионов американцев сделали по крайней мере первую прививку от коронавируса, что составляет более 42 процентов взрослого населения.

ЭМИ РОБАК, ведущая: Но сегодня утром появились новые опасения в связи с заразным британским штаммом, который, как сообщают в Центрах по контролю и профилактике заболеваний, в настоящее время является доминирующим источником заражений, и его жертвы моложе, чем раньше.

МАЙКЛ СТРЕЙХАН, ведущий: По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в настоящее время на пять штатов приходится почти половина новых случаев заболевания в США. В их числе штат Флорида. Эриэль Решеф присоединяется к нам из Майами, из центра вакцинации в Майами, со свежими новостями. Доброе утро, Эриэль!

ЭРИЭЛЬ РЕШЕФ, корреспондент: Доброе утро, Майкл. Во Флориде сейчас больше всего подтверждённых случаев заражения британским штаммом, их число превысило 3 тысячи. Мы находимся здесь, в центре массовой вакцинации, одном из самых оживлённых в штате. Если вы посмотрите на кадры с нашего дрона, то увидите, что здесь уже в 3 часа ночи выстраиваются очереди людей, жаждущих сделать прививку. Эксперты считают, что это гонка со временем, чтобы остановить эти штаммы и остановить распространение инфекции.

Сегодня утром в Центрах по контролю и профилактике заболеваний заявили, что, как и предсказывалось несколько месяцев назад, крайне заразный вариант коронавируса B117, также известный как британский, в настоящее время является доминирующим в США штаммом. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что, хотя вакцины эффективны в борьбе с ним, штамм, который считается более летальным, может вызвать, как опасаются некоторые специалисты, новый всплеск. Эксперты предполагают, что причина кроется также в снятии коронавирусных ограничений и увеличении числа поездок.

РОШЕЛЬ ВАЛЕНСКИ, доктор, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний: Вирус всё ещё имеет власть над нами, заражая людей и подвергая их опасности, и мы должны оставаться бдительными.

ЭРИЭЛЬ РЕШЕФ, корреспондент: Эксперты предупреждают, что, как и все предыдущие штаммы, B117 может заражать детей и непривитых взрослых.

ДЭВИД ОСТЕРХОЛЬМ, доктор, директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний, Миннесотский университет: Было установлено, что он на 50—100 процентов заразней, чем предыдущие штаммы вируса.

ЭРИЭЛЬ РЕШЕФ, корреспондент: По данным властей, на этой неделе в детском саду в штате Висконсин как минимум 16 детей в возрасте шести лет и младше получили положительный результат теста на британский штамм, так же как и пять работников детского сада и 14 членов их семей.

ПОЛА ДРЮ, соруководитель Висконсинской сети коллективных услуг в области дошкольного образования: Я думаю, мы все были ошеломлены этой новостью.

ЭРИЭЛЬ РЕШЕФ, корреспондент: Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что сейчас на пять штатов приходится почти половина всех новых случаев заражения в США.

ДЖЕССИ БОУЗИЛ, медсестра отделения интенсивной терапии: Я собираюсь пригласить вас внутрь и показать, как мы заботимся о наших пациентах, больных коронавирусом.

ЭРИЭЛЬ РЕШЕФ, корреспондент: Один из таких штатов — Флорида. Медсестра отделения интенсивной терапии Джесси Боузил предлагает взглянуть изнутри на отделение для лечения коронавируса в Пемброук-Пайнз.

ДЖЕССИ БОУЗИЛ, медсестра отделения интенсивной терапии: Здесь все наши пациенты находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

ЭРИЭЛЬ РЕШЕФ, корреспондент: Теперь, больше чем через год после того, как впервые было объявлено о глобальной пандемии, работники на передовой всё ещё находятся на грани, ведя борьбу со смертельным вирусом.

ДЖЕССИ БОУЗИЛ, медсестра отделения интенсивной терапии: Мы больше, чем устали, мы истощены.

ЭРИЭЛЬ РЕШЕФ, корреспондент: 38 штатов предоставили право сделать прививку людям старше 16 лет. Несмотря на рост числа случаев заболевания, Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что из-за вакцины смертность снизилась на 20 процентов.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2021 года.