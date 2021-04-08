СТРАНА: Украина вышла на первое место в Европе по приросту больных коронавирусом

15:08
Балерина Захарова сравнила работу космонавтов и артистов балета
Народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала об общих качествах для космонавтов и артистов балета.
15:08
Авербух высказался о решении назначить Туктамышеву капитаном на командном ЧМ
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а ныне хореограф Илья Авербух назвал правильным решение назначить Елизавету Туктамышеву капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдёт в Японии.
15:07
Попова заявила о возможности подъёма заболеваемости COVID-19 в России к осени
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к осени в России может быть подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
15:06
Козак прокомментировал ситуацию с минскими договорённостями
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что западные страны отказываются чётко зафиксировать стороны конфликта в минских договорённостях.
14:57
Голикова отметила замедление темпов снижения рождаемости в России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы снижения рождаемости в России в 2020 году существенно замедлились.
14:56
Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за погоды
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за сложных погодных условий.
14:53
Ушёл из жизни олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Куренцов
Победитель Олимпийских игр-1968 по тяжёлой атлетике Виктор Куренцов ушёл из жизни в возрасте 80 лет.
14:49
Голикова сообщила Путину о мерах поддержки семей с детьми
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки семей с детьми.
14:49
Путин и Меркель обсудили деятельность иностранных СМИ и НПО в двух странах
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили деятельность иностранных СМИ и НПО в двух государствах.
14:46
Парки Москвы подготовили программы ко Дню космонавтики
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столичные парки подготовили праздничные программы в честь 60-летия со дня первого полёта человека в космос.
14:42
Попова допустила возможность избежать третьей волны коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что при соблюдении всех мер профилактики третьей волны в России не будет.
14:40
Тарасова: Туктамышева стала великой
Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова высказалась о решении назначить Елизавету Туктамышеву капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
14:38
Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию в Донбассе.
14:36
Группа Mgzavrebi представит программу «Хронология» в Москве
Группа Mgzavrebi представит программу «Хронология» 10 апреля в Москве.
14:29
Еврокомиссия не намерена отказываться от поставок вакцины AstraZeneca
Европейская комиссия не планирует пересматривать контракт на поставку вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, несмотря на выводы Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по поводу данного препарата.
14:27
Источник: комитет по этике РФС рассмотрит дело об игре футболистов «Тамбова» на ставках
Руководство Российского футбольного союза (РФС) намерено обратиться в комитет по этике с заявлением о рассмотрении дела игроков «Тамбова» Дмитрия Германа и Александра Еркина, обвиняемых в игре на ставках.
14:26
Попова: больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Турции.
14:24
В Крыму прошли учения военной полиции и автомобильной инспекции ЧФ
На полигоне Ангарский в Крыму прошли учения военной полиции и автомобильной инспекции Черноморского флота.
14:23
Попова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в мире
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.
14:19
В Басманном суде сообщили об отставке судьи Карпова
Судья Басманного районного суда Москвы Артур Карпов, который принимал решения об избрании меры пресечения основателю Baring Vostok Майклу Калви и экс-губернаторам Никите Белых и Сергею Фургалу, ушёл в отставку.
14:14
Туктамышева будет капитаном сборной России на командном ЧМ в Японии
Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева будет капитаном сборной России на командном чемпионате мира, который пройдёт в Японии.
14:11
В Румынии число случаев коронавируса превысило 993 тысячи
В Румынии за сутки выявили 4989 случаев коронавирусной инфекции, в результате чего общее число больных COVID-19 в стране достигло 993 613.
14:10
Эксперт прокомментировал ситуацию с налоговыми вычетами в России
Партнёр коллегии адвокатов «Рубин, Николаев и партнёры» Артём Николаев прокомментировал ситуацию с налоговыми вычетами в России.
14:10
В Межведомственном координационном совете Петербурга оценили ситуацию с пандемией
Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом предупредил жителей Петербурга, что пандемия идёт на спад, однако пока очень медленными темпами.
14:09
Аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке
Аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
14:09
Эксперты назвали самые популярные марки китайских автомобилей в России в марте
В марте 2021 года в России продали 8180 новых автомобилей китайских брендов, что на 87% больше, чем годом ранее.
14:09
Диетолог напомнила о необходимости завтрака
Спортивный диетолог, член национальной ассоциации диетологов Ирина Писарева напомнила о необходимости завтрака.
14:09
В Москве прокомментировали ситуацию в индустрии спорта и красоты
Организации индустрии спорта и красоты в Москве, показавшие рост выручки в феврале 2021 года, продолжили наращивать обороты в марте.
14:09
В одном из районов Челябинской области ввели режим ЧС из-за угроза прорыва плотины
В Кизильском районе (Челябинская область) с 7 апреля ввели режим ЧС из-за угрозы прорыва плотины близ посёлка Браиловский.
14:08
Эксперты: 70% всех вызовов на мобильные с неизвестных номеров в I квартале были спам-звонками
Около 70% всех вызовов на мобильные телефоны с неизвестных номеров в I квартале 2021 года в России были спам-звонками.
14:08
Андрей Максимов рассказал о спектакле «Гроза прошла»
Драматург и режиссёр Андрей Максимов рассказал о спектакле «Гроза прошла», который он ставит в Театре имени Моссовета.
14:07
В Томске организуют бесплатный курс для приёмных семей
Благотворительный фонд «Томск без сирот» организует программу психологической поддержки для приёмных родителей и опекунов.
14:07
Песков оценил ситуацию с мигрантами в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил ситуацию с мигрантами в России.
14:07
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 83 случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 30 102.
13:59
В Артёме полиция проверит данные о жестоком обращении с ребёнком в детcаду
Полиция Приморского края начала проверку информации о жестоком обращении с ребёнком в частном детском саду города Артёма.
13:58
Экс-президент Армении подал иск против Пашиняна
Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск против армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
13:57
Посол Белоруссии рассказал о дорожных картах по интеграции с Россией
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что в Минске рассчитывают завершить работу с Москвой по согласованию дорожных карт по интеграции до мая 2021 года.
13:51
«Ролан Гаррос» перенесён на неделю
Пресс-служба «Ролан Гаррос» сообщила о том, что турнир перенесён на неделю.
13:48
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 331 808
В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 331 808.
13:47
В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом
По данным оперштаба Удмуртии, за минувшие сутки в регионе выявили ещё 78 новых случаев заболевания коронавирусом.
13:44
В Монголии ужесточают карантинный режим из-за COVID-19
Власти Монголии ужесточают карантинные ограничения из-за роста случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
13:44
Эксперт рассказала, когда в Москву придёт сухая погода
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице ожидается сухая погода.
13:41
Мбаппе назвал фантастической игру ПСЖ против «Баварии»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над мюнхенской «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
13:36
Песков рассказал о высоком спросе на российскую вакцину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от коронавируса устойчиво высокий во многих странах мира.
13:36
В «Спартаке» прокомментировали интерес дортмундской «Боруссии» к Ларссону
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию об интересе к нападающему команды Джордану Ларссону со стороны дортмундской «Боруссии».
13:33
На Ставрополье за сутки выявили 103 новых случая COVID-19
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе.
13:31
Адвокат прокомментировал новые правила налоговых вычетов
Адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин прокомментировал принятый Госдумой законопроект о новых правилах налоговых вычетов.
13:30
В Мурманской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
В Мурманской области более 35 тыс. человек привились от COVID-19.
13:22
В МВД Татарстана прокомментировали информацию об отсутствии наркотических веществ в анализах Емелина
В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Республики Татарстан прокомментировали информацию, что врачи не нашли следов наркотических веществ в крови защитника омского «Авангарда» Алексея Емелина.
13:20
В Кремле сообщили о сдерживании США сотрудничества в экономике и науке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американская сторона искусственно сдерживает сотрудничество с Россией в экономике и науке.