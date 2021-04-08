СТРАНА: Украина вышла на первое место в Европе по приросту больных коронавирусом

Согласно данным сервиса Worldometers, Украина, обогнав Германию и Польшу, вышла на первое место в Европе по новым случаям COVID-19 за 24 часа. Как пишет «СТРАНА», по информации на 7 апреля, за сутки заразились коронавирусом 15 415 человек.

По данным на 7 апреля, на Украине за сутки заразились коронавирусом 15 415 человек. Как пишет «СТРАНА», с этим показателем Украина вышла на первое место в Европе по новым случаям COVID-19 за 24 часа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.

Согласно данным сервиса Worldometers, на втором месте по новым случаям коронавируса за сутки оказалась Германия, где заболели 14 936 человек, а на третьем — Польша, где было зафиксировано 14 910 новых случаев болезни.

Как отмечает издание, за последние дни печальная статистика по коронавирусу на Украине стремительно преодолевает всё новые и новые рубежи. Так, 3 апреля 2021 года количество заражённых COVID-19 увеличилось на 20 341 человека. А спустя всего четыре дня антирекорд был установлен и по числу госпитализированных: 7 апреля в больницы попали 5587 человек.

Также 7 апреля на Украине было отмечено и самое большое с начала эпидемии число летальных случаев. За сутки умер 481 человек.