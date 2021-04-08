24 канал: украинская фигуристка обвинила россиянку в плагиате

19:58
Гасанов и Дипчиков успешно прошли взвешивание перед турниром ACA 121 в Минске
Участники главного боя турнира Absolute Championship Akhmat ACA 121, претенденты на титул временного чемпиона организации россиянин Магомедрасул Гасанов и болгарин Никола Дипчиков успешно прошли процедуру взвешивания.
19:57
В Курганской области задержали мошенников, выдававших себя за чиновников
В Курганской области задержали группу мошенников, которые выдавали себя за чиновников.
19:55
Спасатели предупредили о похолодании и усилении ветра до 17 м/с в Омске
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Омске в пятницу, 9 апреля.
19:54
В Москве рассказали о планах по ремонту трамвайных путей
Все участки трамвайных путей в Москве откроются после ремонта до 10 мая, заявил заммэра, глава Департамента транспорта Максим Ликсутов.
19:53
Особый противопожарный режим введут в Самарской области с 15 апреля
Особый противопожарный режим будет действовать в Самарской области с 15 апреля по 15 октября 2021 года.
19:49
В Саратове введён карантин из-за бешенства лисы
На территории Саратова установлен карантин по причине бешенства лисы, следует из постановления за подписью вице-губернатора Игоря Пивоварова.
19:45
Аленичев высказался о перспективах Захаряна и Тюкавина
Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев включил в список наиболее талантливых игроков страны футболистов московского «Динамо» Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.
19:40
Аленичев не включил Дзюбу в список трёх лучших футболистов РПЛ
Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Аленичев составил список лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:36
В Берлине сообщили детали переговоров Меркель и Путина
В правительстве Германии сообщили о телефонных переговорах канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, в ходе которых они обсудили ситуацию на востоке Украины.
19:36
Майк Помпео подписал контракт с Fox News
Бывший госсекретарь США Майк Помпео подписал контракт с телеканалом Fox News, где теперь будет выступать в качестве эксперта.
19:25
«Динамо» проиграло «Крыльям Советов» и вылетело из Кубка России
В матче 1/4 финала Кубка России по футболу московское «Динамо» уступило самарским «Крыльям Советов».
19:16
Небензя рассказал о ситуации с разминированием в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжает активно содействовать сирийской стороне в очистке районов, освобождённых от боевиков, от мин и взрывоопасных предметов.
19:14
Елагин дворец откроется 13 апреля после реставрации
Елагин дворец откроется для посетителей 13 апреля после реставрации.
19:14
СМИ: Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и хочет перейти в «Реал»
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе принял решение не продлевать контракт с парижским клубом и перейти в мадридский «Реал».
19:04
Силуанов призвал деполитизировать процесс признания вакцин в мире
Для выхода из пандемии миру необходимо деполитизировать процесс признания вакцин, заявил на заседании глав финансовых ведомств G20 министр финансов России Антон Силуанов.
19:02
Игонин высказался о кандидатуре Аршавина на пост спортивного директора «Зенита»
Бывший капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин считает, что легенда клуба Андрей Аршавин справится с должностью спортивного директора клуба.
18:55
За прошедшие сутки в Британии выявлено 3030 случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Великобритании возросло на 3030.
18:54
В Подмосковье назвали число поездок школьников и студентов на автобусах в 2021 году
Более 5,8 млн раз проехали школьники и студенты на автобусах Мострансавто с начала 2021 года, заявили в Минтрансе Московской области.
18:51
Попова рекомендовала планировать летний отдых в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала планировать летний отдых в России.
18:50
В РСТ прокомментировали предстоящий курортный сезон в Крыму
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал предстоящий курортный сезон в Крыму.
18:49
Конкурс «Лидеры России» открыл регистрацию по направлению «Студенты»
В рамках конкурса «Лидеры России» открылась регистрация на единственный трек, где не требуется управленческий опыт. Цель направления «Студенты» — выявить самые перспективные молодые кадры.
18:48
Источник: «Кайрат» провёл переговоры с тренером «Химок» Черевченко
Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко может покинуть клуб и продолжить карьеру в казахстанском «Кайрате».
18:45
В Пермском крае рассказали о ситуации с COVID-19
За сутки в Пермском крае выявили 112 случаев COVID-19. Всего в больницах находится 681 заболевший.
18:42
Эксперт рассказал о снижении средней площади квартир в новостройках Москвы
Руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья» Ярослав Дарусенков заявил, что в Москве в сегменте бизнес-класса площадь предлагаемых квартир за период с 2013 по 2020 год снизилась на 28%, до 71,05 кв. метра.
18:42
Пожар на траулере в Охотском море потушен
Пожар на рыболовном траулере «Ахтиар» в Охотском море ликвидирован, в результате инцидента никто не пострадал.
18:35
Шахбулатов сказал, кого считает лучшим футболистом — Роналду или Месси
Пятый номер легчайшего веса ACA Шамиль Шахбулатов ответил, кого считает лучшим футболистом — форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду или нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
18:31
Президенты России и Азербайджана обсудили ситуацию вокруг Карабаха
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
18:30
Шахбулатов ответил, почему продолжает работать охранником, выступая в ACA
Пятый номер легчайшего веса ACA Шамиль Шахбулатов рассказал, почему не бросает работу охранника, несмотря на активную карьеру в смешанных единоборствах.
18:23
Управление ООН по правам человека прокомментировало гибель ребёнка в ДНР
Управление ООН по правам человека прокомментировало гибель ребёнка при обстреле в посёлке Александровском самопровозглашённой Донецкой народной республики.
18:15
Игонин высказался об уходе Рибалты из «Зенита»
Экс-капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал уход испанца Хавьера Рибалты с поста спортивного директора клуба.
18:15
Путин назначил Русских врио губернатора Ульяновской области
Президент России Владимир Путин своим указом назначил Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области.
18:14
Во Владивостоке проходит форум для социально ориентированных НКО
Гражданский форум «Содействие» проходит во Владивостоке 7—9 апреля. Он начался с обсуждения федеральных трендов и региональных приоритетов развития институтов гражданского округа.
18:12
Лавров высказался о формате форума сотрудничества России и Казахстана
Россия намерена провести с Казахстаном 17-й межрегиональный форум в формате, который будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
18:10
В МВФ оценили темпы восстановления мировой экономики
Международный валютно-финансовый комитет выпустил коммюнике, в котором заявил, что восстановление мировой экономики после кризиса на фоне пандемии идёт быстрее, чем ожидалось.
18:01
Главы МИД Польши и Украины провели встречу
Украинский и польский министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау провели встречу, в ходе которой обсудили обострение ситуации в Донбассе и строительство «Северного потока — 2».
18:01
Боец ММА Тарасов заявил, что поединок Александра Емельяненко и Джигана может сорваться
Российский боец смешанных единоборств Артём Тарасов заявил, что из-за высоких финансовых запросов рэпера Джигана его бой с Александром Емельяненко может сорваться.
17:56
В Ростовской области за сутки выявили 239 новых случаев COVID-19
По состоянию на 8 апреля в Ростовской области выявили 239 новых случаев коронавируса, сообщили в региональном правительстве.
17:53
В Российском еврейском конгрессе напомнили об опасности оправдания нацизма
Вице-президент Российского еврейского конгресса, президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев напомнил об опасности оправдания нацизма.
17:52
Попова рассказала о рекомендациях по летнему отдыху детей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о рекомендациях по летнему отдыху для детей.
17:48
Пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом проведут три операции
Врачи проведут ещё три операции женщине, пострадавшей в результате ДТП с блогером Эдвардом Билом в центре Москвы. Об этом рассказал адвокат потерпевшей Андрей Князев.
17:46
Гендиректор «Сочи» раскритиковал арбитров матча Кубка России против «Локомотива»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал судейство в матче четвертьфинала Кубка России по футболу с «Локомотивом» (1:3).
17:41
Президент Мексики заявил о намерении привиться вакциной AstraZeneca
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что намерен привиться от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.
17:32
Фотовыставка об отношениях России и Греции откроется 14 апреля в Москве
Фотовыставка, посвященная отношениям России и Греции, откроется 14 апреля на площади перед главным зданием ТАСС в Москве.
17:31
Брат Исмаилова: после Минеева проведём ещё один бой — и можно заканчивать карьеру
Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, заявил, что через два боя его подопечный может завершить карьеру.
17:29
Названа причина возгорания на траулере в Охотском море
Причиной происшествия на рыболовецком траулере «Ахтиар» в Охотском море стало возгорание упаковочной тары, сообщила объединённая пресс-служба Росрыболовства.
17:27
Глава РФПИ встретился с вице-премьером Словакии
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с вице-премьером Словакии Игорем Матовичем, он выразил готовность фонда помочь стране в вакцинации «Спутником V».
17:26
В Ростове-на-Дону объявлено штормовое предупреждение
В Ростове-на-Дону объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
17:22
В Башкирии после гибели врача от COVID-19 возбудили уголовное дело
Следственное управление Следственного комитета по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц Минздрава и Роспотребнадзора за халатность при расследовании обстоятельств смерти врача Елены Гайнулловой от коронавируса.
17:17
Слуцкая считает, что Туктамышева заслуженно назначена капитаном сборной России на ЧМ
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала назначение Елизаветы Туктамышевой капитаном сборной России на командном чемпионате мира, который пройдёт в Японии.
17:12
В Волгоградской области выявлены нарушения в организации питания в детских садах
В Волгоградской области проверили деятельность организаторов питания детей в образовательных учреждениях. В большинстве случаев не соблюдались требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок и защите конкуренции.