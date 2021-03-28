Обозреватель Figaro: колониализм уже не в моде — Западу пора прекратить экспортировать свою демократию в другие страны
Последние американские солдаты должны покинуть Афганистан 1 мая 2021 года, напоминает обозреватель Le Figaro Эрик Земмур. От мощной армии, которая вторглась в страну 20 лет назад, «чтобы наказать её лидеров, знаменитых талибов, за то, что они приютили и поддержали Бен Ладена», в Афганистане осталось всего 2,5 тыс. солдат.
20 лет и $800 млрд спустя (а также 2 тыс. убитых и 20 тыс. раненых) американцы понимают, что ничего не добились, кроме устранения самого Бен Ладена, отмечает автор. Этого, на его взгляд, следовало ожидать. Во-первых, потому, что на протяжении всей истории афганские боевики всегда давали отпор захватчикам, будь то англичане или русские. Во-вторых, потому, что американцы, начиная с Вьетнама, терпели поражение во всех своих военных интервенциях, традиционно начинавшихся с первоначального триумфа, который сменялся увязанием, а затем и вынужденным выводом войск.
История полна иронии, отмечает журналист, напоминая, что переговорщики по афганскому вопросу собрались в Москве, вторгшейся в тот же Афганистан в 1980 году, когда американцы в борьбе с коммунистическим «дьяволом», поддерживали афганских повстанцев. Как напоминает обозреватель, ещё в 1996 году американцы приветствовали вступление в Кабул талибов* — тех самых, которых Трамп попросил «забрать обратно ключи от афганского грузовика», к огорчению законного, находящегося в изоляции и коррумпированного президента, чья армия не может удержать и половину страны.
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