Обозреватель Figaro: колониализм уже не в моде — Западу пора прекратить экспортировать свою демократию в другие страны

Вывод американских войск из Афганистана без значимых результатов стал ожидаемым итогом попыток экспортировать западное представление о государственности и правах человека в другие части света, считает обозреватель Le Figaro Эрик Земмур. Западу давно пора понять, что его модель кажется остальному миру всё менее легитимной, а идеология главенства прав человека справедливо представляется другим странам новым колониализмом, настаивает журналист.

Последние американские солдаты должны покинуть Афганистан 1 мая 2021 года, напоминает обозреватель Le Figaro Эрик Земмур. От мощной армии, которая вторглась в страну 20 лет назад, «чтобы наказать её лидеров, знаменитых талибов, за то, что они приютили и поддержали Бен Ладена», в Афганистане осталось всего 2,5 тыс. солдат.

20 лет и $800 млрд спустя (а также 2 тыс. убитых и 20 тыс. раненых) американцы понимают, что ничего не добились, кроме устранения самого Бен Ладена, отмечает автор. Этого, на его взгляд, следовало ожидать. Во-первых, потому, что на протяжении всей истории афганские боевики всегда давали отпор захватчикам, будь то англичане или русские. Во-вторых, потому, что американцы, начиная с Вьетнама, терпели поражение во всех своих военных интервенциях, традиционно начинавшихся с первоначального триумфа, который сменялся увязанием, а затем и вынужденным выводом войск.

История полна иронии, отмечает журналист, напоминая, что переговорщики по афганскому вопросу собрались в Москве, вторгшейся в тот же Афганистан в 1980 году, когда американцы в борьбе с коммунистическим «дьяволом», поддерживали афганских повстанцев. Как напоминает обозреватель, ещё в 1996 году американцы приветствовали вступление в Кабул талибов* — тех самых, которых Трамп попросил «забрать обратно ключи от афганского грузовика», к огорчению законного, находящегося в изоляции и коррумпированного президента, чья армия не может удержать и половину страны.

Эта неудача американцев — одновременно и поражение «того, что помпезно зовётся международным сообществом» и включает в себя ООН и многочисленные НПО, занимающиеся «национальным строительством» — как будто речь идёт о здании, уверен Земмур. Однако народы — не столь неразборчивый материал, как дерево или бетон, предупреждает автор. «Как сказал бы президент Обама, афганцы не шведы. Скандинавская социал-демократия им не подходит», — замечает автор. Даже концепция национального государства, придуманная французами много веков назад, вряд ли соответствует их цивилизации, где солидарность подчиняется кланам, а закон — религии, считает журналист.

Парадоксальным образом, именно талибы заложили основы новой афганской государственности, наводя порядок в стране и борясь с выращиванием опиума, на который сегодня приходится 30% ВВП Афганистана. При этом талибский порядок установился ценой строгого соблюдения законов шариата, а значит, заточения женщин и, в более широком смысле, пренебрежения индивидуальными свободами, которые, на взгляд европейцев, неотделимы от человеческого достоинства, подчёркивает публицист.

Важнейшая задача Запада, на взгляд Земмура, состоит в том, чтобы признать: «наша концепция государства, демократии и прав человека экспортируется не везде». Более того, в мире она становится всё менее и менее легитимной, в то время как другие модели — китайские, русские, индийские, африканские, исламские — стремятся к признанию своей легитимности. Западная идеология прав человека видится такой, каковой она является на самом деле — это неоколониализм, который уже не в моде, заключает обозреватель.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

