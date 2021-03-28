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ABC News: двое убитых, восемь раненых — итоги «хаотичной ночи» в одном из городов США

Материал представлен в переводе ИноТВ
В американском городе Вирджиния-Бич в результате стрельбы два человека погибли и восемь получили ранения, передаёт ABC News. По данным местных властей, подозреваемый в совершении этого преступления был позднее застрелен сотрудником правоохранительных органов.
Срочная новость. Этой ночью смертоносная стрельба в городе Вирджиния-Бич. Вспышка насилия в курортной части города, граничащей с океаном. Сейчас на месте преступления всё ещё проводится работа.

Этой ночью хаос на улицах города Вирджиния-Бич. По меньшей мере восемь человек получили огнестрельные ранения, двое убиты. Преступление было совершено в нескольких местах.

ГОЛОС ДИСПЕТЧЕРА: Служба неотложной медицинской помощи высылает туда несколько машин, если вы можете прибыть к месту вызова, пожалуйста, выезжайте, чтобы оказать содействие.

В одном месте были ранены сразу несколько человек. В местные больницы отправили восемь пострадавших с пулевыми ранениями.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Когда полицейские активно работали на том месте преступления, прозвучали новые выстрелы.

По данным властей, после новых выстрелов, прогремевших всего в нескольких кварталах отсюда, сотрудник сил по проведению специальных операций застрелил подозреваемого, после того как тот оказал сопротивление полиции.

Этот полицейский с пятилетним стажем работы отправлен в административный отпуск на время расследования инцидента.

С репортажем с места событий журналист WVEC Эли Уэзертон.

ЭЛИ УЭЗЕРТОН, корреспондент WVEC: Полицейское отделение города Вирджиния-Бич назвала это «хаотичной ночью». Здесь всё ещё находятся следователи. Они прочёсывают местность в поисках улик. Кроме того, шеф полиции заявил, что на одного из полицейских наехала машина. С правоохранителем, как ожидается, всё будет в порядке. Шеф полиции Вирджинии-Бич заявил, что в настоящее время под стражей находятся несколько человек. Эва.

С нами была Эли Уэзертон, которая находится на месте преступления, где всё ещё проводятся следственные мероприятия. Оставайтесь с ABC News, чтобы быть в курсе последних новостей.

Дата выхода в эфир 27 марта 2021 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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