«Походит на диктатуру» — ведущий Fox News об аресте участницы его программы, пожаловавшейся на местные власти

Ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал генпрокурора штата Мичиган Дану Нессел за арест женщины, участвовавшей в его передаче и пожаловавшейся на местные власти. По словам ведущего, такое поведение отнюдь не походит на Америку, а больше напоминает диктатуру.

В штате Мичиган расположено несколько самых опасных городов. Там живут отличные американцы, сам штат прекрасен. Однако там есть очень опасные места. Самое известное из них, конечно же, Детройт. Но он такой не один. Маскегон-Хайтс, Каламазу, Джэксон, Ипсиланти — во всех этих местах, да и в других городах Мичигана, уровень преступности выше среднего по стране.



В Детройте за последний год насилие достигло новых ужасающих высот. За последние 12 месяцев в этом городе огнестрельные ранения получили более тысячи человек.



Пост генерального прокурора Мичигана занимает Дана Нессел. И вы, наверное, подумали, что её как главного правоохранителя сильно тревожит, что в её штате убивают так много людей. Однако её это не волнует.



Также Дана Нессел даже не думает проводить расследование в отношении своего губернатора Гретчен Уитмер, которая, как Эндрю Куомо, несёт ответственность за гибель от COVID-19 огромного количества обитателей домов престарелых.



Гретчен Уитмер — политический союзник Даны Нессел, так что у неё всё схвачено.



У Даны Нессел есть дела поважнее, чем останавливать убийства или выяснять, почему умирают пожилые люди. Вместо этого она мобилизовала все силы штата, для того чтобы раздавить одного-единственного непокорного владельца ресторана — польскую иммигрантку Марлену Павлос-Хакни, которая участвовала в нашей программе.



Преступление Павлос-Хакни состоит в том, что она отказалась соблюдать коронавирусные правила штата. Поэтому на прошлой неделе Нессел приказала надеть на неё наручники и арестовать в рамках спецоперации. Произошло это, когда женщина ехала на работу.



И тут важно не забывать: нет никаких доказательств того, что Павлос-Хакни ответственна хотя бы за один случай заражения COVID-19. Ни одного! Доказательств нет! Но Дана Нессел всё равно отправила её в тюрьму, а затем опубликовала крайне самодовольный пресс-релиз, хвастаясь содеянным.



Павлос-Хакни вчера выпустили из тюрьмы только потому, что официальные лица установили: её крайне опасный ресторан был полностью закрыт.



Трудно представить более неадекватную реакцию, чем эта. Но для тех, кто последние два года наблюдал за Даной Нессел, в этом нет ничего удивительного. Дана Нессел неуправляема. Она доктринёр. Её волнуют лишь интересы партии. Законодателям Мичигана следует выдвинуть против неё обвинения за многократные случаи злоупотребления властью. Да, она действительно настолько нечистоплотна.



Но она довольно недалёкий человек, отнюдь не супергений. Именно поэтому, когда её спросили, почему Марлена Павлос-Хакни была отправлена в тюрьму, Нессел, по сути, признала, что послужило реальной причиной. Она не стала выдумывать лживые юридические основания и прямо заявила, что Марлена Павлос-Хакни посмела прийти на нашу передачу, которая транслируется в 8 вечера, и пожаловаться на неё.



Так больше делать нельзя. А чтобы усугубить своё преступление, Павлос-Хакни попыталась собрать деньги на свою юридическую защиту, но в Мичигане Даны Нессел теперь это тоже преступление.



Походит ли это на Америку? Нет. Это походит на диктатуру. Дана Нессел — угроза для верховенства права, а ведь ей было поручено обеспечивать соблюдение закона. Её следует немедленно отстранить от должности.



Когда такие люди, как она, занимают должности, например, генерального прокурора, то это уже не смешно.



Дата выхода в эфир 26 марта 2021 года.