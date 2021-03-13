Politico: в вашингтонском аналитическом центре разразился скандал из-за «пророссийской статьи»

В Атлантическом совете — известном вашингтонском аналитическом центре — разразился скандал из-за опубликованной «пророссийской статьи». В ней выражалось сомнение, что «демократизация в России послужит на благо внешнеполитическим интересам США». Как пишет Politico, 22 работника и научных сотрудника центра дистанцировались от авторов материала и заявили, что статья «неудачная и не достигает своей цели».

В известном вашингтонском аналитическом центре сотрудники выступили с заявлением, в котором обвинили двух своих коллег в том, что те написали и опубликовали на веб-сайте то, что они считают пророссийской статьей. Как пишет Politico, Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз, два старших эксперта Атлантического совета*, опубликовали статью, в которой говорилось, что в своих отношениях с Россией США не должны уделять первоочередное внимание правам человека. По их словам, «не факт, что демократизация в России послужит на благо внешнеполитическим интересам США».

После публикации статьи 22 работника и научных сотрудника аналитического центра выступили и дистанцировались от Эшфорд и Берроуза, заявив, что статья «неудачная и не достигает своей цели». Среди подписавших заявление были три бывших посла: Джон Хербст, Александр Вершбоу и Дэниел Фрид, проработавший в Госдепартаменте почти 40 лет.

«Их статья основана на ложном представлении, согласно которому права человека и национальные интересы абсолютно не связаны друг с другом и что в основе политики США в отношении России, по сути, были и остаются проблемы прав человека. На самом деле предыдущие и нынешняя администрации стремились интегрировать наши ценности и другие национальные интересы. Мы, нижеподписавшиеся, не согласны с аргументами и ценностями, приведёнными в статье, и считаем её неприемлемой», — говорится в заявлении.

Один из подписавшихся в комментарии Politico рассказал, что он и его коллеги обеспокоены тем, что статью считают или могут счесть результатом нечестной работы, на который повлияло то, что Чарльз Кох, выступающий за сокращение вмешательства США в дела за рубежом, на протяжении пяти лет перечислял Атлантическому совету добровольные взносы на сумму $4,5 млн.

После того как Кох перечислил эти деньги Атлантическому совету, они были использованы для разработки Новой американской программы взаимодействия (NAEI), которая направлена на изучение новых путей решения внешнеполитических вопросов. Эмма Эшфорд, работавшая в финансируемом Кохом либертарианском аналитическом центре Института Катона, начала работать в Атлантическом совете в рамках NAEI в сентябре, и к ней присоединился Крис Пребл, ещё один известный специалист по внешней политике из Института Катона, который начал работать в этом аналитическом центре несколько месяцев назад.

«Сообщество Коха действует, как троянский конь, пытаясь уничтожить хорошие институты, и у этих людей почти такие же взгляды, как у русских», — сказал один из подписавших заявление.

По его словам, многие другие аналитические центры придерживаются более высоких принципов и отказываются брать такого рода деньги, и они недовольны тем, что Атлантический совет взял их.

Президент Атлантического совета Фред Кемп сказал в интервью, что такое заявление является «возмутительным обвинением».

«Мы в Атлантическом совете не принимаем никакого финансирования, которое не предусматривает интеллектуальной независимости Атлантического совета, и нам в Вашингтоне нужны новые голоса во внешнеполитических дебатах. Нельзя сказать, что за последние 20 лет у нас всё было в порядке», — заявил Кемп.

Отвечая на вопрос о возникшем споре, Кемп сказал, что Атлантический совет — это место, где приветствуются и поощряются дебаты по важнейшим вопросам внешней политики.

Как отмечает издание, независимо от того, является ли статья Эшорд и Берроуза результатом влияния Коха, она накалила обстановку и разожгла страсти в этом аналитическом центре, обычно занимающем сдержанную центристскую позицию.

«Это ложный реализм. Он не отражает американских интересов. В нём не учитывается двухпартийная традиция интеграции наших ценностей и человеческих интересов от Рональда Рейгана до Барака Обамы. В этом Институт Катона сходится во взглядах с Дональдом Трампом», — сказал один из подписавших заявление.

* Атлантический совет (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.