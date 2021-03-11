Daily Telegraph: суд постановил, что MI5 может совершать тяжкие преступления ради разведывательных целей

Британское ведомство контрразведки MI5 может позволять своим сотрудникам идти на тяжкие преступления ради достижения разведывательных целей, пишет Daily Telegraph, ссылаясь на решение британского апелляционного суда. Отмечается, что лимита на тяжесть преступлений нет: ряд правозащитных организаций опасается, что сотрудникам MI5 могут разрешать пытки и даже убийства.

Апелляционный суд Великобритании постановил, что, позволяя своим сотрудникам идти на серьёзные преступления ради разведывательных целей, британская спецслужба MI5 поступает законно, сообщает Daily Telegraph.

Как пишет издание, иски против такой практики, ранее хранившейся в секрете, были поданы четырьмя организациями по защите прав человека. Однако в минувший вторник апелляционный суд отклонил иски, заявив, что эта практика не ставит MI5 «выше закона» в связи с необходимостью «защищать национальную безопасность».

В ответ критики заявили, что такая практика даёт сотрудникам спецслужбы «лицензию на убийство». При этом в MI5 не стали уточнять, насколько именно тяжкие преступления считаются допустимыми, отмечает The Daily Telegraph.

По словам адвоката Бена Джеффи, в практике MI5 нет никакого лимита на тяжесть преступлений, по крайней мере в её опубликованной части. «В установках ничего не сказано про запрет для спецслужб на одобрение убийств, пыток, бесчеловечного поведения или ограничения свобод», — приводит издание слова Джеффи. Однако в апелляционном суде отметили, что лимит на тяжесть преступлений есть, поскольку от сотрудников спецслужб требуется принимать во внимание необходимость того или иного действия, общественный интерес и пропорциональность.

Впрочем, представители правозащитных организаций заявили, что будут обжаловать решение суда. «Идея того, что правительство может позволять секретным агентам совершать самые тяжкие преступления, включая пытки и убийства, очень беспокоит нас. С этим нужно бороться», — приводит издание слова Майи Фоа, директора правозащитной организации Reprieve.