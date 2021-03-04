SCMP: пережиток прошлого — эксперты объяснили, почему Пекин против создания военного союза с Москвой

Недавно Минобороны КНР заявило, что Пекин не планирует заключать военный союз с Москвой, опровергнув предположения о намерениях партнёров совместно противостоять НАТО, пишет South China Morning Post. По мнению китайских экспертов, военные союзы заключают лишь страны, желающие развязать войну, — такой формат взаимодействия загоняет в угол и лишает возможности вести переговоры.

Китай не планирует заключать военный союз с Россией, заявило Министерство обороны КНР в понедельник 2 марта. Эти слова были сказаны в ответ на предположения, что Пекин и Москва могут сформировать единый фронт против НАТО, пишет South China Morning Post.

«Военные отношения Китая и России являются важной поддерживающей силой в стратегическом сотрудничестве между двумя странами», — отметило Минобороны КНР. Ведомство подчеркнуло, что партнёры «придерживаются принципа невступления в союзы, избежания конфронтаций» и не избирают целью своего взаимодействия третьи стороны. Всё это «полностью отличается от военных союзов между некоторыми странами».

Как напоминает South China Morning Post, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что теоретически Москва не исключает вероятность союза с КНР, хотя «в общем в таком не нуждается». Глава Кремля впервые сделал такое допущение, что повлекло за собой обсуждения о возможном создании российско-китайского союза для противостояния НАТО.

По мнению оборонных экспертов из КНР, последнее заявление Минобороны страны говорит о намерении Пекина предотвратить усиления напряжённости с Вашингтоном и не дать ему перерасти в «горячую войну». Военный аналитик из Шанхая Ни Лэсюн считает, что уже само предложение о формировании союза с Россией для Китая — «табу». «Сегодня лишь страны, намеревающиеся развязать войну, анонсируют планы о создании военных союзов. Делая это, ты загоняешь себя в угол и блокируешь любые возможности переговоров. Это не в интересах Китая», — объяснил Ни.

Эту точку зрения разделяет и эксперт по российско-китайским отношения из Китайской академии общественных наук Чэн Ицзюнь. По его словам, военные союзы — пережиток холодной войны и Пекину нет нужды создавать новый. «Создание военного союза означает, что вы предпочитаете решать проблемы силой, что является худшей опцией».

«НАТО создавался, чтобы противостоять бывшему Советскому Союзу, а не Китаю. Пока блок не сделал ничего, что навредило бы основным интересам КНР», — обратил внимание аналитик. Он уверен, что российско-китайский союз затянул бы Пекин в разногласия между Россией и Европой, а Поднебесная в этом не заинтересована.

Ни Лэсюн полагает, что современные отношения между Пекином и Москвой — «военный полусоюз», который не связывает ни одну из сторон обязательствами в оборонной сфере. Это можно сравнить с отношениями в рамках Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD) между США, Японией, Австралией и Индией — «мини-НАТО», который был создан, чтобы противостоять растущему влиянию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ещё один китайский эксперт, который предпочёл не раскрывать своё имя, напомнил, что и лидер КНР Си Цзиньпин, и Владимир Путин называли друг друга «лучшими друзьями». «У Си есть личные отношения с Путиным, но также у него есть и связи с президентом США Джо Байденом. Он не хочет, чтобы какая-либо сторона им помыкала», — прокомментировал анонимный аналитик.