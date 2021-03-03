С голым торсом, словно Путин: «СТРАНА» выясняла, зачем Зеленский разделся на вакцинации

Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса, однако внимание общественности привлекло не то, что он назвал индийскую вакцину CoviShield препаратом AstraZeneca, а совсем по другому поводу — его прививали с голым торсом. «СТРАНА» выяснила, почему украинский президент, как другие мировые лидеры, просто не подвернул рукав и где тут проходят параллели с Владимиром Путиным.

2 марта Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса. Как пишет «СТРАНА», президенту ввели индийскую вакцину CoviShield, которую сам глава Украины уже по традиции назвал AstraZeneca. Процедуру провели в зоне бовых действий в Донбассе, где Зеленский сейчас находится с визитом.

Как отмечает издание, привлекло внимание то, что Зеленский прививался с голым торсом, из-за чего в соцсетях начали обсуждать, почему президент, как другие мировые лидеры, просто не подвернул рукав.

В начале февраля Владимир Зеленский пообещал журналистам, что сделает инъекцию вместе с военными как верховный главнокомандующий. Он решил на собственном примере побуждать граждан к вакцинации. Тогда же президент сказал, что сделает прививку первым препаратом от ковида, который поступит на Украину. И хотя ожидали, что привезут Pfizer, но в итоге получили индийский CoviShield.

Как отмечают журналисты, изначально, когда вакцину доставили на Украину и начали колоть первым пациентам, о своём обещании Зеленский молчал. И только после того, как стало ясно, что спроса на завезённый препарат нет, власти решили показать личный пример.

«Сделал прививку от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford/AstraZeneca (CoviShield) из Индии, который был доставлен первым на Украину, получили миллионы людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал Зеленский в Twitter.

Чуть позже украинский президент написал большой пост в Facebook.

«Сегодня на передовой вместе с нашими бойцами и военными медиками я получил прививку от коронавируса вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Своим личным примером демонстрирую, что вакцинация важна, необходима и вполне безопасна. И бояться надо не вакцинации, а лжи отдельных украинских политиков, которая распространяется быстрее любых инфекций и опасна для здоровья всех категорий граждан.

Вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) разработана Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и ЕМА — Европейским агентством по лекарственным средствам. Разрешена для использования в десятках стран мира, в том числе в странах Европейского союза, а также в США и Великобритании. По соглашению с AstraZeneca изготавливается одним из мировых лидеров производства вакцин – Serum Institute of India. Также производство происходит в Южной Корее. Вакцину получили и в дальнейшем получат миллионы людей в других странах мира, в частности в Канаде. Именно эта вакцина была первой доставлена ​​на Украину. В целом количество вакцин будет достаточным, чтобы в этом году обеспечить прививки от коронавируса для всех желающих», — написал Зеленский.

Как отмечает издание, расписывая достоинства вакцины AstraZeneca, Зеленский забыл упомянуть, что её одобрение в Евросоюзе, Британии, Канаде и других странах никак не касается препарата CoviShield, который нигде на Западе не применяется и Евросоюзом не одобрен. Однако данная манипуляция сейчас повсеместна, и не только на уровне президента — те же самые тезисы распространяют и Минздрав, и армия. Однако, продолжает «СТРАНА», вакцинация Зеленского привлекла внимание общественности совсем по другому поводу — он прививался с голым торсом.

«На кадрах видно, у 43-летнего лидера хорошая физическая форма. Живот подтянут, на груди видны мышцы, чётко выделяется бицепс. То, что президент занимается спортом, для украинцев не новость. Он периодически публикует фото с пробежки или из спортзала. В случае с занятиями спортом такие кадры приемлемы. А вот насколько корректно раздеваться перед фотокамерами на вакцинации — другой вопрос. Лидеры других стран так не делают», — пишет издание.

Журналисты также нашли фотографии, на которых видно, как прививались мировые лидеры. Некоторые просто закатывали рукав, другие же специально приходили в футболках, однако ни одного полуголого лидера найти так и не удалось.

Версий, зачем президент Украины решил оголиться перед всей страной, может быть множество: начиная с минутки самолюбования и проявления нарциссизма до политической технологии. Согласно этой технологии, политик должен нравиться избирателю в физическом смысле, вплоть до того, что у женской части населения политик должен вызывать сексуальное влечение.

Примечательно, пишет издание, что эту технологию приписывают Владимиру Путину. Согласно опросам, замуж за президента России хотят выйти 20% россиянок — каждая пятая взрослая жительница России.