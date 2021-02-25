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20 minutes: YouTube-блогеры выполнили челлендж Макрона и ждут приглашения в Елисейский дворец

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Популярные во Франции видеоблогеры McFly и Carlito выполнили челлендж, который им предложил президент: они опубликовали балладу с напоминанием о мерах предосторожности против коронавируса, которую посмотрело более 10 млн человек. Теперь блогеры могут надеяться на приглашение в Елисейский дворец и новый выпуск с Эммануэлем Макроном в главной роли, сообщает 20 minutes.
20 minutes: YouTube-блогеры выполнили челлендж Макрона и ждут приглашения в Елисейский дворец
YouTube/Mcfly et Carlito

YouTube-звёзды McFly и Carlito выполнили условия недавнего челленджа и скоро смогут отправиться в резиденцию президента снимать видео с Эммануэлем Макроном, пишет 20 minutes.

Как напоминает издание, ранее глава Франции предложил блогерам снять напоминание о важности мер предосторожности для борьбы с эпидемией COVID-19. Он пообещал, что если их видео посмотрит 10 млн человек, их пригласят «снимать в Елисейском дворце». В среду это условие было официально выполнено: в 6 часов утра количество просмотров нового выпуска на их канале перевалило за 10,9 млн.
 
 
Чтобы выполнить челлендж от главы государства, два блогера опубликовали воскресным утром гитарную балладу Je me souviens («Я вспоминаю»). В ней они призывают интернет-пользователей соблюдать меры предосторожности, чтобы вернуться к образу жизни до пандемии. В начале клипа McFly и Carlito говорят, что президент согласился участвовать в «конкурсе историй» на их канале, если их антиковидный выпуск посмотрят 10 млн человек. Теперь блогеры готовятся снимать клип с Эммануэлем Макроном, отмечает 20 minutes.
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20 minutes Франция Европа
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