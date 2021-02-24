Die Welt: из-за пандемии выборы-2021 в Германии станут самыми дорогими в истории страны

01:32
В Бразилии за сутки выявили более 62 тысяч случаев коронавируса
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии за сутки увеличилось на 62 715 и достигло 10 257 875.
01:29
Опубликовано видео эффектного гола Жиру в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»
В сети выложили видео забитого мяча нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру в ворота мадридского «Атлетико» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов (1:0).
01:14
Трамп пожелал скорейшего выздоровления попавшему в ДТП гольфисту Вудсу
Бывший президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления попавшему в автомобильную аварию легендарному гольфисту Тайгеру Вудсу.
01:02
Футболист «Ливерпуля» Мане считает, что его партнёра по команде Фирмино недооценивают
Нападающий английского «Ливерпуля» Садио Мане оценил вклад в результаты команды Роберто Фирмино.
00:54
Гол Жиру принёс «Челси» победу над «Атлетико» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Лондонский «Челси» обыграл мадридский «Атлетико» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
00:53
Журналист: Amnesty International перестала считать Навального узником совести
Правозащитники из Amnesty International перестали считать Алексея Навального узником совести. Об этом сообщает журналист Аарон Мате со ссылкой на письмо организации.
00:53
«Бавария» на выезде разгромила «Лацио» в первом матче плей-офф ЛЧ
Мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над римским «Лацио» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
00:41
Экс-хоккеист «Витязя»: не помню, чтобы слышал что-то о ситуации в Риге с Панариным
Бывший хоккеист подольского «Витязя» Джон Мирасти отреагировал на обвинения в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.
00:33
Футболист «Баварии» Мусиала стал самым молодым англичанином, забивавшим в ЛЧ
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала стал самым молодым англичанином в истории Лиги чемпионов, которому удавалось стать автором гола.
00:33
В Киеве в ходе акции пострадали 27 полицейских
По меньшей мере 27 полицейских пострадали в результате столкновений у офиса президента Украины в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
00:20
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров футбольной Лиги чемпионов.
00:15
Во Франции за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло на 20 064 и достигло 3 629 891.
00:03
Корешков победил Родригеса в первом раунде на турнире AMC Fight Nights в Сочи
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков одолел бразильца Адриано Родригеса в главном поединке турнира AMC Fight Nights в Сочи.
23:57
Госдеп: США при необходимости без колебаний примут меры против «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США в случае необходимости без колебаний примут дополнительные меры против участников проекта «Северный поток — 2».
23:52
Экс-тренер рижского «Динамо»: не слышал об истории с Панариным в 2011 году
Бывший главный тренер рижского «Динамо» Юлиус Шуплер отреагировал на обвинения в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.
23:47
В РПЦ оценили возможность установки памятника Невскому на Лубянке
Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда оценил идею поставить на Лубянской площади памятник князю Александру Невскому, который был канонизирован РПЦ.
23:42
Николишин назвал бредом слова Назарова о Панарине
Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин прокомментировал обвинения Андрея Назарова в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.
23:28
Тайгер Вудс попал в аварию под Лос-Анджелесом
Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс попал в ДТП в городе Ранчо Палос Вердес недалеко от Лос-Анджелеса.
23:25
В ходе столкновений в Киеве задержаны 17 человек
В ходе столкновений националистов с полицией у офиса президента Украины в центре Киева задержаны 17 человек.
23:13
Ирландия сохранит карантин до апреля
Премьер-министр Ирландии Микал Мартин заявил, что страна планирует как минимум до 5 апреля сохранить наивысший уровень ограничений в связи с пандемией коронавируса.
23:03
Моуринью: верю, что попаду в историю «Тоттенхэма» по хорошему поводу
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о последних результатах команды в Английской премьер-лиге (АПЛ).
22:56
США обеспокоены возможной закупкой Египтом российских Су-35
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью приобретения Каиром российских истребителей Су-35.
22:51
«Салават Юлаев» одержал восьмую победу подряд в КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:40
Определились все участники плей-офф КХЛ
Стали известны все команды, которые сыграют в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21.
22:40
Скульптор прокомментировал идею установить памятник Невскому на Лубянской площади
Скульптор, автор Ржевского мемориала Андрей Коробцов прокомментировал идею установить памятник Александру Невскому на Лубянской площади в Москве.
22:31
«Спартак» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Витязя» от «Йокерита»
Московский «Спартак» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:27
Захарова оценила блокировку «российских» аккаунтов в Twitter
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва проверит блокировку в Twitter 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией.
22:15
Бронзовый призёр ОИ скептически относится к тренировкам российских биатлонистов вне сборной
Трёхкратный чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиады по биатлону Максим Чудов поделился своим мнением о том, что российские биатлонисты предпочитают тренироваться вне национальной команды.
22:13
Боевики блокируют работу новых КПП в Идлибе
Боевики блокируют работу новых пунктов пропуска в Идлибе, запрещая беженцам покидать зону деэскалации под угрозой применения оружия и ареста.
22:10
Чудов признался, что не бежал эстафету на ОИ-2006 в Турине не по спортивному принципу
Бронзовый призёр Олимпиады и трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов ответил, почему не попал в состав сборной России на эстафету на Олимпийских играх в Турине.
22:09
Кафельников встал на защиту Панарина после слов Назарова
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал обвинения тренера Андрея Назарова в адрес российского хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.
21:55
Сборные Австралии и Катара по футболу отказались от участия в Кубке Америки
Сборные Австралии и Катара отказались от участия в Кубке Америки по футболу 2021 года, который пройдёт в Аргентине и Колумбии.
21:55
В Литве заявили, что могут помочь Украине с вакциной от COVID-19
Литва поделится с Украиной вакциной от коронавируса, когда у страны появится такая возможность, заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.
21:39
Двукратный чемпион НБА Газоль вернулся в «Барселону» спустя 20 лет
Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пау Газоль перешёл в испанскую «Барселону».
21:35
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заболел коронавирусом
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заболел коронавирусом, сообщил его помощник Петер Мацинка.
21:21
Аршавин считает, что у «Спартака» ещё есть шансы на чемпионство
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил шансы московского «Спартака» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
21:16
В Курганской области ограничено автобусное сообщение
В Курганской области по причине метелей, сильного ветра и пониженной температуры было ограничено автобусное сообщение.
21:10
Чудов о состоянии биатлона в Башкортостане: нет ни скамейки запасных, ни условий
Бронзовый призёр Олимпиады и трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов рассказал о своих впечатлениях о работе на должности главы Федерации лыжных гонок и биатлона Башкортостана.
21:05
Чудов рассказал о конфликте с тренерским штабом сборной России по биатлону
Бронзовый призёр Олимпиады и трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов рассказал, как в своё время у него случился конфликт с тренерским штабом сборной России.
21:03
Елистратов и Просвирнова включены в состав сборной России на ЧМ по шорт-треку
Олимпийский чемпион Семён Елистратов и пятикратная чемпионка мира Софья Просвирнова включены в состав сборной России по шорт-треку на чемпионат мира в нидерландском Дордрехте.
20:58
Украина вышла из двух соглашений о воздушном пространстве
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №70/2021 «О выходе Украины из международных договоров, заключённых в рамках СНГ», таким образом Украина выходит из двух соглашений о воздушном пространстве.
20:50
УЕФА отменил юношеские чемпионаты Европы 2021 года из-за COVID-19
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене чемпионатов Европы 2021 года среди юношей и девушек до 19 лет из-за коронавирусных ограничений.
20:35
Футболист «Аталанты» умер от рака в возрасте 21 года
Полузащитник молодёжной команды итальянского футбольного клуба «Аталанта» Вилли Брасиано Та Би скончался от рака печени в возрасте 21 года.
20:35
Лавров поздравил ветерана Артёменко с 23 Февраля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко с 23 Февраля.
20:34
Кулеба заявил о планах Украины отсоединиться от электросетей с Россией и Белоруссией к 2024 году
Украина планирует отсоединиться от электросети с Белоруссией и Россией до конца 2023 года, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
20:25
В Улан-Удэ задержан водитель, подозреваемый в наезде на двух подростков
В Улан-Удэ задержан водитель автомобиля Lexus, который подозревается в наезде на двух подростков со смертельным исходом, сообщила детский омбудсмен по Бурятии Наталья Ганькина.
20:21
Рекордсмен ММА по числу боёв обвинён в хранении детской порнографии
Американский боец смешанного стиля Трэвис Фултон обвиняется в хранении детской порнографии.
20:16
Сенат США утвердил Томас-Гринфилд на должность постпреда при ООН
Сенат США утвердил кандидатуру Линды Томас-Гринфилд на место постоянного представителя страны при ООН, сообщает РИА Новости.
20:12
Историк поддержал идею установить памятник Александру Невскому на Лубянской площади
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков прокомментировал идею установить памятник Александру Невскому на Лубянской площади в Москве.
20:01
В Российской гильдии риелторов оценили ситуацию на рынке жилья
Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков оценил ситуацию на рынке жилья.