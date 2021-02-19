Смерть Андрея Мягкова вызвала среди читателей Le Figaro споры о достоинствах «Иронии судьбы»

Le Figaro сообщает о смерти российского актёра Андрея Мягкова, который сыграл в знаменитых фильмах «Ирония судьбы» и «Служебный роман». Однако мнения читателей сайта газеты по поводу достоинств этих фильмов оказались кардинально противоположными.

В России умер знаменитый актёр Андрей Мягков, «легенда советского кино и герой фильма — символа Нового года для русскоязычного мира», пишет Le Figaro. Об этом объявил МХТ имени Чехова, где он служил, но причину смерти не называют.

Он стал героем романтической комедии «Ирония судьбы», которую в России смотрят традиционно 31 декабря. Цитаты и песни из этого фильма знают несколько поколений русскоговорящих людей по всему бывшему СССР. Автор статьи так описывает фабулу фильма: после дружеской попойки в Москве герой просыпается в Ленинграде пьяным, отправляется по своему адресу, считая, что он в столице, и встречает там прекрасную незнакомку, в которую влюбляется.

Другая его знаменитая роль — в мелодраме «Служебный роман». Два эти фильма получили большой коммерческий успех в советском кинематографе.

В дальнейшем Мягков служил в МХТ и играл у Кирилла Серебренникова, преподавал студентам и появился в продолжении «Иронии судьбы». Соболезнования по поводу смерти актёра выразил президент России Владимир Путин, отмечает Le Figaro.

Комментарии читателей на сайте Le Figaro:

LAGARDE Didier: Я видел этот фильм «Ирония судьбы». Он на самом деле отличный и очень смешной. Мои соболезнования семье этого актёра.

Grosgroin (в ответ LAGARDE Didier): Этот фильм никакой и просто бесконечный. Если подумать, что в это же время французы могли смотреть «Приключения раввина Якова» или «Новобранцы сходят с ума», то сразу понятно неоспоримое превосходство нашей культуры и нашей цивилизации.

sunschine92: Пьяный русский — не плеоназм? (чёрный юмор)

Gen.Ident.: Прекрасная незнакомка — в России их много.

Grosgroin: Любая смерть того или иного наследия советской эпохи — это уже хорошая новость.

DARIUS47: Редко когда в таком ключе в Европе освещают смерть больших советских артистов. 28 января этого года умер Василий Лановой.