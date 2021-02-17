СТРАНА: на Украине стартовала «большая распродажа тюрем»

«Большая распродажа тюрем» на Украине дошла до этапа первого аукциона. Как пишет «СТРАНА», на торги выставили исправительный центр в Киевской области. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам, и 30% — пополнят государственный бюджет.

Министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о том, что на аукцион выставлена первая украинская тюрьма. Как пишет «СТРАНА», таким учреждением стал Ирпенский исправительный центр №132, который находится в посёлке Коцюбинское Киевской области.

«Большая распродажа тюрем дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов гривен и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — welcome по ссылке ниже. Напомню: 70 процентов поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам, и 30 процентов — пополнят государственный бюджет», — написал Малюська в соцсети.

Министр отметил, что в скором времени для продажи на аукционе будут доступны и другие предложения.