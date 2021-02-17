СТРАНА: на Украине стартовала «большая распродажа тюрем»

19:52
Индия предоставит миротворцам ООН 200 тысяч доз вакцины от COVID-19
Индия бесплатно предоставит миротворцам ООН 200 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава индийского МИД Субраманиям Джайшанкар.
19:50
Губерниев считает, что Фуркад может помочь любой команде
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал готовность многократного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада стать тренером сборной России.
19:47
ЦСКА победил «Расинг Мурсию» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Расинг Мурсией» в контрольном матче.
19:44
В Британии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании в течение суток зарегистрировали 12 718 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
19:43
Экономист оценил рост несырьевого экспорта в России
Экономист Василий Колташов прокомментировал рост несырьевого неэнергетического экспорта в России.
19:42
Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
Во Владимирской области зарегистрировали 137 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 142 человека.
19:42
Эксперт рассказала о причинах погодных аномалий
Заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета — базовой кафедры Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Инна Латышева рассказала о причинах погодных аномалий.
19:40
В ФАС поступили обращения по вопросу повышения цен на такси
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
19:37
Казакевич об отношениях с соперниками: норвежцы очень позитивные
Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала об отношениях с соперниками из других команд.
19:29
Розыгрыш Юношеской лиги УЕФА отменён из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомил клубы об отмене Юношеской лиги УЕФА сезона-2020/21.
19:28
В Москве суд изъял в доход государства имущество экс-главы управления ФТС
Мещанский суд Москвы изъял в доход государства имущество бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 153 млн рублей.
19:28
Небензя считает, что ООН удалось избежать негативного влияния пандемии
Постпред России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что международной организации удалось не допустить негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции на работу миротворческих миссий.
19:16
Поршнев победил в короткой индивидуальной гонке на четвёртом этапе Кубка IBU
Российский биатлонист Никита Поршнев одержал победу в короткой индивидуальной гонке на четвёртом этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье.
19:14
В Греции за сутки выявили 750 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 750 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
19:11
Хованцев о выступлении россиян в индивидуальной гонке: Халили отработал великолепно
Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о выступлении российских биатлонистов в индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке.
19:10
Работодатели рассказали о планах на 23 Февраля и 8 Марта
Работодатели рассказали о своих планах для сотрудников на 23 Февраля и 8 Марта.
19:10
В Татарстане рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 53 487 человек.
19:10
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
За сутки в Тюменской области выявили 98 случаев COVID-19. Выздоровели 112 человек.
19:03
В ЕС высказались о мошенничестве с вакцинами против коронавируса
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия фиксирует случаи мошенничества с вакцинами от коронавирусной инфекции COVID-19 на фоне задержек с поставками препаратов.
19:03
Васильев подвёл итоги выступления россиян в индивидуальной гонке на ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о выступлении российских биатлонистов в мужской индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке.
18:59
Лавров обсудил с главой МИД Сирии итоги встречи в астанинском формате
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с сирийским коллегой итоги международной встречи по Сирии в астанинском формате.
18:56
Путин обсудил с президентом Парагвая борьбу с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом, во время которого стороны обсудили борьбу с распространением COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
18:53
Драчёв отреагировал на выступление россиян в индивидуальной гонке на ЧМ
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление российских биатлонистов в индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке.
18:42
Джонсон пожелал здоровья госпитализированному супругу Елизаветы II
Британский премьер-министр Борис Джонсон пожелал выздоровления госпитализированному супругу королевы Великобритании Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филиппу.
18:42
В Подмосковье рассказали о соцпомощи для малоимущих и одиноких
За 2020 год государственную социальную помощь в Московской области получили 95 тыс. малоимущих и одиноких граждан.
18:42
В Ассоциации экспертов рынка ритейла прокомментировали ситуацию с ценами
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов прокомментировал ситуацию с ценами.
18:41
В Национальном совете такси прокомментировали ситуацию с тарифами во время снегопада
Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская прокомментировала ситуацию с тарифами во время снегопада.
18:40
Эксперт оценил ситуацию со льготным автокредитованием
Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил ситуацию со льготным автокредитованием.
18:39
В Ульяновской области предупредили о морозах до -36 °С
Ночью и утром в четверг, 18 февраля, на территории Ульяновской области ожидается «жёлтый» уровень погодной опасности.
18:39
Эксперты назвали самые популярные направления в России на 23 Февраля и 8 Марта
Наиболее популярными направлениями на 23 Февраля и 8 Марта в России стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, говорится в исследовании компании «Сбербанк страхование» и аналитического центра сервиса «Туту.ру».
18:38
Халили высказался о шестом месте в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Российский биатлонист Саид Каримулла Халили поделился мнением о своём результате в мужской индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
18:34
В Молдавии за сутки выявили более 1300 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтвердили 1301 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 172 815.
18:25
Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Греции
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, во время которого обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также международная и региональная проблематика.
18:24
Халили стал шестым в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Российский биатлонист Саид Каримулла Халили занял шестое место в индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
18:23
Глава Минюста России ответил на призыв ЕСПЧ освободить Навального
Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального является грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства, оно неисполнимо. Об этом заявил глава Минюста России Константин Чуйченко.
18:17
Пашинян провёл телефонные переговоры с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
18:15
Лагрейд выиграл мужскую индивидуальную гонку на ЧМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд одержал победу в мужской индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
18:11
В Мурманской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Для пожилых жителей Мурманской области режим самоизоляции продлён до 4 марта.
18:05
США внесут в бюджет ВОЗ около $200 млн к концу месяца
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона внесёт в бюджет ВОЗ около $200 млн к концу месяца.
18:01
Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт Соловьёва в Clubhouse
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Clubhouse восстановить доступ к аккаунту журналиста Владимира Соловьёва. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
18:00
Мусаев о матче Лиги Европы с загребским «Динамо»: «Краснодару» надо писать новую историю
Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от встречи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с загребским «Динамо».
17:59
В Белоруссии завершилась вакцинация медиков первой дозой «Спутника V»
В Белоруссии завершилась вакцинация медицинских работников первой дозой российского препарата от коронавируса «Спутник V», сообщает Минздрав республики.
17:51
Швейцария намерена смягчить карантинные ограничения
Правительство Швейцарии с 1 марта ослабляет ограничения, введённые из-за COVID-19.
17:48
В Бахрейне началась вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V»
В Бахрейне началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции COVID-19 российским препаратом «Спутник V», сообщили в Минздраве королевства.
17:45
Отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева рассказал о состоянии сына
Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, что мешает его сыну вернуться на футбольное поле.
17:39
Российские Су-27 сопроводили французские самолёты над Чёрным морем
Российские истребители Су-27 сопроводили группу военных самолётов ВВС Франции над Чёрным морем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
17:38
В КТ-центрах Москвы провели почти 500 тысяч исследований с начала пандемии
Комплексная высокоточная диагностика COVID-19 проводится в 33 КТ-центрах Москвы. С начала пандемии там проведено почти 500 тыс. исследований.
17:36
В Аргентине рассказали о планах по вакцинации населения против COVID-19
Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсия рассказал о планах по вакцинации граждан страны против коронавирусной инфекции COVID-19.
17:30
Российская гимнастка Спиридонова объявила о завершении карьеры
Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнениях на брусьях Дарья Спиридонова объявила о своём решении завершить профессиональную спортивную карьеру.
17:25
Пульмонолог прокомментировал ситуацию с гриппом на фоне пандемии COVID-19
Врач-пульмонолог Дорожной клинической больницы им. Н.А. Семашко Вячеслав Овечкин прокомментировал ситуацию с гриппом на фоне пандемии COVID-19.