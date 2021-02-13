Эксперт Hill: безответственная миграционная политика Байдена углубляет раскол внутри США

Предложенный американским лидером Джо Байденом законопроект об амнистии для нелегальных мигрантов и его другие шаги, направленные на либерализацию миграционного законодательства, не только ещё сильнее усугубят ситуацию на границе, но и навредят народному единству внутри США, считает исполнительный директор организации Heritage Action for America Джессика Андерсон. Как пишет Андерсон в своём материале для The Hill, большинство американцев понимают, что страна просто не потянет предложенную Байденом массовую раздачу паспортов нелегалам, и им такие шаги явно не понравятся.

Несмотря на то, что президент США Джо Байден в первый же день на посту пообещал объединить американцев, сразу же после этого он предпринял такие шаги в плане миграционной политики, которые значительно осложнят процесс восстановления экономики США после пандемии коронавируса, и потому уж точно не поспособствует народному единству, пишет на страницах The Hill внештатный обозреватель издания и исполнительный директор лоббистской организации Heritage Action for America Джессика Андерсон.

Как уточняет Андерсон, своими первыми президентскими указами Байден ослабил пограничный контроль, а следом — внёс в конгресс законопроект о предоставлении амнистии как минимум 11 млн нелегальных мигрантов. Кроме того, он приказал министерству внутренних дел немедленно прекратить строительство стены на американо-мексиканской границе, увеличил объём бюджетных средств, выделяемых так называемым городам-убежищам, которые отказываются преследовать людей за нарушения миграционного законодательства и расширил масштабы Программы отложенных мер в отношении мигрантов-детей (DACA), обеспечивающей юридическую защиту для нелегалов, попавших на территорию США до наступления совершеннолетия, перечисляет автор.

По существу открыв посредством подобных мер американские границы, Байден затем направил в конгресс ещё один законопроект, предполагающий выдачу грин-карт и предоставление гражданства всем нелегальным мигрантам, уже находящимся на территории США, на протяжении ближайших восьми лет, пишет Андерсон. Так, в соответствии с законопроектом, все мигранты, подпадающие под действие программы DACA, имеющие статус TPS или «временно защищённых» (предоставляется мигрантам из ряда стран, пострадавших от войн и природных катаклизмов, и на определённый срок даёт им возможность жить и работать в США. — ИноТВ) или же являющиеся сельхозработниками немедленно получат право подать документы на получение грин-карты или гражданства, уточняет она.

Из-за такой корректировки законов нелегальные мигранты по сути получат преимущество перед теми, кто смог преодолеть долгий и сложный процесс легальной миграции в Штаты, убеждена автор. «Посыл Байден понятен — Америка теперь открыта любому, кто сможет переплыть Рио-Гранде. А вот для людей, которые развивают собственный малый бизнес или хотят отправить детей в США учиться, Америка закрыта», — констатирует она. Настолько масштабных мер не позволял себе даже Барак Обама — тот хотя бы обещал частично сохранить пограничный контроль и предлагал ограничить масштабы амнистий и выдачи грин-карт, при том что он, в отличие от Байдена, мог полагаться на очень серьёзное большинство в сенате, отмечает Андерсон.

По мысли внештатного обозревателя The Hill, получив грин-карту или гражданство, вчерашние нелегалы смогут претендовать на целый ряд дополнительных пособий, а такого США себе позволить не могут. Как уже сообщил аналитический центр Heritage Foundation, амнистия для нелегальных мигрантов обойдётся бюджету страны в несколько триллионов долларов — и, как свидетельствуют последние опросы, большинство американцев выступают за ограничение социальной помощи мигрантам. Между тем, действия Байдена послужат для нелегалов дополнительным стимулом к незаконному пересечению границы, и, надеясь попасть под амнистию и получить гражданство для себя и отпрысков, они станут чаще брать в это опасное путешествие детей, предупреждает Андерсон.

Несмотря на свои призывы к единению, Байден своим первым же законопроектом посеет раздор внутри народа — ведь даже те американцы, которые готовы оставить для отдельных нелегальных мигрантов путь к получению гражданства, убеждены, что прежде чем переходить к таким шагам, нужно будет укрепить границы и восстановить экономику страны, подытоживает автор. Избрав подобный курс, да ещё и на фоне пандемии, президент США делает огромную ошибку, подчёркивает она.