Politico: Трамп скрывал записи своих разговоров с Путиным — теперь Байден сможет их посмотреть

Будучи президентом, Дональд Трамп очень трепетно относился к записям своих переговоров с другими лидерами, в том числе с Владимиром Путиным, и некоторые материалы заносил в секретную систему Совета нацбезопасности, пишет Politico. Но теперь к власти пришёл Джо Байден — и как действующий президент он имеет право на доступ к этим материалам, которые помогут понять, не заключал ли предшественник сделок, которые могут застать врасплох новую администрацию.

Мало какие тайны трамповской эпохи так же интересны, как содержание как минимум десятка «хаотичных и спонтанных» телефонных бесед и переговоров экс-президента со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Politico. Эта разговоры могут помочь понять, не выдавал ли секретной информации бывший американский лидер и не заключал ли с главой Кремля каких-то сделок, «которые могли бы застать врасплох новую администрацию». И теперь, когда пост президента США законно занял Джон Байден, у него есть возможность лично это проверить, утверждает издание.

«Им не нужно наше разрешение, чтобы просмотреть записи. Теперь все материалы по звонкам находятся в ведении Байдена. Есть только один президент», — заявил ресурсу бывший сотрудник Белого дома при администрации Трампа.

Команда Байдена никак не прокомментировала вопрос о том, видел ли кто-либо из её членов записи телефонных переговоров экс-президента. По крайней мере, как подчёркивает Politico, новый Совет национальной безопасности не подавал никаких жалоб относительно ограниченного доступа к записям прошлой администрации.

«С точки зрения национальной безопасности узнать, что Трамп говорил Путину, — приоритетная задача. Некоторые вещи, такие как, например, что говорилось при личных встречах, на которых не было американского переводчика или стенографиста, возможно, целиком никогда и не получится узнать. Но я бы был очень удивлён, если бы новая команда по нацбезопасности не пыталась получить доступ к подобным записям», — прокомментировал бывший чиновник в сфере национальной безопасности, близкий к Байдену.

По данным издания, будучи президентом, Трамп очень трепетно относился к записям своих переговоров с иностранными лидерами и даже скрывал некоторые беседы в специальной секретной системе Национального совета безопасности, чтобы ограничить к ним доступ и предотвратить возможную утечку информации. Особенно бывший президент заботился о конфиденциальности своих бесед с Владимиром Путиным и для этого изымал записи переводчика американской стороны или и вовсе не брал его на встречи.

Желание сохранить содержание этих переговоров в тайне даже распространяется и за пределы срока Трампа. Недавно один из бывших сотрудников администрации экс-президента заявил, что записи бесед Трампа с Путиным не должны быть открыты для нового лидера.

Тем не менее пометки, которые делали помощники Трампа в ходе переговоров бывшего президента, в том числе с главой Кремля, относятся к категории президентских документов и с уходом прошлого главы Белого дома были по традиции переданы в Национальное управление архивов и документации. «Разумеется, мы ничего не удаляли — записи будут в архивах и там к ним можно будет получить доступ», — отметил один из бывших сотрудников администрации Трампа.

С юридической точки зрения, глава компании National Security Counselors Кэл Макклэнэхан объясняет: «Единственный человек, у которого есть привилегия исполнительной власти, — это действующий президент. Поэтому буквально нет и не может быть никаких обстоятельств, при которых бывший президент мог бы помешать действующему что-то увидеть».

Как напоминает Politico, взаимодействия Трампа с Путиным и другими российскими госслужащими разительно отличались от обычно тщательно спланированных переговоров. Но, как утверждают бывшие советники экс-президента, Трамп редко говорил российскому лидеру что-то, помимо того, что он уже говорил публично. Как вспоминала Марина Гросс, которая переводила многие телефонные беседы и встречи Трампа с Путиным, слушать двух лидеров было всё равно что «подслушивать двух друзей, болтающих в баре».

И всё же «тёмные дипломатические кампании, процветавшие при администрации Трампа», не дают покоя команде Байдена, которая сейчас пытается разобраться в порой весьма запутанной и непоследовательной внешней политике экс-президента за последние четыре года. В уже упомянутой секретной системе трамповского Совета национальной безопасности скрыты записи телефонной беседы бывшего лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая запустила первый процесс импичмента в отношении Трампа. Кроме того, в этой базе есть и переговоры с саудовской королевской семьёй.

«Это куда больше, чем просто Россия и Путин. Это масштабная проблема для новой команды — по сути, понять, что пообещал Трамп всем этим людям», — поясняет бывший сотрудник администрации экс-президента.

По словам осведомлённого источника, заниматься запросами команды Байдена относительно записей переговоров Трампа будет бывший главный юрист Национального совета безопасности при прошлой администрации Джон Айзенберг.

Во время периода передачи власти команды Байдена и Трампа проводили подробные консультации по различным вопросам, в том числе и о России. Сотрудники Совета нацбезопасности бывшего президента передали своим преемникам объёмные папки с докладами разведки, документами по стратегии и информацию о текущих операциях.

«Мы действительно постарались всё как следует сделать», — заявил бывший сотрудник администрации Трампа, участвовавший в переходном процессе.