Fox News: «главный по реальности» — в США хотят создать подобие Министерства правды

Для борьбы с «дезинформацией» и «внутренним экстремизмом» американские эксперты предлагают Байдену создать должность «главного по реальности», сообщает Fox News со ссылкой на The New York Times. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, подавление неугодных мнений стало не только государственной политикой, но и новым экспортом Соединённых Штатов. Так, Госдеп недавно открыто поддержал блокировку оппозиционных телеканалов на Украине.

В газете The New York Times решили, что им нужно больше власти. Им нужно Министерство правды, которое бы они и возглавили. На этой неделе они послали журналиста в Кремниевую долину, чтобы придумать новые способы контролировать то, что говорим и думаем мы, остальные. И вот что они придумали, цитирую: «Несколько экспертов рекомендовали администрации Байдена составить межведомственную рабочую группу для борьбы с дезинформацией и внутренним экстремизмом, а руководил бы ей кто-то вроде «главного по реальности».



«Главный по реальности»! Итак, The New York Times и администрация Байдена теперь заведуют реальностью. Во время редких проблесков рефлексии авторы признают, что это звучит, цитирую, «немного антиутопично». Но газета не отвечает на элементарный вопрос: что это за реальность, которую будет продвигать «главный по реальности»? И вы прекрасно знаете ответ. «Главный по реальности» будет продвигать их реальность, ту самую, о которой мы постоянно слышим.



Их реальность заключается в том, что Джордж Флойд на самом деле умер не от передозировки фентанила, нет-нет. Что полицейские занимаются геноцидом. Что восьмилетним мальчикам следует принимать блокаторы полового созревания. Что большинство женщин с радостью предпочли бы работать на инвестиционный банк, а не растить собственных детей. Что аборт — это освобождение. Что жизнь в одиночестве, в квартире с котами приносит глубокое удовлетворение. Что хеджевые фонды — настоящий двигатель нашей экономики. Вот такая у них реальность! А теперь и у вас. В принудительном порядке.



И не только у вас, но и у всего остального мира! Политика Госдепартамента, то есть властей США, теперь такова, что каждый раз, когда средство массовой информации в другой стране выражает какую-то неугодную им реальность, мы поддерживаем закрытие этого СМИ. Только сегодня утром Госдепартамент прямым текстом поддержал государственную цензуру в отношении любых медийных организаций, которые прогневали нашу политическую элиту.



Посольство США в Киеве ликовало по поводу того, что украинское правительство «закрутило гайки», удалило, подвергло цензуре внутренние телеканалы, которые ему не нравятся. Они противостояли государственной власти, и от них избавились. Такова наша позиция, позиция американского госаппарата: «США поддерживают вчерашние усилия Украины по противодействию вредному влиянию России… Мы должны работать все вместе, чтобы предотвратить использование дезинформации в качестве оружия в информационной войне против суверенных государств».



Ого, то есть мы теперь поддерживаем закрытие оппозиционных телестанций, если они отходят от линии правительства? Я думал, мы распространяем по всему миру свободу! Нет, уже нет. Наш новый экспорт — «предотвращение дезинформации». Если всё это вам кажется знакомым, это потому, что точно так же губернатор штата Иллинойс Джейби Прицкер недавно оправдывал отправку солдат в Вашингтон на неопределённый срок.



Опять-таки внесём ясность: телестанции, только что запрещённые украинским правительством, были украинскими. Их преступление заключалось в том, что они выступали против прозападной политической элиты Украины. Наши политические лидеры аплодировали этой цензуре, не раздумывая. Да я даже уверен, что мы подвергнемся нападкам за то, что усомнились в правильности этого.



Если они могут продвигать это там, что помешает им делать то же самое здесь? Это уже происходит в Канаде, другой части англосферы, там это вот-вот возведут в закон. Тамошний министр наследия пообещал этой зимой новый закон о ненависти в интернете. Этот закон будет основан на решении Верховного суда Канады, которое мы сейчас процитируем: «Не все правдивые утверждения должны быть свободны от ограничений». Ого! Вы думали, что правда — это защита? О нет, точность и обоснованность ваших слов, соответствие фактам ещё не означает, что вам позволительно это высказывать, если это вредит власть имущим.



Итак, маски сброшены. Они признают, в чём настоящий смысл всего этого. Не в том, чтобы дать больше возможностей вам или любой угнетённой категории населения, а в зачистке эфира от критики в их адрес. Цензура всегда вредит слабым, всегда помогает сильным, так было всегда. И она набирает обороты.



Дата выхода в эфир 03 февраля 2021 года.