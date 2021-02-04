Fox News: «главный по реальности» — в США хотят создать подобие Министерства правды
В газете The New York Times решили, что им нужно больше власти. Им нужно Министерство правды, которое бы они и возглавили. На этой неделе они послали журналиста в Кремниевую долину, чтобы придумать новые способы контролировать то, что говорим и думаем мы, остальные. И вот что они придумали, цитирую: «Несколько экспертов рекомендовали администрации Байдена составить межведомственную рабочую группу для борьбы с дезинформацией и внутренним экстремизмом, а руководил бы ей кто-то вроде «главного по реальности».
«Главный по реальности»! Итак, The New York Times и администрация Байдена теперь заведуют реальностью. Во время редких проблесков рефлексии авторы признают, что это звучит, цитирую, «немного антиутопично». Но газета не отвечает на элементарный вопрос: что это за реальность, которую будет продвигать «главный по реальности»? И вы прекрасно знаете ответ. «Главный по реальности» будет продвигать их реальность, ту самую, о которой мы постоянно слышим.
Их реальность заключается в том, что Джордж Флойд на самом деле умер не от передозировки фентанила, нет-нет. Что полицейские занимаются геноцидом. Что восьмилетним мальчикам следует принимать блокаторы полового созревания. Что большинство женщин с радостью предпочли бы работать на инвестиционный банк, а не растить собственных детей. Что аборт — это освобождение. Что жизнь в одиночестве, в квартире с котами приносит глубокое удовлетворение. Что хеджевые фонды — настоящий двигатель нашей экономики. Вот такая у них реальность! А теперь и у вас. В принудительном порядке.
И не только у вас, но и у всего остального мира! Политика Госдепартамента, то есть властей США, теперь такова, что каждый раз, когда средство массовой информации в другой стране выражает какую-то неугодную им реальность, мы поддерживаем закрытие этого СМИ. Только сегодня утром Госдепартамент прямым текстом поддержал государственную цензуру в отношении любых медийных организаций, которые прогневали нашу политическую элиту.
Посольство США в Киеве ликовало по поводу того, что украинское правительство «закрутило гайки», удалило, подвергло цензуре внутренние телеканалы, которые ему не нравятся. Они противостояли государственной власти, и от них избавились. Такова наша позиция, позиция американского госаппарата: «США поддерживают вчерашние усилия Украины по противодействию вредному влиянию России… Мы должны работать все вместе, чтобы предотвратить использование дезинформации в качестве оружия в информационной войне против суверенных государств».
Ого, то есть мы теперь поддерживаем закрытие оппозиционных телестанций, если они отходят от линии правительства? Я думал, мы распространяем по всему миру свободу! Нет, уже нет. Наш новый экспорт — «предотвращение дезинформации». Если всё это вам кажется знакомым, это потому, что точно так же губернатор штата Иллинойс Джейби Прицкер недавно оправдывал отправку солдат в Вашингтон на неопределённый срок.
Опять-таки внесём ясность: телестанции, только что запрещённые украинским правительством, были украинскими. Их преступление заключалось в том, что они выступали против прозападной политической элиты Украины. Наши политические лидеры аплодировали этой цензуре, не раздумывая. Да я даже уверен, что мы подвергнемся нападкам за то, что усомнились в правильности этого.
Если они могут продвигать это там, что помешает им делать то же самое здесь? Это уже происходит в Канаде, другой части англосферы, там это вот-вот возведут в закон. Тамошний министр наследия пообещал этой зимой новый закон о ненависти в интернете. Этот закон будет основан на решении Верховного суда Канады, которое мы сейчас процитируем: «Не все правдивые утверждения должны быть свободны от ограничений». Ого! Вы думали, что правда — это защита? О нет, точность и обоснованность ваших слов, соответствие фактам ещё не означает, что вам позволительно это высказывать, если это вредит власть имущим.
Итак, маски сброшены. Они признают, в чём настоящий смысл всего этого. Не в том, чтобы дать больше возможностей вам или любой угнетённой категории населения, а в зачистке эфира от критики в их адрес. Цензура всегда вредит слабым, всегда помогает сильным, так было всегда. И она набирает обороты.
Дата выхода в эфир 03 февраля 2021 года.
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