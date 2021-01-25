ZDF: гонка со временем — российская «Фортуна» спешит достроить последний отрезок «Северного потока — 2»

Российское трубоукладочное судно «Фортуна» официально возобновило строительство «Северного потока — 2», сообщает ZDF. Остался последний отрезок пути в 148 км, но он станет самым сложным, ведь политическое давление на проект усиливается с каждым днём. Причём со стороны не только США, но и Европейского парламента, а также стран Восточной Европы, рассказывает немецкий телеканал.

Корабль называется «Фортуна». И со вторника он стал плавучей катастрофой. Тот, кто поможет «Фортуне», поставляя ей трубы или туалетную бумагу, будет тут же наказан США, которые назвали трубоукладочное судно, строящее «Северный поток — 2», «заблокированной собственностью». Введение первых санкций против газопровода по дну Балтийского моря стало одним из последних решений правительства Трампа. И оно одно из немногих, которое правительство Байдена не отменит, потому что у жёстких противников трубопровода в конгрессе уверенное большинство.

ТЕД КРУЗ, сенатор-республиканец: Ещё до правительства Байдена, уже два года мы пользуемся сильной, практически единогласной поддержкой во всех партиях.

«Северному потоку — 2» не хватает всего 148 километров. И они станут самыми сложными. Конфликт обостряют не только США. После отравления Навального и Европейский парламент требует как можно скорее остановить строительство трубопровода. Но Германия его продолжает.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: На сегодняшний день я могу сказать, что санкции и так будут усилены, но мою изначальную позицию они не настолько изменили, чтобы я сказала, что проекта не должно быть.

Немецкие премьер-министры — самые решительные защитники трубопровода. Армин Лашет из ХДС и Мануэла Швезиг из СДПГ. Для помощи в продолжении строительства Мекленбург — Передняя Померания основала фонд, который, однако, назвала не Фондом «Северного потока — 2», а Фондом по защите климата и окружающей среды МП.

МАНУЭЛА ШВЕЗИГ, премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания: В первую очередь, у нас появится хороший фонд, с помощью которого мы сможем добиться прогресса в самой важной для нас теме: защите климата и окружающей среды. И, если понадобится, фонд сможет внести небольшой вклад в строительство трубопровода по дну Балтийского моря.

АЛЕКСАНДР ГРАФ ЛАМБСДОРФ, представитель Свободной демократической партии Германии по внешнеполитическим вопросам: В 99 процентах устава фонда речь идёт об окружающей среде и климате, но 99 процентов денег идут из «Газпрома». Это не фонд защиты окружающей среды, а фонд «Газпрома». По сути, госпожа Швезиг основала организацию-прикрытие.

Какими бы беспрецедентно враждебными ни были санкции американцев, их аргументы разделяют многие государства, особенно в Восточной Европе. Польша желает США большой удачи.

ЯРОСЛАВ ГОВИН, вице-премьер-министр Польши: Я предлагаю всем немецким политикам, которые поддерживают эту инвестицию, объяснить семье Алексея Навального причины, которые за этим стоят.

С одной стороны, новый президент США, который называет «Северный поток — 2» «принципиально плохой сделкой». С другой — российская «Фортуна», которая сегодня официально начала укладывать последние трубы. Гонка со временем началась.

Дата выхода в эфир 24 января 2021 года.