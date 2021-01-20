SZ: «туманные отношения» — исследование показало, что европейцы не доверяют США

Более половины европейцев считают политическую систему США «разрушенной» и не рассчитывают на поддержку американцев в случае кризиса, о чём свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям, опубликованного в Süddeutsche Zeitung. После «беспорядочного президентства» Трампа в Европе царит скептицизм относительно способности Байдена «остановить упадок США» на мировой арене, поэтому, по мнению авторов исследования, американцы должны опасаться «не только токсичных разногласий у себя дома, но и настроя европейцев».

Дональд Трамп уходит, но политический ущерб остаётся — в том числе для репутации США в Европе. Вместо уверенности царит скептицизм относительно способности нового президента Джо Байдена остановить упадок США на мировой политической арене. Всё это является центральным выводом исследования, проведённого Европейским советом по международным отношениям в 11 странах Европы и опубликованного Süddeutsche Zeitung.

Как сообщает Süddeutsche Zeitung, в конце 2020 года был проведён опрос среди примерно 15 тыс. человек из европейских стран, в том числе из Германии, Франции, Польши и Швеции. Менее половины из них считают, что США при Байдене возьмут под контроль свои внутренние распри и внесут вклад в решение таких международных проблем, как борьба с изменением климата, установление мира на Ближнем Востоке или европейская безопасность.

В то же время почти треть всех респондентов уверена, что американцам нельзя доверять после того, как они проголосовали за Трампа в 2016 году. В Германии так считают 53% — большего недоверия нет ни в одной из стран — участниц опроса.

Автор исследования политолог Иван Крастев подчёркивает, что «беспорядочное президентство» Трампа оказало решающее влияние на позицию европейцев в отношении Соединённых Штатов. Эскалация политических событий, последним из которых стал штурм Капитолия в январе, на момент проведения опроса не предполагалась. Однако шесть из десяти европейцев заявили ещё тогда, что считают политическую систему США «разрушенной».

По данным издания, около двух третей опрошенных считают, что их страна не может рассчитывать на поддержку США в случае серьёзного кризиса. Это, в свою очередь, влияет на ожидания европейцев от собственных политиков. Две трети респондентов выступают за то, чтобы Европа заботилась о своих военных ресурсах, а не полагалась главным образом на американцев. Большинство считает, что Китай в ближайшее десятилетие обгонит Соединённые Штаты как ведущую сверхдержаву.

В то же время, по-видимому, европейцы не спешат поддерживать США в международных спорах. Во всех 11 странах более половины опрошенных утверждают, что их правительства должны занимать нейтральную позицию в любом конфликте между США и Китаем. Ни в одной стране большинство не хотело бы встать на сторону Вашингтона.

В связи с тем что отношения с США являются достаточно «туманными», население всё больше склонно полагаться на взаимную поддержку внутри Европы. Согласно результатам исследования, почти все страны считают Германию важнейшей страной, с которой следует поддерживать «хорошие отношения». Лишь респонденты из Великобритании, Польши, Италии и Швеции отдают приоритет США.

Исследование показывает, что у новой администрации США есть все основания «опасаться не только токсичных разногласий у себя дома, но и настроя европейцев, когда Америка вернётся на мировую арену», резюмируют авторы исследования, опубликованного в Süddeutsche Zeitung.