Der Spiegel: Байдену не стоит рассчитывать на помощь Европы в борьбе с Китаем

Джо Байден продолжит жёсткий курс своего предшественника в отношении Китая, рассчитывая также на помощь со стороны Европы, пишет Der Spiegel. Однако недавнее инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем показало, что верность США не является приоритетом для Брюсселя. Как отмечает эксперт мозгового центра Carnegie Endowment Эрик Браттберг, европейцы не заинтересованы в том, чтобы быть «игрушкой в перетягивании каната между США и КНР».

Когда Джо Байден займёт своё место в Белом доме, то помимо пандемии и климатического кризиса его будет ждать ещё одна большая проблема — разрушающиеся отношения между США и Китаем, пишет Der Spiegel. Дональд Трамп сделал всё для того, чтобы вбить клин между Пекином и Вашингтоном: вводил пошлины, санкции против китайских предприятий, затруднял приток инвестиций.

Как отмечает издание, восстановить равновесие в отношениях будет непросто. Однако Байден и не будет стремиться к этому: Der Spiegel считает, что его политика будет не столь хаотичной, как политика Трампа, однако цель будет такая же — жёсткий курс в отношении КНР. В своей статье для Foreign Affairs Байден писал, что если США оставят Китай в покое, то Пекин продолжит красть американскую интеллектуальную собственность и подстёгивать нечестную конкуренцию с помощью субсидий для своих компаний.

Проводя жёсткую линию в отношении Китая, Байден может рассчитывать на поддержку Конгресса, пишет Der Spiegel. Он также надеется на поддержку со стороны Европы, однако ЕС недавно заключил с Китаем инвестиционное соглашение, показав, что верность США не является для европейских стран первоочерёдной. Как отмечает сотрудник мозгового центра Carnegie Endowment Эрик Браттберг, европейцы не заинтересованы в том, чтобы быть «игрушкой в перетягивании каната между США и Китаем».

Пока трансатлантический альянс шатается, Китай демонстрирует свою силу, отмечает издание: Пекин достиг инвестиционного соглашения не только с ЕС, но и с 14 другими странами. Кроме того, КНР сравнительно неплохо оправилась от последствий пандемии коронавируса. Согласно оценке МВФ, в 2020 году китайская экономика выросла на 1,9%, в то время как экономика США упала на 4,3%. Также Китай продолжает служить местом притока капитала, в то время как США так и не приблизились к выравниванию своего торгового дефицита, анонсированного Дональдом Трампом.

По мнению главы консалтинговой организации Eurasia Group Яна Бреммера, несмотря на обострённый характер американо-китайского противостояния, нет оснований беспокоиться, что эта конфронтация перетечёт в некое подобие новой холодной войны. Причина состоит в экономической взаимозависимости двух стран: уничтожение китайской экономики будет автоматически означать уничтожение американской.