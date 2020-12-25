ABC News: конца и края не видно — в Калифорнии из-за коронавируса врачи работают на пределе
Мы находимся на передовой борьбы с коронавирусом вместе с врачами скорой помощи в округе Ориндж, Калифорния, который превратился в эпицентр пандемии. Всего за полчаса поступило шесть вызовов в связи с подозрением на коронавирус. Врачи рискуют собственными жизнями, чтобы ответить на каждый из них. С репортажем корреспондент ABC News Кейли Хартунг.
На передовой сегодня жарко. Фельдшерам в округе Ориндж приходится реагировать на всё большее количество вызовов. Этого мужчину с симптомами коронавируса увозят в больницу для тестирования. Его семья крайне встревожена — ещё один их родственник в тяжёлом состоянии.
ЛИ КАБРЕРА, капитан пожарной службы округа Ориндж: Последние несколько недель происходят вещи, которые нам никогда не приходилось видеть прежде в плане потока вызовов и количества пациентов в тяжёлом состоянии.
Всего лишь за полчаса нашей поездки в 911 поступило шесть вызовов с подозрением на COVID. И так по всей стране. В больницах сейчас находится более 117 тысяч американцев — новый рекорд. Капитан Ли Кабрера и его бригада, забрав пациентов, ждут порой почти час, потому что нигде нет места.
ЛИ КАБРЕРА: Иметь на руках пациента в критическом состоянии в скорой помощи и не иметь возможности попасть в больницу — это определённо тяжело и вызывает волнение.
Здесь, в округе Оринж, 5% пожарных перевели на карантин. Местная часть работает на пределе.
ЛИ КАБРЕРА: На все правила приходится закрывать глаза. Нужно, чтобы все ребята были в состоянии готовности, чтобы отвечать на вызовы и помогать нашим гражданам.
Потому что вызовы продолжают идти?
ЛИ КАБРЕРА: Им конца и края не видно.
КЕЙЛИ ХАРТУНГ, ABC News: Линси, последние данные по Калифорнии свидетельствуют о всём том давлении, которое испытывают на себе эти пожарные. Штат перевалил за два миллиона случаев, и половина инфекций пришлась только на последние шесть недель. Линси?
Большое спасибо, Кейли.
Дата выхода в эфир 23 декабря 2020 года.
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