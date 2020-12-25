ABC News: конца и края не видно — в Калифорнии из-за коронавируса врачи работают на пределе

В Калифорнии округ Ориндж находится под сильнейшим давлением коронавируса, и врачи скорой помощи, а также прочие службы находятся на пределе, передаёт ABC News. Как отмечает канал, из-за рекордного потока вызовов, врачам, которые забирают пациентов в критическом состоянии, порой приходится ждать весьма продолжительное время, прежде чем их удаётся положить в больницу.

Мы находимся на передовой борьбы с коронавирусом вместе с врачами скорой помощи в округе Ориндж, Калифорния, который превратился в эпицентр пандемии. Всего за полчаса поступило шесть вызовов в связи с подозрением на коронавирус. Врачи рискуют собственными жизнями, чтобы ответить на каждый из них. С репортажем корреспондент ABC News Кейли Хартунг.

На передовой сегодня жарко. Фельдшерам в округе Ориндж приходится реагировать на всё большее количество вызовов. Этого мужчину с симптомами коронавируса увозят в больницу для тестирования. Его семья крайне встревожена — ещё один их родственник в тяжёлом состоянии.

ЛИ КАБРЕРА, капитан пожарной службы округа Ориндж: Последние несколько недель происходят вещи, которые нам никогда не приходилось видеть прежде в плане потока вызовов и количества пациентов в тяжёлом состоянии.

Всего лишь за полчаса нашей поездки в 911 поступило шесть вызовов с подозрением на COVID. И так по всей стране. В больницах сейчас находится более 117 тысяч американцев — новый рекорд. Капитан Ли Кабрера и его бригада, забрав пациентов, ждут порой почти час, потому что нигде нет места.

ЛИ КАБРЕРА: Иметь на руках пациента в критическом состоянии в скорой помощи и не иметь возможности попасть в больницу — это определённо тяжело и вызывает волнение.

Здесь, в округе Оринж, 5% пожарных перевели на карантин. Местная часть работает на пределе.

ЛИ КАБРЕРА: На все правила приходится закрывать глаза. Нужно, чтобы все ребята были в состоянии готовности, чтобы отвечать на вызовы и помогать нашим гражданам.

Потому что вызовы продолжают идти?

ЛИ КАБРЕРА: Им конца и края не видно.

КЕЙЛИ ХАРТУНГ, ABC News: Линси, последние данные по Калифорнии свидетельствуют о всём том давлении, которое испытывают на себе эти пожарные. Штат перевалил за два миллиона случаев, и половина инфекций пришлась только на последние шесть недель. Линси?

Большое спасибо, Кейли.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2020 года.