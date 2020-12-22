Daily Telegraph: наконец-то выспались — пандемия подарила людям дополнительное время на сон

Пандемия коронавируса позволила людям по всему миру просыпаться в среднем на час позже обычного, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на исследование британских учёных. Специалисты объясняют, что благодаря удалённой работе теперь не нужно тратить время на дорогу, поэтому продолжительность сна увеличилась до его естественных показателей.

Британские учёные обнаружили неожиданную положительную сторону пандемии: люди со всего мира получили возможность вставать на час позже в рабочие дни и наконец-то смогли выспаться, пишет The Daily Telegraph.

Как рассказывает издание, научное исследование базируется на данных приложения для отслеживания сна Sleep as Android. Анализ показал, что в среднем после марта 2020 года пользователи стали просыпаться гораздо позже, чем в прошлом году, тогда как время отхода ко сну поменялось незначительно. По словам профессора хронобиологии университета Суррея Малколма фон Шанца, полученные цифры позволяют предположить, что COVID-19 привёл к восстановлению средней продолжительности отдыха людей до его естественных показателей.

Американский программист Джефф Хуанг, принимавший участие в исследовании, отметил неравномерное влияние коронавируса в разных странах. Так, пользователи из Китая стали вставать на два часа позже после распространения заболевания, тогда как в США сон увеличился на 50 минут. Профессор Шанц в интервью New Scientist заявил, что теперь «люди наконец получили возможность спать столько, сколько им нужно» — то есть «примерно на один час дольше, чем в доковидные времена».

Британская газета напоминает, что в апреле уже сообщала об анализе ещё одного похожего приложения — Sleep Cycle. Тогда данные британских пользователей продемонстрировали, что в среднем они стали просыпаться на 42 минуты позже, чем в это же время в прошлом году. Возможной причиной таких изменений назвали карантинные правила, благодаря которым люди перестали тратить время в поездке на работу, пишет The Daily Telegraph.