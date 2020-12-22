Daily Telegraph: наконец-то выспались — пандемия подарила людям дополнительное время на сон

Пандемия коронавируса позволила людям по всему миру просыпаться в среднем на час позже обычного, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на исследование британских учёных. Специалисты объясняют, что благодаря удалённой работе теперь не нужно тратить время на дорогу, поэтому продолжительность сна увеличилась до его естественных показателей.
Британские учёные обнаружили неожиданную положительную сторону пандемии: люди со всего мира получили возможность вставать на час позже в рабочие дни и наконец-то смогли выспаться, пишет The Daily Telegraph.
Как рассказывает издание, научное исследование базируется на данных приложения для отслеживания сна Sleep as Android. Анализ показал, что в среднем после марта 2020 года пользователи стали просыпаться гораздо позже, чем в прошлом году, тогда как время отхода ко сну поменялось незначительно. По словам профессора хронобиологии университета Суррея Малколма фон Шанца, полученные цифры позволяют предположить, что COVID-19 привёл к восстановлению средней продолжительности отдыха людей до его естественных показателей.
Американский программист Джефф Хуанг, принимавший участие в исследовании, отметил неравномерное влияние коронавируса в разных странах. Так, пользователи из Китая стали вставать на два часа позже после распространения заболевания, тогда как в США сон увеличился на 50 минут. Профессор Шанц в интервью New Scientist заявил, что теперь «люди наконец получили возможность спать столько, сколько им нужно» — то есть «примерно на один час дольше, чем в доковидные времена».
Британская газета напоминает, что в апреле уже сообщала об анализе ещё одного похожего приложения — Sleep Cycle. Тогда данные британских пользователей продемонстрировали, что в среднем они стали просыпаться на 42 минуты позже, чем в это же время в прошлом году. Возможной причиной таких изменений назвали карантинные правила, благодаря которым люди перестали тратить время в поездке на работу, пишет The Daily Telegraph.
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, конечным потребителем продукции которых являются военные ведомства. В отношении этих предприятий американские власти намерены ввести ограничения на экспорт.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал видеозапись, где демонстрируется, как арбитры из бригады Сергея Иванова перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» — «Урал» (1:1) пили водку в ресторане Саранска.
У России всё меньше доверия к Организации по запрещению химического оружия, которая оказалась «в заложниках» у тех, кто стремится использовать её в своих геополитических интересах. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.
Федеральная служба безопасности назвала подделкой опубликованный Алексеем Навальным видеоролик с «телефонным разговором» о якобы предпринятых в отношении него действиях. Как заявили в ведомстве, провокация не была бы возможной «без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».
В Москве состоялось заседание наблюдательного совета АНО «Оргкомитет волейбол 2022» при участии министра спорта России Олега Матыцина, в ходе которого был зачитан доклад о подготовке к проведению на территории страны чемпионата мира по волейболу 2022 года.
Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала появившееся видео, на котором арбитры из бригады Сергея Иванова перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» — «Урал» (1:1) пьют водку в ресторане в Саранске.
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что обнаруженные в Великобритании и Южно-Африканской Республике новые мутации коронавируса являются разными вариантами.
Нерегулярные пассажирские бизнес-рейсы между Россией и Великобританией в период с 22 по 29 декабря будут выполняться при наличии специального разрешения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Росавиации.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о дисциплине в национальной сборной России и привела в пример профессионализм легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена.