СТРАНА: в очереди за вакциной Украина стоит наряду с беднейшими странами мира

Власти Украины пообещали начать вакцинацию граждан уже в марте следующего года, однако до сих пор неизвестно, начнётся ли она в обещанный срок и какую вакцину будут при этом использовать. Впрочем, как пишет «СТРАНА», уже понятно, что в очереди за вакциной Украина находится в самом конце списка — рядом с беднейшими странами мира.

Украинские власти заявляют о старте вакцинации населения уже в марте следующего года. Однако, как пишет «СТРАНА», от Минздрава нет никакой информации по ряду важных вопросов. Первый — какое количество доз и когда сможет купить или получить бесплатно через международные организации Украина. Второй вопрос — вакцина каких производителей в нашу страну придёт в первую очередь. Минздрав конкретных марок не называет, утверждая, что к нам будут поставлять разные препараты. Издание решило разобраться в том, какие будут вакцины и когда их получат украинцы.

8 млн доз, достаточных для вакцинации 4 млн людей, на Украину обещают передать бесплатно — в рамках международного механизма Covax. В пакет войдут вакцины в основном западного производства, но какие именно поставят Украине — точно непонятно, поскольку слать собираются то, что будет доступно на момент поставки.

В Минздраве ожидают начала поставок в марте, однако это уже не первый вариант даты. Ранее звучал апрель, а ещё до этого — январь.

«Эти 8 миллионов доз начнут поставляться с конца первого квартала следующего года. Мы рассчитываем их получить до конца первого полугодия 2021 года. Они будут идти траншами», — рассказал сегодня глава Минздрава Максим Степанов.

Как отмечает издание, в данной цитате звучит существенная коррекция сроков. Раньше из слов чиновников следовало, что уже все 8 млн доз Украина получит весной, однако оказывается, что они будут идти траншами.

Именно о таком развитии событий ранее предупреждали эксперты. Они заявляли, что «переварить» сразу большой объём прививок украинская медицинская система не сможет в силу того, что нужна сложная логистика для вакцин, которые нужно перевозить при сверхнизких температурах.

«То есть растянуться процесс вакцинации бесплатными прививками может и до осени. И это речь только о 4 миллионах человек», — пишет автор статьи.

Украинские власти пока не хвастаются победами на ниве заключённых контрактов, туманно заявляя, что переговоры идут со всеми возможными поставщиками, кроме россиян, чей «Спутник V» Киев официально покупать отказался. «Формальная причина - вакцина не рекомендована ВОЗ (хотя это на самом деле можно сказать и о любой западной вакцине - в том числе в рамках Covax, о чем мы скажем ниже). Фактическая же - запрет от американцев», — отмечает украинское издание. Таким образом Украина встала в длинную очередь желающих купить европейские и американские препараты. Однако шансов получить там вакцину более-менее оперативно почти нет, о чём уже написали западные СМИ.

На днях издание Bloomberg опубликовало данные по контрактам, которые заключила каждая страна, чтобы вакцинировать своё население. В рейтинге есть и Украина, которая договорилась о поставках вакцин для 5% населения, или 2,1 млн человек. Но это 4 млн доз, а не 8 млн, о которых говорил Степанов.

Если же посмотреть, кто ещё в мире договорился вакцинировать всего 5% своих жителей, то Украина окажется по соседству с Угандой, Того, Зимбабве, Танзанией, Таджикистаном и другими беднейшими странами мира. Для сравнения: Россия уже застолбила вакцину для 50% населения, Турция — для 30%, а богатые страны Запада и Евросоюз уже контрактуют количество доз, превышающих население, — с прицелом на ревакцинацию, которую придётся, судя по всему, проводить достаточно часто.

А если посмотреть другое исследование, проведённое журналом The Economist в ноябре, то, согласно расчётам, массовое вакцинирование на Украине сможет начаться только в апреле 2022 года, примерно тогда же, когда и в Монголии, Афганистане и в беднейших африканских странах.

Также, отмечает издание, неизвестно, какие именно вакцины передадут Украине. Bloomberg написал, какие вакцины будут поставляться в рамках Covax, о чём украинские власти даже не говорят. Это британская AstraZeneka, китайско-американская UBI group и французская Sanofi. Однако недавно стало известно, что вакцина Sanofi станет доступна не раньше конца 2021 года, а вакцина от UBI/UBIA Group сейчас проходит доклинические исследования на морских свинках, крысах и мышах. Вакцина AstraZeneca сейчас вернулась на вторую стадию испытаний. В ЕС предзаказали 400 млн доз, но даже в Британии пока ею не прививаются.

«Другими словами, Covax предусмотрел для Украины вакцины, которые ещё очень сырые и не годятся для массовой вакцинации. Теперь щедрость международных партнёров понятна: украинцам будут поставлять препараты, испытания многих из которых ко времени поставок ещё могут не завершиться. Испытают ли их на украинцах — вопрос открытый.

Понятно, что, скорее всего, эти вакцины поступят в страну уже после всех фаз. Однако, когда они закончатся, никто точно не знает — это может растянуться на долгие месяцы. А министр Степанов обещает первые вакцины уже в марте. Таким образом, что именно нам привезут в бесплатном пакете, не знают даже власти Украины», — пишет издание.