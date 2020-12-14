Die Welt: перевооружение «Леопардов 2» создаст в немецкой армии нехватку танков

Модернизация танков «Леопард 2» продлится до сентября 2021 года и может привести к нехватке танков в немецкой армии, пишет Die Welt, ссылаясь на внутренние данные бундесвера. Кроме того, оставшиеся в войсках танки будут подвергнуты более активной эксплуатации, что рискует вылиться в частые поломки и снижение боеготовности.

В будущем году бундесвер ожидает ощутимую нехватку в боевой готовности своих бронетанковых сил, пишет Die Welt. В связи с грядущим перевооружением танков «Леопард 2», немецкая армия может столкнуться с «танковой нехваткой», пишет издание, ссылаясь на внутренние документы бундесвера.

Модернизация «Леопарда 2» будет длиться до сентября 2021 года, что отразится на доступности танков и приведёт к недостатку снабжения. Кроме того, оставшиеся в войсках «Леопарды 2» придётся эксплуатировать интенсивнее, что приведёт к учащению поломок и повышению затрат на приведение машин в боевую готовность. Кроме того, положение усложняется по-прежнему актуальной для немецкой армии нехваткой запчастей.

Как пишет Die Welt, согласно данным за октябрь 2020 года, из 263 состоявших на вооружении в бундесвере танков «Леопард 2» в состоянии боевой готовности находилось 115 машин, то есть примерно 44%. Данные за прошлые года показывают, боеготовность «Леопардов» находится далеко не на самом высоком уровне и тенденций к её росту не наблюдается. Такая же ситуация складывается и с новой БМП «Пума».