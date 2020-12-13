France 2: эпидемия коронавируса поставила под угрозу будущее лондонских кэбов
Трудно представить более символичную отрасль поставленной на паузу британской экономики. На этой парковке на окраине Лондона выстроились 180 брошенных автомобилей- такси, таких же, как тысячи других в столице. Арендовавшие их водители расторгли свои договоры ввиду отсутствия пассажиров. Black Cabs никогда ещё не переживали подобного кризиса.
Улицы тоже опустели — даже торговая Оксфорд-стрит или деловой квартал Сити. Водитель с тридцатипятилетним стажем Стив Макнамара тоскует по пробкам.
СТИВ МАКНАМАРА, водитель такси: Обычно в этот час здесь, возле Букингемского дворца, должны были бы быть тысячи туристов. Он продолжает периодически водить такси, но в его профсоюзе восемь из десяти водителей больше не садятся за руль — не рентабельно. Вся их прибыль исчезла.
СТИВ МАКНАМАРА: Мы приходим на помощь обанкротившимся членам, которые рискуют лишиться домов по договорам займа. Некоторые уже даже не в состоянии прокормить свою семью.
Этот кризис ударил по отрасли в худший из возможных моментов: сразу после серьёзных вложений в переустройство автомобилей такси в электромобили. Этот бизнесмен в прошлом году купил двести таких машин, чтобы сдавать их в аренду водителям. Тридцать миллионов евро чистого убытка на сегодняшний день.
АШЕР МОЗЕС, президент компании Sherbet London: До эпидемии коронавируса 97% моих такси сдавались в аренду, а в конце марта эта цифра составила 0%. Мы приложили все усилия, чтобы подняться до 93%, но из-за повторного карантина наши показатели снова упали до 40%.
Предприниматель хочет верить в возобновление активности, когда город вернётся к нормальной жизни. Однако большинство профессионалов готовятся к невосполнимым потерям. Некоторые уже сменили профессию — по крайней мере, временно, как эта женщина-водитель. Вот она в марте, в первый день карантина. В социальных сетях она сообщила о своём беспокойстве.
ДЭЙЛ ФОРВУД, водитель такси в Лондоне: Это очень грустный день. Вот, что наделала эпидемия коронавируса.
Отныне такси служит ей не для перевозки пассажиров, а для поездок в супермаркет — к новому месту работы.
ДЭЙЛ ФОРВУД: Также как и я, многие водители такси стали доставщиками для огромного числа предприятий торговли.
Никто сегодня не знает, до какой степени кризис в сфере здравоохранения изменит пейзаж лондонских такси, но его последствия уже довольно значительны. С марта, количество зарегистрированных лицензий, необходимых для работы, сократилось с девятнадцати до пятнадцати тысяч. Другими словам, почти каждое четвёртое такси исчезло.
Дата выхода в эфир 11 декабря 2020 года.
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