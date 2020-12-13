Джонсон: климатический кризис гораздо разрушительнее коронавируса

13:15 В Белоруссии общее число случаев коронавируса превысило 160 тысяч Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 160 295.

13:08 Фигуристка Рябова ушла из академии Плющенко Фигуристка Екатерина Рябова сообщила о своём уходе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

13:05 Евсеев высказался о скандале после матча «Сочи» — «Спартак» Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказал мнение о скандале, которым завершился матч 18-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и московским «Спартаком».

12:58 Вирусолог оценил данные о нейтрализации коронавируса зубными пастами Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с RT прокомментировал данные о том, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%.

12:57 На судне у причала мурманской судоверфи произошёл пожар На судне у причала мурманской судоверфи произошёл пожар, сообщает МЧС. Возгорание случилось в машинном отделении судна.

12:46 Председателя Верховного суда России наградили знаком отличия Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия «За безупречную службу» председателя Верховного суда страны Вячеслава Лебедева.

12:43 В МОК отреагировали на избрание Кремлёва главой AIBA Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на избрание Умара Кремлёва новым президентом Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

12:32 Лавров и глава МИД ОАЭ проведут переговоры в Москве Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 декабря встретится в Москве с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

12:28 В Москве произошёл пожар в жилом доме В центре Москвы произошло возгорание в жилом доме.

12:18 Отбывший дисквалификацию бобслеист Касьянов сможет вернуться в сборную только в следующем сезоне Бобслеист Александр Касьянов, чей срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил истёк 12 декабря, может получить возможность выступать в составе сборной России только в следующем сезоне.

12:16 В Литве за сутки выявили более 2800 случаев коронавируса В Литве за прошедшие сутки выявили более 2,8 тыс. новых случаев коронавируса.

12:00 Зеленский заявил о намерении Украины отказаться от угля Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны отказаться со временем от использования угля.

11:59 Кудряшов не ждёт интересного зрелища в бою Джошуа — Усик Российский боксёр Дмитрий Кудряшов оценил перспективы украинца Александра Усика в поединке с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа.

11:48 Из-за ЧП на месторождении нефти в НАО возбудили дело Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Ненецком автономном округе на нефтяном месторождении имени Требса в результате разгерметизации рукава высокого давления погиб один человек, а трое пострадали.

11:46 Губерниев объяснил, зачем жевал перчатку в прямом эфире Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, зачем жевал перчатку в прямом эфире канала «Матч ТВ» после выступления женской сборной России по биатлону в эстафетной гонке на Кубке мира.

11:37 Червиченко рассказал об имиджевом ущербе для «Спартака» от Кокорина Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подверг критике нападающего команды Александра Кокорина.

11:35 Полиция Лас-Вегаса задержала забравшегося на крыло самолёта мужчину В Лас-Вегасе полиция задержала в аэропорту мужчину, забравшегося на крыло самолёта, который должен был вылететь в Портленд.

11:27 Министр обороны Армении обсудил с Шойгу ситуацию в Нагорном Карабахе Министр обороны Армении обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу инцидент в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

11:22 В Чехии за сутки выявили 3655 случаев коронавируса В Чехии за прошедшие сутки выявили 3655 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

11:21 Гендиректор «Уфы» раскритиковал решение РФС вернуть судью Казарцева на работу Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков высказался о работе судьи Василия Казарцева в матче 18-го тура чемпионата России с «Ротором» (0:1).

11:12 Синоптики рассказали о потеплении в Москве на следующей неделе Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

11:09 РУСАДА зафиксировало 22 нарушения правил спортсменами в ноябре 2020 года Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выявили 22 нарушения спортсменами правил доступности для тестирования в ноябре 2020 года.

11:07 В Москве за сутки коронавирус выявили у 6425 человек В Москве за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 6425 человек. Об этом сообщает московский оперативный штаб.

11:03 В России за сутки от коронавируса выздоровели 20 277 человек В России за прошедшие 24 часа от коронавирусной инфекции вылечились 20 277 пациентов. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

11:02 За сутки в России умерли 488 человек с коронавирусом В России за сутки умерли 488 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

11:01 В России за сутки выявили 28 080 случаев коронавируса В России за сутки выявили 28 080 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 653 928. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

11:00 Гончаренко призвала подождать с выводами о работе Плющенко с Трусовой и Косторной Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Александры Трусовой и Алёны Косторной в нынешнем сезоне.

10:55 В США назвали сроки распределения вакцины от COVID-19 по всей стране В США заявили, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компании Pfizer поступит в центры распространения по всей стране 14 декабря.

10:51 Игрок сборной ЮАР разбился в автомобильной аварии Игрок «Мамелоди Сандаунз» и сборной ЮАР Мотджека Мадиша погиб в ДТП 13 декабря.

10:44 ФК «Коламбус» стал чемпионом MLS Футбольный клуб «Коламбус Крю» стал чемпионом североамериканской Major League Soccer (MLS).

10:43 Глава Алтая прокомментировал смерть спикера Госсобрания республики Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал смерть председателя регионального Госсовета Владимира Тюлентина.

10:34 Хюнтелар завершит карьеру летом 2021 года 37-летний нападающий «Аякса» Клас-Ян Хюнтелар заявил о намерении завершить карьеру по окончании текущего сезона.

10:30 В России за сутки проведено более 530 тысяч тестов на коронавирус В России за сутки проведено 535 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

10:22 Орлов заявил, что отвечать Дзюбе — ниже его достоинства Телекомментатор Геннадий Орлов отреагировал на оскорбление со стороны игрока «Зенита» Артёма Дзюбы.

10:19 В Узбекистане число заболевших коронавирусом увеличилось до 74 956 В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 145. Общее число случаев инфицирования достигло 74 956.

10:15 Дзюба оскорбил комментатора Орлова Нападающий «Зенита» Артём Дзюба нелестно высказался о телекомментаторе Геннадии Орлове после домашней победы над «Динамо».

10:08 Twitter объяснил случайностью временный запрет ставить лайки Трампу Администрация Twitter случайно запретила пользователям соцсети ставить лайки некоторым сообщениям президента США Дональда Трампа, в которых он подверг сомнению результаты выборов.

09:58 На Украине выявили 9176 новых случаев коронавируса за сутки На Украине выявили 9176 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 894 215 случаев заболевания коронавирусом.

09:55 Рамос установил рекорд по числу участий в мадридском дерби Игрок «Реала» Серхио Рамос установил уникальный рекорд в победном матче с «Атлетико» (2:0) в чемпионате Испании.

09:47 В Вашингтоне задержали более 20 человек во время акции протеста В мэрии Вашингтона заявили, что во время протестов в городе полицейскими были задержаны 23 человека.

09:44 Городов раскрыл свой стимул в матче с «Челси» Вратарь «Краснодара» Евгений Городов, которому 13 декабря исполняется 35 лет, поделился эмоциями от дебюта в Лиге чемпионов.

09:38 Президента ФК «Модена» сбила машина В Италии 82-летний президент итальянской «Модены» из Серии С Романо Шедони был сбит машиной и попал в госпиталь.

09:35 Власти Бурятии объявят 31 декабря выходным Власти Бурятии объявят 31 декабря текущего года выходным днём. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

09:25 Чемпионский бой между Фигередо и Морено на UFC 256 завершился вничью Бой между чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвесоном Фигередо из Бразилии и мексиканцем Брэндоном Морено завершился вничью.

09:23 Два человека погибли при взрыве бомбы в Кабуле Два человека погибли в результате взрыва бомбы в столице Афганистана.

09:17 Дом умершего чемпиона мира — 1982 Росси ограбили воры Дом чемпиона мира по футболу 1982 года в составе сборной Италии Паоло Росси, который скончался 9 декабря в возрасте 64 лет, ограбили во время похорон.

09:09 В Москве за сутки выписан 4841 лечившийся от коронавируса За сутки ещё 4841 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 529 тыс.

09:03 Холланд бросил вызов Чимаеву после победы нокаутом над Соузой Американский боец среднего веса Кевин Холланд нокаутировал 41-летнего бразильца Роналдо Соузу на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе.

08:54 Фьюри пообещал нокаутировать Джошуа за три раунда Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри жёстко ответил обладателю титулов WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа после его победы над болгарином Кубратом Пулевым.