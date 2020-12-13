Джонсон: климатический кризис гораздо разрушительнее коронавируса

13:15
В Белоруссии общее число случаев коронавируса превысило 160 тысяч
Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 160 295.
13:08
Фигуристка Рябова ушла из академии Плющенко
Фигуристка Екатерина Рябова сообщила о своём уходе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
13:05
Евсеев высказался о скандале после матча «Сочи» — «Спартак»
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказал мнение о скандале, которым завершился матч 18-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и московским «Спартаком».
12:58
Вирусолог оценил данные о нейтрализации коронавируса зубными пастами
Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с RT прокомментировал данные о том, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%.
12:57
На судне у причала мурманской судоверфи произошёл пожар
На судне у причала мурманской судоверфи произошёл пожар, сообщает МЧС. Возгорание случилось в машинном отделении судна.
12:46
Председателя Верховного суда России наградили знаком отличия
Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия «За безупречную службу» председателя Верховного суда страны Вячеслава Лебедева.
12:43
В МОК отреагировали на избрание Кремлёва главой AIBA
Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на избрание Умара Кремлёва новым президентом Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).
12:32
Лавров и глава МИД ОАЭ проведут переговоры в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 декабря встретится в Москве с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.
12:28
В Москве произошёл пожар в жилом доме
В центре Москвы произошло возгорание в жилом доме.
12:18
Отбывший дисквалификацию бобслеист Касьянов сможет вернуться в сборную только в следующем сезоне
Бобслеист Александр Касьянов, чей срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил истёк 12 декабря, может получить возможность выступать в составе сборной России только в следующем сезоне.
12:16
В Литве за сутки выявили более 2800 случаев коронавируса
В Литве за прошедшие сутки выявили более 2,8 тыс. новых случаев коронавируса.
12:00
Зеленский заявил о намерении Украины отказаться от угля
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны отказаться со временем от использования угля.
11:59
Кудряшов не ждёт интересного зрелища в бою Джошуа — Усик
Российский боксёр Дмитрий Кудряшов оценил перспективы украинца Александра Усика в поединке с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа.
11:48
Из-за ЧП на месторождении нефти в НАО возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Ненецком автономном округе на нефтяном месторождении имени Требса в результате разгерметизации рукава высокого давления погиб один человек, а трое пострадали.
11:46
Губерниев объяснил, зачем жевал перчатку в прямом эфире
Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, зачем жевал перчатку в прямом эфире канала «Матч ТВ» после выступления женской сборной России по биатлону в эстафетной гонке на Кубке мира.
11:37
Червиченко рассказал об имиджевом ущербе для «Спартака» от Кокорина
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подверг критике нападающего команды Александра Кокорина.
11:35
Полиция Лас-Вегаса задержала забравшегося на крыло самолёта мужчину
В Лас-Вегасе полиция задержала в аэропорту мужчину, забравшегося на крыло самолёта, который должен был вылететь в Портленд.
11:27
Министр обороны Армении обсудил с Шойгу ситуацию в Нагорном Карабахе
Министр обороны Армении обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу инцидент в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.
11:22
В Чехии за сутки выявили 3655 случаев коронавируса
В Чехии за прошедшие сутки выявили 3655 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
11:21
Гендиректор «Уфы» раскритиковал решение РФС вернуть судью Казарцева на работу
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков высказался о работе судьи Василия Казарцева в матче 18-го тура чемпионата России с «Ротором» (0:1).
11:12
Синоптики рассказали о потеплении в Москве на следующей неделе
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
11:09
РУСАДА зафиксировало 22 нарушения правил спортсменами в ноябре 2020 года
Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выявили 22 нарушения спортсменами правил доступности для тестирования в ноябре 2020 года.
11:07
В Москве за сутки коронавирус выявили у 6425 человек
В Москве за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 6425 человек. Об этом сообщает московский оперативный штаб.
11:03
В России за сутки от коронавируса выздоровели 20 277 человек
В России за прошедшие 24 часа от коронавирусной инфекции вылечились 20 277 пациентов. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
11:02
За сутки в России умерли 488 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 488 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
11:01
В России за сутки выявили 28 080 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 28 080 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 653 928. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
11:00
Гончаренко призвала подождать с выводами о работе Плющенко с Трусовой и Косторной
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Александры Трусовой и Алёны Косторной в нынешнем сезоне.
10:55
В США назвали сроки распределения вакцины от COVID-19 по всей стране
В США заявили, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компании Pfizer поступит в центры распространения по всей стране 14 декабря.
10:51
Игрок сборной ЮАР разбился в автомобильной аварии
Игрок «Мамелоди Сандаунз» и сборной ЮАР Мотджека Мадиша погиб в ДТП 13 декабря.
10:44
ФК «Коламбус» стал чемпионом MLS
Футбольный клуб «Коламбус Крю» стал чемпионом североамериканской Major League Soccer (MLS).
10:43
Глава Алтая прокомментировал смерть спикера Госсобрания республики
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал смерть председателя регионального Госсовета Владимира Тюлентина.
10:34
Хюнтелар завершит карьеру летом 2021 года
37-летний нападающий «Аякса» Клас-Ян Хюнтелар заявил о намерении завершить карьеру по окончании текущего сезона.
10:30
В России за сутки проведено более 530 тысяч тестов на коронавирус
В России за сутки проведено 535 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
10:22
Орлов заявил, что отвечать Дзюбе — ниже его достоинства
Телекомментатор Геннадий Орлов отреагировал на оскорбление со стороны игрока «Зенита» Артёма Дзюбы.
10:19
В Узбекистане число заболевших коронавирусом увеличилось до 74 956
В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 145. Общее число случаев инфицирования достигло 74 956.
10:15
Дзюба оскорбил комментатора Орлова
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба нелестно высказался о телекомментаторе Геннадии Орлове после домашней победы над «Динамо».
10:08
Twitter объяснил случайностью временный запрет ставить лайки Трампу
Администрация Twitter случайно запретила пользователям соцсети ставить лайки некоторым сообщениям президента США Дональда Трампа, в которых он подверг сомнению результаты выборов.
09:58
На Украине выявили 9176 новых случаев коронавируса за сутки
На Украине выявили 9176 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 894 215 случаев заболевания коронавирусом.
09:55
Рамос установил рекорд по числу участий в мадридском дерби
Игрок «Реала» Серхио Рамос установил уникальный рекорд в победном матче с «Атлетико» (2:0) в чемпионате Испании.
09:47
В Вашингтоне задержали более 20 человек во время акции протеста
В мэрии Вашингтона заявили, что во время протестов в городе полицейскими были задержаны 23 человека.
09:44
Городов раскрыл свой стимул в матче с «Челси»
Вратарь «Краснодара» Евгений Городов, которому 13 декабря исполняется 35 лет, поделился эмоциями от дебюта в Лиге чемпионов.
09:38
Президента ФК «Модена» сбила машина
В Италии 82-летний президент итальянской «Модены» из Серии С Романо Шедони был сбит машиной и попал в госпиталь.
09:35
Власти Бурятии объявят 31 декабря выходным
Власти Бурятии объявят 31 декабря текущего года выходным днём. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
09:25
Чемпионский бой между Фигередо и Морено на UFC 256 завершился вничью
Бой между чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвесоном Фигередо из Бразилии и мексиканцем Брэндоном Морено завершился вничью.
09:23
Два человека погибли при взрыве бомбы в Кабуле
Два человека погибли в результате взрыва бомбы в столице Афганистана.
09:17
Дом умершего чемпиона мира — 1982 Росси ограбили воры
Дом чемпиона мира по футболу 1982 года в составе сборной Италии Паоло Росси, который скончался 9 декабря в возрасте 64 лет, ограбили во время похорон.
09:09
В Москве за сутки выписан 4841 лечившийся от коронавируса
За сутки ещё 4841 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 529 тыс.
09:03
Холланд бросил вызов Чимаеву после победы нокаутом над Соузой
Американский боец среднего веса Кевин Холланд нокаутировал 41-летнего бразильца Роналдо Соузу на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе.
08:54
Фьюри пообещал нокаутировать Джошуа за три раунда
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри жёстко ответил обладателю титулов WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа после его победы над болгарином Кубратом Пулевым.
08:53
В Пензенской области произошёл пожар в мебельном цехе
В Кузнецке Пензенской области произошло возгорание в мебельном цехе.