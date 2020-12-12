Bloomberg: из-за страха перед Островецкой АЭС Евросоюз намерен запретить импорт электроэнергии из Белоруссии

Евросоюз намерен добиваться запрета на импорт электроэнергии из Белоруссии, пишет Bloomberg. ЕС идёт на этот шаг после давних жалоб Литвы на риски и угрозы со стороны недавно запущенной Островецкой АЭС.
Евросоюз напугала атомная станция на его границах, пишет Bloomberg. ЕС намерен выступить с призывом к запрету импорта электроэнергии из Белоруссии, после того как Литва предупредила лидеров блока о растущих рисках, исходящих от недавно построенной Островецкой АЭС.
Как указывает издания, ещё во время строительства на объекте произошла «череда инцидентов», которые пытались скрыть. Литва уже давно жаловалась Европе на потенциальные угрозы со стороны белорусской АЭС.
Эта электростанция была открыта через 34 года после того, как в Советском Союзе, в соседней с Белоруссией Украине, из-за аварии на Чернобыльской АЭС огромные территории стали непригодными для проживания. Тогда сразу погибли десятки человек, а тысячи получили хронические, зачастую фатальные, проблемы со здоровьем.
В прошлом месяце Белоруссия в очередной раз напугала Литву после того, как на заводе из-за поломки электротехнического оборудования был остановлен реактор. Произошло это всего через день после открытия АЭС. Из-за этого инцидента литовцы бросились в аптеки за предоставленными государством таблетками йодида калия.
А менее чем через месяц из-за неисправности системы охлаждения произошла ещё одна незапланированная остановка реактора.
Литва прекратила весь импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре этого года, когда начала работать АЭС. Теперь Вильнюс требует регионального бойкота электроэнергии с небезопасных объектов.
«Количество и частота инцидентов, связанных с безопасностью, указывают на плохой контроль качества на ранних этапах проектирования, производства и сборки, а также на низкую эксплуатационную безопасность, — отметила литовская сторона, обращаясь к странам Евросоюза в преддверии саммита ЕС. — Отсутствует надлежащая подготовка систем безопасности и управления инцидентами, налицо некомпетентность и нехватка персонала».
Согласно полученным изданием Bloomberg данным, теперь ЕС намерен «изучить возможные меры, предотвращающие коммерческий импорт электроэнергии с ядерных объектов третьих стран, которые не соответствуют признанным ЕС уровням безопасности».
Как напоминает Bloomberg, сама Литва закрыла свою атомную электростанцию, построенную ещё во времена СССР, более десяти лет назад в рамках своего соглашения о вступлении в ЕС в 2004 году. Сейчас эта прибалтийская страна полагается на импорт электроэнергии примерно на 70% от своих потребностей, при этом до ноября этого года Белоруссия поставляла 5% от требуемого объёма.
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