Das Erste: пандемия заставила 50 миллионов американцев обратиться в продуктовые банки

23:25
Мишин назвал отмену чемпионата Европы большой потерей для фигуристов
Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал отмену чемпионата Европы 2021 года.
23:15
Прокуратура начала проверку после пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье
Прокуратура Московской области начала проверку после пожара в научном центре Федерального медико-биологического агентства России в подмосковном Красногорске.
23:08
«Арсенал» победил «Дандолк» в матче Лиги Европы
Лондонский «Арсенал» одержал победу над ирландским «Дандолком» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
23:02
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки скончались 77 пациентов с подтверждённым COVID-19, общее число умерших в городе достигло 9722. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.
23:00
«Наполи» и «Сосьедад» сыграли вничью и вышли в плей-офф Лиги Европы
Испанский «Реал Сосьедад» и итальянский «Наполи» сыграли вничью в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
22:51
«Рома» проиграла софийскому ЦСКА в матче Лиги Европы
Римская «Рома» потерпела поражение от софийского ЦСКА в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
22:49
Politico: военных США на Ближнем Востоке привели в боевую готовность
Американские военные на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности на случай возможного «нападения Ирана». Об этом пишет газета Politico со ссылкой на военный источник.
22:43
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата Европы по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отмену чемпионата Европы по фигурному катанию 2021 года.
22:36
Присяжные вынесли вердикт по делу о смерти младенца в роддоме Калининграда
Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт в отношении врио главврача калининградского роддома №4 Елены Белой и анестезиолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемых в убийстве новорождённого.
22:35
Траньков назвал ожидаемым, решение об отмене чемпионата Европы по фигурному катанию
Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, прокомментировал отмену чемпионата Европы по фигурному катанию 2021 года.
22:26
Глава СПЧ рассказал об ответе Путина на вопрос про Навального
Российский лидер Владимир Путин, отвечая на встрече с СПЧ на вопрос о возбуждении дела по ситуации с Алексеем Навальным, заявил, что это юридически невозможно, поскольку нет информации от Германии. Об этом рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.
22:23
Российские гандболистки обыграли команду Черногории на старте основного раунда ЧЕ
Женская сборная России одержала победу над национальной командой Черногории в первом матче основного раунда чемпионата Европы 2020 года по гандболу в Дании.
22:14
В лаборатории ФМБА в Подмосковье ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в подмосковном Красногорске.
22:11
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги Европы с загребским «Динамо»
Пресс-служба российского футбольного клуба ЦСКА огласила стартовый состав команды на матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с загребским «Динамо».
22:07
Reuters: США намерены ввести санкции против Турции из-за С-400
США собираются ввести санкции в отношении Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, включая двух официальных лиц США.
22:03
«Автомобилист» потерпел десятое поражение подряд в КХЛ, пропустив семь шайб от СКА
Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:56
Бывший президент Эквадора поздравил RT с 15-летием
Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа в поздравлении RT с 15-летием отметил уровень журналистики телеканала, заявив, что Латинской Америке нужны такие альтернативные источники информации, как RT.
21:54
Жулин об отмене ЧЕ: я готов к тому, что и чемпионат мира отменят
Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, рассказал как отмена континентального первенства 2021 года отразится на подготовке его подопечных.
21:53
Экономист рассказал о перспективах курса рубля
Независимый экономист Дмитрий Адамидов рассказал о перспективах курса рубля.
21:52
В Петербурге завели дело по факту возможных издевательств в детском саду
В Санкт-Петербурге завели уголовное дело по факту возможных издевательств в одном из детских садов. Статья — «Истязание».
21:52
Кинологи рассказали, как защитить собак от зимних реагентов
Российская кинологическая федерация рассказала, как защитить собак от зимних реагентов.
21:51
В ФССП рассказали о росте числа производств по должникам в Ставропольском крае
Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю Марина Захарова рассказала о росте числа производств по должникам в регионе.
21:50
Рогозин назвал число случаев COVID-19 среди работников ракетно-космической отрасли
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников ракетно-космической отрасли.
21:49
Более 60 тысяч семей в Омской области получили выплаты на детей трёх — семи лет
Более 60 тыс. семей в Омской области получили выплаты на детей трёх — семи лет, всего выдано свыше 4,1 млрд рублей.
21:48
В Калининградской области отчитались об урожае зерна и рапса
В Калининградской области собрали урожай зерна и рапса — 155 тыс. тонн в первоначально оприходованном весе. С учётом процента рефракции ожидается 147 тыс. тонн рапса.
21:48
Москвина допускает, что отмена ЧЕ может выбить из колеи некоторых фигуристов
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала отмену чемпионата Европы по фигурному катанию 2021 года.
21:48
В Татарстане перед судом предстанут четверо обвиняемых в мошенничестве с квартирами
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против четырёх человек, которые обвиняются в мошенничестве с квартирами.
21:47
В 2021 году планируют открыть 14 станций МЦД
В 2021 году планируют открыть 14 станций Московских центральных диаметров (МЦД).
21:47
Пассажиропоток в петербургском метро снизился на 40%
Пассажиропоток в Петербургском метрополитене снизился на 40%. Предприятие перешло на зимний режим работы. С 1 декабря изменилось время открытия и закрытия вестибюлей конечных станций.
21:44
В ЕС приняли решение продлить санкции против России
Саммит глав стран — членов ЕС принял решение продлить экономические санкции в отношении России.
21:38
Черышев приступил к тренировкам с «Валенсией» после выздоровления от коронавируса
Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев приступил к тренировкам в общей группе команды после выздоровления от коронавирусной инфеции.
21:34
Глава Европейского совета заявил о разблокировке бюджета ЕС
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о разблокировке бюджета и фонда восстановления ЕС.
21:27
Останкинская башня окрасилась в зелёный цвет по случаю 15-летия RT
Останкинская телебашня в Москве окрасилась в цвета RT по случаю 15-летия телеканала.
21:25
Фанни Ардан поздравила RT с 15-летием
Актриса Фанни Ардан поздравила телеканал RT с 15-летием.
21:25
ISU допускает возможность переноса ЧМ по фигурному катанию
Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением относительно предстоящего в 2021 году чемпионата мира в Стокгольме.
21:24
Минздравы России и Швеции обсудили ситуацию с коронавирусом
В режиме видеоконференции состоялось очередное заседание российско-шведской рабочей группы в области здравоохранения Российско-Шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству. Членами рабочей группы являются представители минздравов России и Швеции.
21:16
В Таджикистане за сутки выявили 37 случаев коронавируса
В Таджикистане за сутки выявили 37 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
21:12
ISU отменил чемпионат Европы по фигурному катанию и финал серии Гран-при
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене чемпионата Европы по фигурному катанию 2021 года и финала серии Гран-при.
21:11
Кадыров оценил санкции США против ФК «Ахмат» и своего фонда
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введённые Минфином США санкции в отношении футбольного клуба «Ахмат» и своего фонда.
21:07
Путин обязал чиновников предоставить данные о цифровых финансовых активах
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские чиновники до 31 июня 2021 года обязаны предоставить данные о цифровых финансовых активах.
21:03
Роджер Уотерс поздравил RT с 15-летием
Британский рок-музыкант и один из основателей группы Pink Floyd поздравил RT с 15-летием.
21:00
В Россию из Испании экстрадировали обвиняемого в растрате
По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Испании экстрадировали Владимира Михалевского, обвиняемого в растрате.
20:57
Хэмилтон выступит на Гран-при Абу-Даби
Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон сможет принять участи в заключительном, 17-м этапе сезона 2020 года — Гран-при Абу-Даби.
20:57
Пожар в лаборатории ФМБА в Подмосковье локализовали
Пожар в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в подмосковном Красногорске локализовали.
20:54
Попов заявил о попытках давления на RT в мире
Тележурналист и ведущий ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов в своём поздравлении RT по случаю 15-летия заявил о попытках давления на телеканал.
20:47
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
За прошедшие сутки 231 российский военнослужащий выздоровел после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится в бюллетене Минобороны России.
20:46
Президент ПСЖ высказался о возможном трансфере Месси
Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о возможном подписании форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.
20:45
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в октябре
В Росстате сообщили, что ведомство продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции COVID-19.
20:41
Посол Венесуэлы поздравил RT с 15-летием
Посол Венесуэлы Карлос Рафаэль Фариа Тортоса поздравил телеканал RT с 15-летием.
20:40
В Россию из Франции экстрадировали мужчину, признанного виновным в похищении человека
По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Франции экстрадировали Гусейна Магомедова для приведения в исполнение приговора Буйнакского городского суда Дагестана от 11 марта 2011 года.