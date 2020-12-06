France 3: в Париже митинг против полицейского насилия перерос в столкновения с полицией

По всей Франции прошло 90 демонстраций против закона «О глобальной безопасности», социальной нестабильности и полицейского произвола, передаёт France 3. В Париже протесты закончились беспорядками: группы «Чёрного блока» поджигали машины, громили банки и магазины, а также нападали на стражей правопорядка.

Они не успокаиваются, чтобы заставить государство заплатить. Днём перед началом парижской процессии звучат многочисленные призывы к протестующим: (на повестке. — ИноТВ) закон «О глобальной безопасности» и социальная нестабильность.

УЧАСТНИЦА ПРОТЕСТА-1: Ещё 1 миллион бедных во Франции, многие люди работают неполный день, так что они теряют 16% зарплаты, огромное количество молодёжи, которая не может найти работу…

УЧАСТНИК ПРОТЕСТА: Мы бы хотели, чтобы Дарманен (министр внутренних дел Франции. — ИноТВ) наконец уволился.

УЧАСТНИЦА ПРОТЕСТА-2: Вопросы вызывает не статья 24, а закон сам по себе. Его смысл — потеря свободы.

Однако примерно через час после начала демонстрации ситуация стала напряжённой: полицейские столкнулись с сотней представителей «Чёрного блока». Группа разбила и подожгла множество машин. Пожарные с переменным успехом пытались вмешаться. Также разрушено несколько отделений банков: в некоторых вырвали двери, а другие опустошили и сожгли документы. Небольшая группа полицейских подверглась обстрелу: некоторые, как здесь, в них кидали даже молотки. Под градом зажигательных смесей они были вынуждены отступить в безопасное место.

В Ренне во время демонстрации также произошли потасовки: импровизированные баррикады и выстрелы по стражам правопорядка. Ответ последовал незамедлительно.

В Марселе атмосфера более спокойная. Протестующие пришли почтить память Зинеб Редуэн: эта 80-летняя женщина умерла от последствий взрыва гранаты со слезоточивым газом, когда она закрывала окно в своей квартире во время выступлений «жёлтых жилетов».

ПРОТЕСТУЮЩИЕ: Мы не забудем! Мы не простим!

По всей Франции сегодня (5 декабря. — ИноТВ) прошло 90 демонстраций против полицейской жестокости и закона «О глобальной безопасности».

АНН БУРС, ведущая: В Париже часть протестующих всё же смогла добраться до Площади Революции — запланированный конец их маршрута. Добрый вечер, Марк де Шальврон, вы находитесь недалеко оттуда. Вернулось ли спокойствие?

МАРК ДЕ ШАЛЬВРОН, журналист: Да, вы видите позади меня, что пожарные расчищают проспект Гамбетта. Именно здесь к 17 часам произошли самые серьёзные столкновения между группой вандалов и стражами правопорядка. Здесь поджигали машины, громили магазины. К 18 часам процессия распалась на множество мелких групп. Одна из них добралась до Площади Республики, и сейчас демонстрантов разгоняют. Примерно полтора часа назад префектура Парижа заявила о том, что задержали около 30 человек.

АНН БУРС: Спасибо, Марк.