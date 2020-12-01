Guardian: «так же загадочно, как и появился» — найденный в пустыне Юты монолит исчез

Металлический монолит, обнаруженный в американской пустыне, загадочно исчез вечером 27 ноября, передаёт The Guardian со ссылкой на Бюро по управлению землями Юты. Как отметили в ведомстве, куда пропала таинственная конструкция или кто её убрал, неизвестно.

Металлический монолит, обнаруженный несколько недель назад в удалённой, пустынной местности в штате Юта, исчез, «так же загадочно, как и появился», сообщает The Guardian со ссылкой на местное Бюро по управлению землями.

По словам местных чиновников, им неизвестно, куда пропала трёхгранная металлическая конструкция около трёх метров высотой.

«Мы не убирали объект, который признаётся частной собственностью. Конструкция привлекла внимание международной и национальной общественности, и нам сообщили, что вечером 27 ноября её убрал человек или группа лиц», — отметили в бюро.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в их обязанности не входит «расследование преступлений, связанных с частной собственностью», так как этим занимается местная полиция.

Как напоминает The Guardian, в Департамент общественной безопасности штата Юта, сотрудники которого обнаружили конструкцию 18 ноября, сознательно не стали сообщать его координаты, чтобы не вызывать ажиотаж вокруг него. Тем не менее позже «искатели острых ощущений» всё нашли объект к востоку от национального парка «Каньонлендс».

Несколько искателей приключений предполагают, что могли быть первыми, кто обнаружил пропажу монолита. Так, некий Риккардо Марино заявил в социальных сетях, что в пятницу вечером он с подругой видели пикап с большим предметом в кузове, двигающийся в противоположном направлении от них, незадолго до того как они добрались на место, где конструкции уже не было.