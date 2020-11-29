The Times: планы России по освоению арктических богатств беспокоят природоохранные организации
Во время переговоров с Владимиром Путиным руководитель государственного нефтяного гиганта «Роснефть» Игорь Сечин объявил о начале проекта «Восток Ойл» стоимостью £83 млрд, что будет одним из самых крупных инженерных достижений в российской и советской истории. Как пишет The Times, центром реализации проекта станет полуостров Таймыр. Планом предусматривается строительство 15 городков и посёлков, и как минимум двух аэропортов. Также запланирована прокладка трубопровода длиной 770 км и строительство нового большого порта на побережье Карского моря, где будут принимать нефтяные танкеры.
Сечин рассказал Путину, что на строительство потребуется привлечь более 400 тыс. человек. Он также пообещал, что в рамках проекта будет создано 130 тыс. постоянных рабочих мест и что он увеличит российский ВВП на 2%. Проект даст толчок экономическому развитию посёлков эпохи коммунизма, которые обнищали после распада Советского Союза.
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