NBC: в США пандемия — нелёгкое время не только для взрослых, но и для детей

Нынешняя пандемия стала непростым испытанием не только для взрослых, но и для маленьких детей, передаёт NBC. Так, например, одно из исследований показало, что от чувства тревоги, грусти и переизбытка эмоций страдают 70% американских детей в возрасте от 5 лет и выше.
МАЛЬЧИК: (Плачет.) Я просто хочу, чтобы вирус ушёл.
Не только родителям или подросткам тяжело переносить пандемию, маленькие дети также переживают нелёгкие времена.
ДЕВОЧКА: (Плачет.) Мы никуда не можем сходить.
И хотя дети способны быстро оправляться от потрясений, но изоляция и испытываемый многими страх приводят к тому, что у детей в возрасте от трёх до шести лет значительно чаще стали выявлять чувство тревоги, печали и переизбыток эмоций. Одно из последних исследований показало, что нечто подобное испытывают 70 процентов детей в возрасте от 5 лет и выше.
И дело тут не в том, что дети хотят играть с другими детьми. По словам экспертов, детям необходимо подобное взаимодействие для того, чтобы развивать язык, учиться расставаться со своими родителями, уметь откладывать удовольствия на потом, сотрудничать с другими, а также получать множество других социальных и эмоциональных навыков.
РАЙАН ГРИНБЕРГ, отец Саманты Гринберг: Как ты скажешь да, когда учитель задаёт вопрос?
СИНТИЯ МАКФАДЕН, журналистка NBC: В настоящее время чувствуешь ли ты себя иногда одинокой?
САМАНТА ГРИНБЕРГ: Да.
Саманта с нетерпением ждала того важного момента, когда она пойдёт в подготовительный класс. Однако первый день по Zoom стал горьким разочарованием.
РАЙАН ГРИНБЕРГ:Она начала плакать, говоря: «Пожалуйста, пожалуйста, позвольте мне сходить пообщаться с другими детьми. Я две маски надену».
Ситуацию осложняет то, что у Саманты есть двухлетние сёстры-близнецы, которые ходят в детский сад.
РАЙАН ГРИНБЕРГ: Саманта подошла к ним и начала плакать, говоря: «Вы ходите в детский сад. Это несправедливо. У вас есть возможность заводить друзей, а я должна сидеть в этом отстойном Zoom».
Детский психиатр доктор Гарольд Копловиц — глава Child Mind Institute.
ГАРОЛЬД КОПЛОВИЦ: Самая отличная новость состоит в том, что развитие нелинейно и дети крайне хорошо справляются с потрясениями.
Однако есть и тревожные знаки. С марта этого года в пунктах неотложной помощи зафиксирован поразительно резкий рост обращений по проблемам, связанным с психическим состоянием детей в возрасте от 5 до 11 лет.
ГАРОЛЬД КОПЛОВИЦ: До пандемии COVID расстройством психического здоровья страдал лишь каждый пятый американский ребёнок. При этом меньше половины из них получали помощь. Из-за коронавируса страдает психическое состояние всех детей в США.
Доктор Силия Фамеда заявляет, что лично наблюдает такие последствия.
СИНТИЯ МАКФАДЕН: Вы заявляете, что даже трёхлетний ребёнок может испытывать тревогу и депрессию и что вы сами это наблюдали?
СИЛИЯ ФАМЕДА, врач: Да, мы это наблюдаем. Мы видим, как маленькие дети реально борются с тревогой, депрессией. Проявляется это в виде регрессии их поведения. Они становятся приставучими, у них бывают кошмары. Всё это поведенческие способы, с помощью которых они говорят своим родителям, что им сейчас очень непросто.
ГАРОЛЬД КОПЛОВИЦ: Важно не ждать. Если ваш ребёнок ведёт себя по-другому, если это сказывается на их энергичности, их аппетите, их жажде жизни, пожалуйста, обратитесь за помощью.
Между тем одна маленькая девочка в Нью-Джерси рассказала нам то, что чувствуют многие другие.
СИНТИЯ МАКФАДЕН: Саманта, чего ты больше всего желаешь?
САМАНТА ГРИНБЕРГ: Я больше всего хочу вернуться в школу.
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