«Мы называли это сменой режима» — Fox News объяснил, почему республиканцы не верят в победу Байдена

Не стоит удивляться, что сторонники Трампа считают выборы сфальсифицированными, рассуждает ведущий Fox News Грег Гатфелд. Ведь если СМИ и демократы действительно верили, что Трамп — нацист, они должны были гнать его из Белого дома, не гнушаясь никакими методами. Гатфелд напоминает, что США уже делали так, свергая зарубежные режимы и за гораздо меньшее.

ВУПИ ГОЛДБЕРГ, ведущая программы The View: Вы, все! Проглотите это! Проглотили это, как мы проглотили! И если вы не уверены, что Джо Байден вас устраивает, делайте то, что делали мы: найдите что-то и предъявите в суде. И если суд скажет, что это надо рассмотреть, рассматривайте.



Что сейчас и происходит, Вупи. Но я знаю, искать логику в программе The View — всё равно что искать чистые простыни у мальчика-подростка…



Факт тот, что СМИ подрывали все институты, чтобы сместить президента, потому что они проиграли. Его самого и всех его сторонников они выставляли нацистами. Потому что проиграли. И они продолжают этим заниматься, даже притом, что считают себя победителями! Посмотрите-ка на штатную упырицу CNN.



КРИСТИАН АМАНПУР, ведущая CNN: …после нападок Дональда Трампа на те же самые ценности команда Байдена и Харрис обещает возвращение к нормам.



Что за говорящий мусорный бак!



Ну что, хотите знать, почему мы ставим под сомнение результат выборов? Вот вам ответ. Если вы верите, что Трамп — нацист и угроза существованию, то вы непременно считаете своим долгом свергнуть его. Во что бы то ни стало. Скажем прямо, мы так уже делали. Мы называли это сменой режима. Америка вмешивалась в дела других стран ради гораздо меньшего, чем свержение злого чудовища по имени Дональд Трамп. Почему бы демократии не подвинуться? Так уже было.



И сейчас вы видите, как СМИ высмеивают тех, кто видит это ясно. Но эти насмешки — часть плана. Не принимаешь эти выборы за чистую монету — значит, псих. Простите, но это не тот случай! Мы вас раскусили. Вы, болваны, пытались поломать жизни, бизнес и семьи, для вас не было ничего запретного, вы оправдывали бандитское поведение в ресторанах и домах, вы действовали как армия захватчиков. Помните, насколько сильно СМИ ненавидели «достойных сожаления»* сторонников Трампа? Это чувство по-прежнему взаимно. И теперь вы ноете из-за того, что мы ставим под сомнение выборы, на которых все неувязки выгодны лишь одной из сторон? Забавно, что все до единой аномалии были на руку Байдену. Он аномальный президент!



Но не то чтобы им приходилось скрывать это… Теперь, когда демократы знали, что болваны в СМИ будут их покрывать. В конце концов, они слишком уж рано сообщили нам, кто где победил. Им так отчаянно хотелось быть первыми. Это не ново. Помните, как Дьюи победил Трумэна**?



Но дело не в том, чтобы оказаться правым или неправым, дело, чёрт возьми, в процедуре! Кто выигрывает, когда результат объявляют как можно раньше? Америка? Избиратели? Нет, ну что вы! Только человек, которого вы объявляете победителем. Это близорукий идиотизм.



Выборы зверски неоднозначные, эмоции переполняют, вот-вот может вспыхнуть насилие. Мы готовились к этому событию больше, чем к возвращению сэндвича McRib. Казалось бы, осторожность должна возобладать над скоростью. Казалось бы, когда так много дерьма под сомнением, от разведданных и опросов до науки и СМИ, нам надо чуточку притормозить. Особенно учитывая, что доверие минимальное. Но нет! Мы должны срочно объявить результат! И не ставьте наши слова под сомнение, потому что мы эксперты!



Да уж, эксперты! Те самые люди, которые несколько лет назад опасались нового ледникового периода. Простофили, которые должны были сделать ваши школы лучше, а ваших детей умнее. Но они всегда упускают главное. И никогда не пытаются понять других. Понимаете, всё дело в уважении к избирателям и к процедуре. Но этого больше нет.



Зато теперь нам говорят всякую чушь о том, что надо «начать залечивать раны». Не хочу этого слышать! Во всяком случае, не от Джо и не от трутней в СМИ. Вы демонизировали нас на каждом шагу! Так что приберегите объятия для Опры (Уинфри. — ИноТВ).



Но даже проповедуя единство, многие либералы всё равно обещают составить списки, чтобы гарантированно оставить сторонников Трампа безработными навсегда. Цель — подвергать остракизму, пока не выведутся. Александрия Окасио-Кортес, Роберт Райх, Крис Хейз, сотрудники Обамы, Крис Куомо — их слабенькие ручки разом потянулись зажигать факелы.



Дата выхода в эфир 15 ноября 2020 года.



* Намёк на печально известное предвыборное высказывание Хиллари Клинтон о том, что половину сторонников Трампа можно поместить в «корзину достойных сожаления» — как расистов, сексистов, гомофобов и т.п. (прим. ИноТВ).



** Заголовок «Дьюи побеждает Трумэна» был напечатан в газете Chicago Daily Tribune на следующее утро после выборов 1948 года, поскольку журналисты и эксперты были уверены в победе республиканца Томаса Дьюи. Однако их прогнозы не оправдались, и президентское кресло досталось Гарри Трумэну (прим. ИноТВ).