Hürriyet: полагаться на собственные силы — Эрдоган обозначил приоритеты развития турецкого оборонпрома

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своим приоритетом использование ресурсов страны для развития оборонной промышленности, которую счёл «локомотивом в развитии всех других технологий», пишет Hürriyet Daily News. При этом турецкий лидер подчеркнул, что в настоящее время страна самостоятельно обеспечивает собственные оборонные потребности, а также помогает в этом своим союзникам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал дальнейшее развитие оборонной промышленности страны, призвав турецкие компании и специалистов приложить все усилия для поддержки сектора, пишет Hürriyet Daily News.

«Мы никогда не сможем позволить себе закупать продукцию из-за рубежа, когда можем производить её сами, — заявил Эрдоган, подразумевая продукцию оборонной промышленности, выступая на церемонии открытия нового объекта турецкой оборонной корпорации ASELSAN в Анкаре. — Мы будем продолжать оказывать всяческую поддержку оборонной промышленности».

«Во всём мире оборонная промышленность играет роль локомотива в развитии всех других технологий», — отметил глава государства, добавив, что любые инвестиции в данный сектор будут способствовать развитию Турции.

При этом президент назвал использование ресурсов страны для развития и укрепления данной области производства своим основным приоритетом.

Эрдоган также подчеркнул, что страна сильнее, чем когда-либо прежде, полагается на собственные силы. Так, по словам турецкого лидера, если на 2002 год Анкара реализовала всего 62 оборонных проекта, то на данный момент речь идёт уже о 700 проектах. Более того, оборонный бюджет Турции вырос с $5,5 млрд до $60 млрд.

Президент отметил, что за тот же период число турецких компаний, работающих в этом секторе, увеличилось с 56 до 1500. При этом товарооборот отрасли вырос в 11 раз и достиг показателя в $11 млрд. А экспорт оборонного и авиационного секторов страны возрос с $248 млн до $3 млрд.

«Мы продолжаем внедрять системы, требующие высоких технологий, увеличивая наши инвестиции в исследования и разработки», — добавил турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что Турция не только способна самостоятельно обеспечивать свои оборонные потребности, но и помогает в этом своим союзникам, передаёт Hürriyet Daily News.