National Interest Оригинал

Обозреватель NI увидел сходство между Эрдоганом и Саддамом Хусейном

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Как Саддам Хусейн в начале 1990-х, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня видит, что экономика его страны переживает кризис, а у соседей есть ценные ресурсы. К тому же мировое сообщество не спешит ему дать отпор, что Эрдогана лишь раззадоривает. Так что, предполагает автор статьи в National Interest, велика вероятность, что западным странам придётся с ним столкнуться напрямую.
Обозреватель NI увидел сходство между Эрдоганом и Саддамом Хусейном
Reuters
За последние месяцы Турция не только вторглась в экономическую зону Кипра и в воды Греции, но и в особую экономическую зону Израиля. Как пишет политолог Майкл Рабин в своей статье для National Interest, может показаться, что дипломатическое давление и военная угроза способны заставить турецкого президента пойти на попятную, но на самом деле он будет добиваться своего из идеологических и популистских мотивов.
 
Так, автор статьи вспоминает о городе Фамагусте на севере Кипра, который после войны 1974 года стал городом-призраком. Но западные страны всё надеялись на разрешение ситуации. Однако теперь Турция даёт понять, что будет осваивать подобные города Северного Кипра. Эрдоган требует пересмотреть границы Турции, и заселение таких городов поможет ему в этом.
 
Однако дело не сугубо в самом Кипре или Восточном Средиземноморье, отмечает автор статьи. Эрдоган стал использовать подконтрольные ему силы из Сирии в других конфликтах, как, например, то делает Иран с «Хезболлой» или боевиками из Афганистана и Пакистана. И это говорит о том, что Турция намерена расширять пространство своих зарубежных интервенций.
 
Помимо активизации военной деятельности, Турция стала агрессивнее относиться к собственным диссидентам, которые живут в других странах. Автор статьи напоминает о нескольких случаях, когда турецкие агенты получали заказ на устранение того или иного оппозиционера.
 
Но ни США, ни Европа не отвечают на эти действия должным образом, и это только вдохновляет Эрдогана. Как Владимир Путин или Си Цзиньпин, он считает Запад слабым, но при этом не обладает силой своих коллег.
 
Главной проблемой Европы и США автор статьи называет Германию, ведь именно она не спешит вводить санкции против Турции. Берлин опасается, что Эрдоган может открыть границы для беженцев или поднять немалую турецкую диаспору в Германии. А в Штатах власти не хотят вводить санкции против отдельных лиц, напрямую виновных в нарушении территориальных вод, но стремятся действовать в согласии с Европейским союзом, хотя знают, что Германия заблокирует санкции.
 
Ближний Восток — это «пороховая бочка», пишет автор статьи. Войны зачастую начинаются не только из желания заполучить ресурсы, но и из излишней самоуверенности. И нынешнюю Турцию автор сравнивает с Ираком начала 1990-х: Эрдоган, как Саддам Хусейн, видит, что экономика его страны разваливается, а у соседей есть ценные ресурсы. При этом международное сообщество он так же считает «бумажными тиграми».
 

Так что, резюмирует автор статьи в National Interest, либо США и Европа встанут и создадут преграду на пути амбиций Эрдогана, пока он сам не нажал на курок, либо же дождутся разрешения ситуации, которое принесёт всему региону гораздо больший ущерб. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
National Interest США Северная Америка
теги
вооруженный конфликт Ирак Реджеп Тайип Эрдоган Саддам Хусейн санкции Турция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров