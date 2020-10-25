Daily Beast: уровень заражений коронавирусом в США может достичь 100 тысяч в день

Ситуация с коронавирусом в США будет становиться ещё хуже, пишет Daily Beast, ссылаясь на мнения ряда экспертов. По словам специалиста по инфекционным заболеваниям Уильяма Хазельтайна, количество выявленных за день случаев заражений может перевалить за 100 тыс. Росту заболеваемости будут способствовать похолодание, приближение сезона гриппа и грядущие праздники.
Количество выявленных за день заражений коронавирусом в США может в будущем перевалить за 100 тыс, пишет Daily Beast, ссылаясь на слова эксперта по инфекционным заболеваниям Уильяма Хазельтайна. Издание напоминает, что в минувшую пятницу в США было выявлено 83 757 новых случаев коронавируса, что является новым дневным рекордом за всё время пандемии.
По словам Хазельтайна, ситуация будет становится только хуже. Тому поспособствуют такие факторы как похолодание, в результате чего больше людей будет оставаться в помещениях, приближение сезона гриппа и праздников, во время которых у людей будет стимул собираться вместе.
Как пишет Daily Beast, предсказание Хазельтайна о том, что США «даже не близки к пику», подтверждается и другими экспертами. «Мы можем надеяться на то, что плато наступит на цифре 100 тысяч», — приводит издание слова Хазельтайна.
Кроме того, эксперты не связывают рост числа случаев заражений с увеличенными объёмами тестирования. Они отмечают, что по всей стране также растёт число госпитализаций. Издание пишет, что на этой неделе больницы во многих штатах США сообщили о приближении к предельной заполненности.
По мнению Хазельтайна, среди причин быстрого распространения коронавирусной инфекции можно выделить неудачные управленческие решения и нехватку социальной солидарности. «Китай показал миру, что нужно делать. Можно остановить инфекцию навсегда и без вакцины. И дело не в тоталитаризме, а в том, что они выполняли требования органов здравоохранения», — отмечает Хазельтайн.
Эксперты отмечают, что при отсутствии единой федеральной стратегии борьбы с коронавирусом обеспокоенные пандемией американцы были вынуждены самостоятельно принимать решения и расшифровывать разные рекомендации от отдельных министерств и политиков.
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