УП: Зеленский подписал закон о разведке, который приблизит Украину к НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон «О разведке», который Верховная рада приняла 17 сентября 2020 года. Как передаёт «Украинская правда», данный закон, разработанный с учётом опыта регулирования деятельности разведывательных органов в странах ЕС и НАТО, является одним из проектов, необходимых для евроатлантической интеграции Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О разведке», который Верховная рада приняла 17 сентября 2020 года. Как пишет «Украинская правда», об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
«Этот закон — не только новые возможности для разведки, но и большая ответственность для государства, что требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствования аналитической работы и качества полученной информации», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Как отмечает издание, закон о разведке является одним из проектов, необходимых для евроатлантической интеграции Украины. Его разработали с учётом опыта регулирования деятельности разведывательных органов в странах ЕС и НАТО.
Закон определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов и порядок осуществления контроля за разведкой.
Согласно его положениям, разведывательными органами на Украине являются разведывательный орган Министерства обороны Украины, Служба внешней разведки Украины и разведывательный орган Государственной пограничной службы.
Их основные задачи — своевременное обеспечение разведывательной информации, содействие реализации национальных интересов Украины и противодействие внешним угрозам национальной безопасности в определённых законом сферах.
Общее руководство разведывательными органами осуществляет президент Украины, а непосредственное — их руководители, которых назначает и освобождает от должности президент.
Следственные органы начали проверку по факту гибели девушки 2001 года рождения в результате падения в яму для установки столбов освещения на востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном главке СК России.
В Московском регионе предотвращён террористический акт, задержан выходец из Центральной Азии, планировавший взорвать одно из учреждений. Об этом говорится в заявлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слова форварда «Спартака» Александра Кокорина о том, что игрокам петербургской команды было запрещено выражать ему поддержку после ареста в октябре 2018 года.
Профессор академик РАН директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди рассказал о факторах риска возникновения рака.
Кандидат медицинских наук доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, с какого возраста ребёнок может носить маски.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что в настоящее время в стране нет ни одного вуза, который бы не применял дистанционный формат обучения, так или иначе удалёнку используют 40% студентов.
Директор Института управления, экономики и финансов доктор экономических наук КФУ Наиля Багаутдинова рассказала, что, несмотря на непростую ситуацию на фоне пандемии коронавируса, малый и средний бизнес в Татарстане продолжит развиваться.
Вице-премьер России Виктория Абрамченко прокомментировала ситуацию с ужесточением ответственности за незаконный вывоз лесоматериалов. По её словам, во исполнение распоряжений главы государства потребуется принять 13 федеральных законопроектов.
Вице-премьер правительства Крыма, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин заявил, что реализация двух инвестиционных проектов на территории Судака предусматривает посадку более 73 га технического винограда, из которых уже заложено почти 30 га.