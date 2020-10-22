УП: Зеленский подписал закон о разведке, который приблизит Украину к НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон «О разведке», который Верховная рада приняла 17 сентября 2020 года. Как передаёт «Украинская правда», данный закон, разработанный с учётом опыта регулирования деятельности разведывательных органов в странах ЕС и НАТО, является одним из проектов, необходимых для евроатлантической интеграции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О разведке», который Верховная рада приняла 17 сентября 2020 года. Как пишет «Украинская правда», об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«Этот закон — не только новые возможности для разведки, но и большая ответственность для государства, что требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствования аналитической работы и качества полученной информации», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как отмечает издание, закон о разведке является одним из проектов, необходимых для евроатлантической интеграции Украины. Его разработали с учётом опыта регулирования деятельности разведывательных органов в странах ЕС и НАТО.

Закон определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов и порядок осуществления контроля за разведкой.

Согласно его положениям, разведывательными органами на Украине являются разведывательный орган Министерства обороны Украины, Служба внешней разведки Украины и разведывательный орган Государственной пограничной службы.

Их основные задачи — своевременное обеспечение разведывательной информации, содействие реализации национальных интересов Украины и противодействие внешним угрозам национальной безопасности в определённых законом сферах.

Общее руководство разведывательными органами осуществляет президент Украины, а непосредственное — их руководители, которых назначает и освобождает от должности президент.