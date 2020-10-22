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УП: Зеленский подписал закон о разведке, который приблизит Украину к НАТО

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Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон «О разведке», который Верховная рада приняла 17 сентября 2020 года. Как передаёт «Украинская правда», данный закон, разработанный с учётом опыта регулирования деятельности разведывательных органов в странах ЕС и НАТО, является одним из проектов, необходимых для евроатлантической интеграции Украины.
УП: Зеленский подписал закон о разведке, который приблизит Украину к НАТО
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О разведке», который Верховная рада приняла 17 сентября 2020 года. Как пишет «Украинская правда», об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«Этот закон — не только новые возможности для разведки, но и большая ответственность для государства, что требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствования аналитической работы и качества полученной информации», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как отмечает издание, закон о разведке является одним из проектов, необходимых для евроатлантической интеграции Украины. Его разработали с учётом опыта регулирования деятельности разведывательных органов в странах ЕС и НАТО.
 
Закон определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов и порядок осуществления контроля за разведкой.
 
Согласно его положениям, разведывательными органами на Украине являются разведывательный орган Министерства обороны Украины, Служба внешней разведки Украины и разведывательный орган Государственной пограничной службы.
 
Их основные задачи — своевременное обеспечение разведывательной информации, содействие реализации национальных интересов Украины и противодействие внешним угрозам национальной безопасности в определённых законом сферах.
 
Общее руководство разведывательными органами осуществляет президент Украины, а непосредственное — их руководители, которых назначает и освобождает от должности президент.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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