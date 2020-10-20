National Interest: пойти на взаимные уступки — американский эксперт призвал прекратить конфронтацию с Россией

Нынешние отношения между Россией и США можно назвать новой холодной войной, однако у стран есть множество оснований для восстановления сотрудничества, уверен старший научный сотрудник Института Катона Тед Карпентер. Впрочем, как пишет он в статье для The National Interest, для этого сторонам надо занять более реалистичные позиции, ставить более прагматичные цели и не выдвигать невыполнимых требований.

Российско-американские отношения становятся всё более деструктивными, и такая ситуация создаёт очень серьёзные опасности. Многие считают нынешние отношения между Вашингтоном и Москвой второй холодной войной, однако, как считает старший научный сотрудник Института Катона и пишущий редактор The National Interest Тед Карпентер, из-за усиления враждебности стороны упускают возможности для сотрудничества в вопросах, вызывающих взаимную обеспокоенность.

Как пишет автор материала, у США и России есть множество оснований для восстановления отношений сотрудничества, однако для этого надо занять более реалистичные позиции и ставить более прагматичные цели, и в первую очередь это касается США. Вашингтон за последнюю четверть века осуществил множество провокаций против России, начиная с нарушения обещания о нерасширении НАТО, заканчивая поддержкой украинского «майдана». Такие шаги как минимум отчасти стали причиной горького разочарования Кремля в Западе и помогли Владимиру Путину начать своё контрнаступление.

Карпентер считает, что есть одно крайне важное предварительное условие, которое позволит двум странам двигаться вперёд: им надо оставить в прошлом былые обиды и претензии. Однако в большинстве случаев такие шаги практически неосуществимы. США не станут требовать исключить из НАТО те страны, которые вступили в альянс после окончания холодной войны. В равной степени нереалистично полагать, будто Россия смирится с возможным вступлением Грузии и Украины в Североатлантический альянс. Точно так же бессмысленными являются настойчивые требования Вашингтона к России отказаться от Крыма и вернуть полуостров Украине.

«Чтобы достичь временного соглашения по Украине, Запад и Россия должны будут пойти на уступки. Безусловной уступкой со стороны США должно стать прекращение любых поставок оружия Киеву. В рамках урегулирования Россия должна быть готова прекратить все связи с Донбассом, предоставить разумную денежную компенсацию Украине за утрату Крыма и подписать с Киевом договор о признании неприкосновенности новых границ. Члены НАТО, в свою очередь, должны взять на себя письменные обязательства, что Украина никогда не станет членом альянса, и отменить санкции», — пишет эксперт.

По его мнению, американское руководство также вправе выразить свой протест Москве из-за активности России в Западном полушарии. Американское руководство должно недвусмысленно показать, что если Кремль продолжит вмешиваться в дела Западного полушария, это окажет негативное воздействие на и без того хрупкие двусторонние отношения. Вашингтону вполне уместно настаивать на том, чтобы связи России, Венесуэлы, Никарагуа и Кубы сводились к нормальным дипломатическим отношениям и к ограниченному экономическому сотрудничеству.

Как заключает эксперт The National Interest, сохранение Вашингтоном своей давней сферы влияния в Западном полушарии — это и есть основа новых, менее конфронтационных отношений с Россией. Соединённые Штаты должны настаивать на уважительном отношении Москвы к доктрине Монро, согласно которой американское руководство видит в покровительственно-зависимых экономических и военных отношениях между иностранными державами и латиноамериканскими странами угрозу безопасности США. В то же время американскому руководству следует проявлять такое же уважение к российской сфере влияния в Восточной Европе.

«Вашингтон должен признать реальность, заключающуюся в том, что сферы влияния по-прежнему являются неотъемлемой составляющей международной системы. Вашингтону следует умерить своё желание удерживать превосходство в мировом масштабе перед лицом усиливающихся вызовов. США будет довольно просто отступиться от Восточной Европы, признав сферу влияния другой ведущей державы. Сделав это, они осуществят очень важный первый шаг и положат начало настоящей перезагрузке российско-американских отношений», — подводит итог Карпентер.