N-TV: немецкие праворадикалы всё больше увлекаются спортивными единоборствами

Праворадикальная молодёжь в Германии всё больше интересуется совместными занятиями спортом и, в особенности, спортивными единоборствами, сообщает немецкий телеканал N-TV. Спортивные мероприятия и тренировки такие группы используют для получения дохода, вербовки новых участников и подготовки к уличным боям и перевороту, предостерегают представители зелёных Германии.

По данным правительства Германии, молодые праворадикалы всё больше интересуются совместными занятиями спортом, причём особенно привлекательны для них спортивные единоборства, сообщает немецкий телеканал N-TV. Тренировки и спортивные мероприятия экстремисты используют в качестве источника дохода и для вербовки новых соратников.

Правоэкстремистские группы, занимающиеся спортивными единоборствами, всё чаще попадают в поле зрения сил безопасности Германии. Несмотря на то что и эта часть населения в 2020 году не может проводить крупные мероприятия из-за пандемии коронавируса, за первые восемь месяцев этого года в стране было зафиксировано 14 случаев, когда спортивная деятельность праворадикалов привлекла к себе внимание центра по противодействию экстремизму и терроризму, отмечает немецкий телеканал.

За 2019 год зафиксировано 22 обсуждения соответствующих случаев, то есть в два раза больше, чем за год до того. Как установило Министерство внутренних дел, молодые правоэкстремисты особенно интересуются совместными занятиями спортом. Наряду со спортивными единоборствами всё большей популярностью в этой среде пользуются тяжёлая атлетика и скалолазание.

Зелёные Германии в связи с этим настаивают на выработке спортивно-политической стратегии, чтобы положить конец подрывной деятельности праворадикалов в соответствующих видах спорта. «Мы должны чётко понимать, что спортивные единоборства для радикальных правых — не самоцель. Они тренируются для уличной борьбы и, в конечном итоге, для переворота, для дня Икс», — заявила представитель фракции по вопросам политики спорта Моника Лазар. По мнению зелёных, помочь в этой ситуации может лицензирование спортивных студий и тренеров.

По данным ведомства по охране конституции, к группам, занимающимся спортивными единоборствами в праворадикальном спектре, относятся, среди прочего, Baltik Korps в Ростоке и Knockout 51 в тюрингском Айзенбахе. Личные пересечения и контакты между радикально настроенными спортсменами из числа правых и футбольными болельщиками сотрудники ведомства по охране конституции наблюдают, среди прочего, в Дортмунде, Котбусе и Хемнице.

Также, по информации немецкого правительства, за последние годы многие действующие военнослужащие и персонал бундесвера ставили лайки на странице Facebook, посвящённой крупному праворадикальному спортивному мероприятию Германии под названием Kampf der Nibelungen («Борьба Нибелунгов»). Многие из отметившихся на странице соцсети даже посещали это крупнейшее правоэкстремистское мероприятие со спортивным уклоном, отмечает немецкий телеканал.

«Количество известных участников измеряется двузначным числом», — установило Министерство внутренних дел относительно военнослужащих бундесвера, заинтересованных в деятельности праворадикальной среды в спортивной сфере. В связи с этим необходимо срочно принимать меры, подчёркивает N-TV.

В конце сентября полиция в Магдебурге запретила проведение мероприятия в этом году. Почти 90 прибывших участников и посетителей из десяти земель Германии вынуждены были покинуть территорию, на которой оно должно было состояться. В операции участвовало около 140 сотрудников правоохранительных сил, сообщается в материале.

После запрета в прошлом году, а также в связи с коронавирусными ограничениями на этот раз организаторы запланировали не такое масштабное спортивное соревнование, о котором даже не было объявлено для широкой общественности. Предполагалось, что позднее его можно будет посмотреть онлайн. После того как число посетителей спортивного мероприятия существенно возросло в период с 2013-го по 2018 год, власти саксонского Острица впервые запретили его проведение в октябре 2019 года, напоминает немецкий телеканал N-TV.