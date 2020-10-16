CBS: в штате Нью-Йорк на вечеринке в честь дня рождения коронавирусом заразились десятки человек

В округе Саффолк (штат Нью-Йорк) на праздновании шестнадцатилетия местного жителя в одной из гостиниц заразились коронавирусом сразу несколько десятков человек, передаёт CBS. По данным канала, власти округа установили, что мероприятие было организовано с нарушениями действующих в штате карантинных ограничений.

АЛИ БАУМАН, корреспондент CBS News: Заведению за моей спиной выписали штраф в размере 10 тысяч долларов за нарушение ограничений, связанных с коронавирусом. Как говорят чиновники органов здравоохранения, сейчас ситуация уже под контролем — однако подобных случаев в округе Саффолк с момента начала пандемии не происходило ни разу.

СТИВЕН БЕЛЛОУН, глава исполнительной власти округа Саффолк: В масштабах округа Саффолк речь идёт о событии категории «суперраспространителя».

Как заявляют чиновники округа, по итогам ровно одной вечеринки в честь 16-го дня рождения местного жителя в гостинице Miller Place Inn самоизолироваться были вынуждены 270 человек. В управлении здравоохранения округа Саффолк говорят, что о мероприятии узнали в конце сентября после того, как заметили всплеск выявленных случаев в районе школы Сейчем.

СТИВЕН БЕЛЛОУН: Управление здравоохранения округа инициировало расследование для отслеживания контактировавших лиц и обратилось к организатору мероприятия, дабы получить копию списка гостей. Организатор предоставил документ добровольно.

По словам окружных чиновников, из 81 гостя этой вечеринки, проводившейся в закрытом помещении 25 сентября, коронавирус был выявлен у 37 человек.

Владельцы гостиницы сообщили нам, что о действующем в штате Нью-Йорк запрете на собрания с участием более 50 человек без чрезвычайной необходимости они не знали.

КРИСТОФЕР РИДЖАЙНА, Miller Place Inn: Мы полагали, что работаем с заполнением менее 50 процентов, и понятия не имели, что от нас требуется не превышать лимит в 50 человек с учётом поварского и другого персонала.

По словам чиновников, эта вечеринка обернулась появлением случаев Covid-19 в восьми школах, включая школу Сейчем, которая ранее в этом месяце полностью перешла на дистанционное обучение.

ЖЕНЩИНА: Детей мне жалко, но такого делать нельзя. Думаю, что отговорок здесь быть не может.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Сначала думают: «Да ладно, пронесёт», а потом начинаются большие проблемы, и рано или поздно закрывают школу.

Ученица школы Сейчем Саманта Бернадо признаётся, что удручена действиями своих одноклассников, поскольку из-за них она временно потеряла возможность учиться очно.

САМАНДА БЕРНАДО: Это очень сильно испортило ситуацию с уроками для целой кучи людей — им теперь приходится сидеть дома, и у некоторых из них теперь не получится вернуться в школу. Так что эта вечеринка много кому попортила жизнь.

АЛИ БАУМАН: Глава исполнительной власти округа Саффолк сообщил, что гостиница ранее получила несколько предупреждений от властей, а также привлекалась к ответственности за несоблюдение требований по социальному дистанцированию и ношению масок. С репортажем с места событий — Али Бауман, CBS2 News.

Дата выхода в эфир 14 октября 2020 года.